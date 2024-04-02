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CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 2024 г.

Мероприятие посвящено анализу данных и технологиям искусственного интеллекта

Регистрация по ссылке

Data Fusion 2024– это точка сближения науки и бизнеса. Конференция будет полезна разработчикам и специалистам в области Data Science, CDO, бизнес-заказчикам DS-продуктов и сервисов, представителям государства и науки.

Программа конференции

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ при подтверждении организаторов

С докладом выступят:

Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта, «Яндекс»;
Тигран Геворкян, заместитель директора по реализации федеральных проектов, ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России;
Карен Казарян, директор по аналитике, АНО «Цифровая экономика»;
Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;
Андрей Медунов, руководитель группы по сопровождению GR-проектов, ГК «Солар»;
Сергей Плуготаренко, генеральный директор, АНО «Цифровая экономика»;
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент, Банк ВТБ;
Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики, «Альфа-Банк»;
Андрей Рего, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, МТС;
Артём Шейкин, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по конституционному законодательству и государственному строительству, Совет Федерации Федерального Собрания;
Евгений Бурнаев, профессор «Сколтеха», директор Центра прикладного ИИ, ведущий научный сотрудник AIRI, «Сколтех», Центр прикладного ИИ, AIRI;
Pourziad Ali, Director of Technopark and member of Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz;
Xiping Hu, Executive dean, the Artificial Intelligence Research Institute of SMBU; Head of Guangdong-Hong Kong-Macao Joint Laboratory for Emotional Intelligence and Pervasive Computing;
Liang Zheng, Deputy Director ,China Institute for Science and Technology Policy; Secretary-General, Academic Committee;
Gajendra P. S. Raghava, Professor & Head at Department of Computational Biology, Indraprastha Institute of Information Technology;
Sankar Kumar Pal, National Science Chair, Govt. of India; President, Indian Statistical Institute;
Дмитрий Дылов, директор лаборатории Сильный ИИ в медицине, AIRI;
Александр Арутюнян, руководитель по продуктам на основе ИИ для медицины, «Билайн»;
Денис Суржко, начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования, Банк ВТБ;
Игорь Котенко, руководитель лаборатории, СПб ФИЦ РАН; профессор, Университет ИТМО;
Максим Шараев, старший преподаватель, руководитель лаборатории, Центр прикладного ИИ, «Сколтех»;
Юрий Клочко, управляющий партнёр, BSSG - Business Solutions & Service Group;
Алексей Шпильман, руководитель программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта, «Газпром нефть»;
Александр Бухановский, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий, ИТМО;
Алексей Фёдоров, руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, советник зам. председателя правления Газпромбанка;
Денис Турдаков, заведующий отделом, ИСП РАН;
Сергей Голованов, главный эксперт, «Лаборатория Касперского»;
Даниил Матвеев, руководитель группы направления геоаналитики, МТС;
Ирина Левова, директор по стратегическим проектам, Ассоциация больших данных;
Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора - директор по стратегическим партнерствам компании, «Иннопрактика»;
Алексей Сидорюк, директор направления «Цифровая трансформация отраслей», АНО «Цифровая экономика»;
Владислав Онищенко, генеральный директор, Агентство трансформации и развития экономики (АТРЭ);
Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 402, e-mail: of@cnews.ru, Февралева Ольга

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