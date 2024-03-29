Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов

ГК «Элемент» планирует запустить на заводе «Микрон» производство транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. К 2030 г. компания планирует обеспечить до 60% российского спроса на рынке силовых компонентов.



Импортозамещение транзисторов и диодов

ГК «Элемент» планирует запустить на своем заводе «Микрон» производство силовых компонентов — транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния, выяснил «Коммерсант».

Проект называется «Кубик». Сроки начала производства не уточняются. В «Элементе» рассчитывают к 2030 г. вывести его на проектную мощность 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния и обеспечить до 60% спроса в России.

«До недавнего времени потребности российского рынка в таких компонентах более чем на 90% закрывались за счет иностранных производителей», — сказали в ГК.

Компоненты используются в том числе в бытовой технике, телекоммуникационном и транспортном оборудовании, управляющих блоках атомных реакторов.

«Микрон» На заводе « Микрон » планируют запустить производство силовых элементов мощностью 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния

ГК «Элемент» — это совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г.

Инвестиции «Элемента»

Знакомый с планами «Элемента» собеседник издания сообщил, что группа вложит в новое производство около 20 млрд руб.

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского планируемые инвестиции, составляющие около $200 млн, «считаются крупным вложением даже на уровне мировых лидеров в производстве силовых компонентов».

«Весь российский рынок силовых полупроводниковых приборов составляет около $90 млн (8,3 млрд руб.), а его потенциал — примерно $250 млн (23 млрд руб.) при условии, что 100% рынка займут российские преобразователи электроэнергии», — уточнил он.

Этот рынок не требует таких масштабных вложений, как цифровые микросхемы, где счет в оценке проектов идет на десятки млрд долларов, сказал Покровский.

В апреле 2025 г. «Микрон» планировал увеличить производство кремниевых пластин для микросхем с топологией 180-90 нм с трех до шести тыс. в месяц к 2025 г. Необходимые для этого инвестиции оценивались в 10 млрд руб.

В марте 2024 г. CNews писал о том, что «Элемент» собирается выйти на биржу до конца 2024 г., а также о том, что компания планирует масштабную инвестпрограмму и хочет привлечь 10–15 млрд руб. Если ее ожидания по капитализации в 100–150 млрд руб. оправдаются, это IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.

Перспективы проекта

На фоне роста производства электроники в Китае азиатские фабрики по выпуску силовых компонентов сейчас ориентированы на свой рынок и это сказывается на доступности продукции в России, пояснил собеседник издания в отрасли.

Вице-президент по развитию производств GS Group Федор Боярков полагает, что для завоевания рынка потребуются господдержка: «Если государство будет стимулировать применение отечественных компонентов, а "Элемент" наладит массовый выпуск, со временем цены могут стать конкурентоспособны с иностранными».

«Если ГК "Элемент" реализует заявленные планы по развитию производства, то в условиях высокого спроса на компоненты планы по доле рынка осуществимы», — считают в производителе электроники Fplus.



А для окупаемости проекта, по мнению мнению Покровского, «Элементу» будет недостаточно российского рынка, нужно изучать возможности экспорта.