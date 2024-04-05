Устройствам с иностранными мышками, клавиатурами и мониторами закроют доступ к госзаказу

В Реестр российской радиоэлектроники Минпромторга перестанут включать автоматизированные рабочие места (АРМ) с иностранными периферийными устройствами — мышками, мониторами, клавиатурами и т.д. В ведомстве анонсировали изменения в действующую регуляторику. Российским будет считаться только то АРМ, которое использует все возможные отечественные решения, представленные в реестре.

Без китайских деталей

Производители российских автоматизированных рабочих мест (АРМ) скоро не смогут включить их в Реестр российской радиоэлектроники Минпромторга, если в решениях обнаружат иностранное периферийное оборудование при наличии отечественных аналогов. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил в интервью CNews, которое будет опубликовано в ближайшее время.

АРМ представляет собой настольный компьютер, то есть монитор и системный блок, а также минимально необходимый для работы с ним набор гаджетов —– мышь и клавиатура. Дополнительно АРМ может быть оснащено принтером, сканером и пр. На данный момент в реестре немало российских АРМ, которые поставляются с периферией, произведенной в КНР. При этом, отмечает Василий Шпак, на рынке есть вендоры качественной российской периферийной техники, например, клавиатуры.

DCStudio / FreePik Требования к АРМ из Реестра ужесточатся

«В этом году мы планируем принимать соответствующие регуляторные решения — чтобы российским автоматизированным рабочим местом действительно являлось то, которое в своем составе использует все возможные технические решения, представленные в реестре», — заявил замглавы Минпромторга.

Василий Шпак признал, что многие представители индустрии его мнение не разделят, и пообещал, что в ведомстве будут последовательны в принятии решений на этот счет.

Можно ли импортозаместить АРМ полностью

О том, что в стране может быть запрещена комплектация АРМ иностранной периферией CNews писал еще летом 2023 г. — тогда с инициативой выступил отечественный производитель таких устройств «Бештау электроникс». Гендиректор компании Варктес Галустян направил в Минпромторг письмо, в котором заявил, что реестр российской электроники сейчас регулярно пополняется автоматизированными рабочими местами, большая часть компонентов которых произведена за рубежом.

В письме отмечалось, что продукция отечественных вендоров остается невостребованной и нерентабельной, поэтому нужно срочно вводить обязательные требования по локализации производства всех компонентов АРМ. Среди отечественных производителей АРМ и компьютерной периферии (мониторы, моноблоки, клавиатуры, мыши и пр.) можно назвать такие компании, как F+ tech-Марвел, Kraftway, «Аквариус», Depo, ICL, IRU и Lightcom.

Реакция отрасли на инициативу не заставила себя долго ждать: ряд игроков рынка заметили, что в реестре российской электроники не так уж много отечественных периферийных устройств, и принимать такие решения преждевременно.

Объем рынка периферии

Напомним, объем российского рынка компьютерной периферии достигает 85 млрд руб. Самыми популярными поставщиками компьютерной периферии в страну стали Logitech, Razer, HyperX, A4Tech (Bloody), Hiper, Canyon, Defender, Sven, TFN.

Также, по оценкам дистрибуторов, в 2023 г. в России был зафиксирован рост спроса на 19% на клавиатуры, мыши, наушники и прочую периферию. Производство компьютеров, комплектующих и аксессуаров в стране также выросло на 60% по итогам 2022 г.