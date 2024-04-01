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Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда

Компания «Базис», разрабатывающая решения для виртуализации, увеличила свою выручку за 2023 г. на 80%. Компания, подконтрольная «Ростелекому», в среднем ежегодно вкладывает 1 млрд руб. в разработку продуктов, являющихся аналогом продуктов Citrix и VMWare.

Итоги работы «Базис» в 2023 году

Компания «Базис» , разработчик решений для виртуализации, сообщила CNews об итогах работы в 2023 г. Выручка компании увеличилась на 80% и составила 3 млрд руб. Клиентская база компании в корпоративном сегменте (B2G) увеличилась на 85%, в государственном – 29%.

Общее количество виртуальных машин, работающих под управлением ПО «Базис», выросло за год в 7,5 раз. Численность персонала увеличилась в полтора раза, при этом 84% от общего числа сотрудников составило 84%. Удвоилось и число партнеров компании.

В 2023 г. «Базис» представила новое решение Basis Virtual Protect предназначенное для резервного копирования кластеров Kubernetes и вртуальных машин. Также Basis Dynamix - платформа для управления виртуальными серверами и автоматического развертывания контейнеров Kubernetes - была дополнена новыми функциями.

Изменения в продуктах «Базис»

В частности, был оптимизирован механизм для сбора и обработки метрки, значчительно улучшен графический интерфейс для унификации с другими продуктами экосистемы «Базис», выросла эффективность использования дискового пространства и упрощены процесы развертывания. Кроме того, в продукт был интегрирован SDK для разработки приложений на языке Go и добавлен компонент управляющего слоя Kubernetes – Cloud Controller Magager.

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Фото: © whitelook / Фотобанк Фотодженика
Разработчик решений для виртуализации компания «Базис» увеличила свою выручку в 2023 г. на 80% и заработала за год 3 млрд рублей

Кроме того, «Базис» совместно с партнерами создала серию программно-аппаратных комплексов (ПАК): серверные ПАК, гибридные ПАК (для сотрудников, сочетающих удаленную работу с нахождением в офисе) и ПАК для организации рабочего места.

Российский рынок решения для виртуализации

По оценкам Strategy Partners, объем российского рынка виртуализации в 2022 г. Составил 7,3 млрд руб. Гендиректор «Базис» Давид Мартиросов говорил агентству «Интерфакс», что в течение ближайших трех лет компания намерена занять половину российского рынка.

Основные продукты компания – Basis Dynamix (платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами) и Basis Workspace (платформа для виртуализации рабочих мест). Первый является аналогом продуктов VMWare vSphere, VMWare eRealize Automatization, VMWare Nsx, VMWare vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix и Simplivity. Второй продукт является аналогом продуктов VMware, Windows Virtual Desktop, Citrix XenDesktop и Citrix Workspace Enterprise.

В сегменте госказачиков уровень проникновения российских решений в сфере виртуализации уже составляет 70-80%, отмечает Мартиросов. Но в коммерческом сегменте доля российских разработчиков значительно меньше.

Игорь Королев

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