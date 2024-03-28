Только 5% российских компаний используют ИИ в процессе найма сотрудников

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, провели исследование уровня цифровизации и автоматизации HR-процессов в российских компаниях. 42% респондентов реализуют все HR-процессы вручную. При этом в 77% компаний проводят онлайн-собеседования.

Собеседования через мессенджеры

Данные исследования, проведенного «МТС Линк» совместно с hh.ru, показали, что среди сервисов для онлайн-собеседований в российских компаниях лидируют общедоступные мессенджеры Telegram и WhatsApp. Из российских решений наибольшей популярностью пользуются «Яндекс Телемост» и «МТС Линк». Похожее распределение касается процесса онбординга: в топ-10 нет российских решений, а лидерами стали Telegram, WhatsApp и Discord. Примечательно, что крупный бизнес (более 3000 сотрудников) предпочитает использовать для онбординга внутренние порталы (72%).

«Наш опыт и недавние исследования показывают, что российские компании сегодня активно тестируют и внедряют отечественное программное обеспечение. Однако в процессе найма они всё еще полагаются на зарубежные решения. Вероятнее всего, это связано с их распространенностью среди рядовых пользователей — соискателям привычнее подключаться к интервью через Telegram или WhatsApp, которыми они пользуются каждый день. Даже несмотря на то, что на собеседованиях сотрудники компаний как правило не делятся чувствительной информацией, применение общедоступных приложений может быть связано с риском утечки данных. Именно поэтому, на наш взгляд, компаниям следует постепенно переходить на российские ВКС-системы и мессенджеры для проведения собеседований», — отмечает HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко.

Автоматизация HR-процессов и искусственный интеллект

62% опрошенных считают, что автоматизация HR-процессов повышает эффективность подбора персонала. Тем не менее, у 42% российских компаний HR-процессы не автоматизированы. Чем крупнее компания, тем выше вероятность автоматизации. Если среди микропредприятий (с менее 50 сотрудников) полностью вручную работают 52%, то 72% крупнейших компаний (с более 3000 сотрудников) так или иначе используют автоматизацию.

Помимо автоматизации, респонденты назвали средством повышения эффективности HR-процессов использование соцсетей (38% опрошенных). Особенно соцсети оценили в крупных компаниях (от 500 до 1000 человек), где их пользу отметили 49% опрошенных.

Искусственный интеллект в процессе подбора и адаптации сотрудников используют лишь 5% компаний. Только 46% планируют внедрение инструментов на основе ИИ, остальные 49% таких планов пока не строят. Почти треть респондентов считает, что ИИ справляется с первичным скринингом и ранжированием резюме кандидатов, столько же людей доверило бы алгоритмам ранжирование откликов на вакансии. Четверть опрошенных считает, что ИИ уже сейчас способен оценивать качество резюме, а 18% — что он может информировать участников рынка труда о компании.

Особенности и барьеры к внедрению онлайн-найма

Почти половина респондентов (49%) проводят в онлайне первое собеседование, а далее настаивают на очных встречах с кандидатами. 27% компаний готовы проводить собеседования в онлайне на всех этапах (интервью с HR-специалистом, с руководителем и выполнение тестового задания). При этом онлайн-формат наиболее актуален для крупнейших компаний: среди них 42% проводят онлайн-собеседования на всех этапах, и еще 51% — для первого знакомства с соискателем.

Онлайн-собеседования оказались наиболее актуальными для компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Московские респонденты проводят больше всех онлайн-собеседований на первом этапе (55%). Тем временем Санкт-Петербург — лидер по доле онлайн-собеседований на всех стадиях (35%). Для сравнения, в остальных российских регионах только 22% компаний проводят все этапы интервью в онлайне и 48% процентов прибегают к этому формату при первом знакомстве.

У 22% компаний решение о проведении онлайн-собеседования зависит от роли потенциального сотрудника. В целом среди тех, кто проводит онлайн-интервью, большинство использует формат при подборе менеджеров по продажам и работе с клиентами (40%), а также при поиске программистов и разработчиков (26%). В тройку лидеров также вошли бухгалтеры и экономисты (25%).

Основной причиной проведения онлайн-собеседований большинство респондентов назвало экономию рабочего времени. Также в топ-3 причин входит поиск кандидатов в других городах (50%) и удобство в организации встреч с кандидатами (45%). При этом последний критерий наиболее актуален для московских компаний (51% столичных респондентов против 42 в Санкт-Петербурге), в то время как петербургским компаниям важнее экономия времени (70% против 64% в Москве).

Главной сложностью онлайн-найма респонденты считают необходимость контролировать удаленных сотрудников — об этом заявили 68% опрошенных. Более трети отмечают неудобный формат онбординга удаленных сотрудников, каждый четвертый – долгий документооборот.

В опросе hh.ru и «МТС Линк» приняли участие 388 респондентов — лиц, принимающих решение о найме, из компаний разного размера — от микропредприятий с менее, чем 50 сотрудниками, до крупнейших организаций со штатом более 3000 человек. Наибольшее число принявших участие в исследовании — HR-менеджеры и специалисты по подбору персонала (55%), 27% — HR-директора и руководители отделов по управлению персоналом. Остальные респонденты — это руководители департаментов, топ-менеджмент (включая CEO) и внештатные рекрутеры.