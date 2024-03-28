Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос

В России стремительно растет разрыв между зарплатными ожиданиями ИТ-специалистов и тем, какую сумму им предлагает работодатель. Зарплаты в отрасли тоже растут, но далеко не так быстро, как хотелось бы работникам. Многим из них платят вдвое меньше, чем они хотели бы.

Отечественным ИТ-шникам недоплачивают

В отечественной ИТ-отрасли наметился гигантский разрыв между ожидаемыми и фактическими размерами заработной платы. Специалисты, представляющие эту сферу, зачастую получают сильно меньше, чем хотели бы – работодатели совершенно не торопятся удовлетворять их потребности в деньгах.

Как сообщили CNews представители рекрутинговой компании Get Experts, уровень запросов ИТ-специалистов запросто может превышать предложение по зарплате в полтора раза, а то и вдвое. При этом нельзя сказать, что зарплаты в отрасли стагнируют – по данным Get Experts, за первые три квартала 2023 г. они показали чуть ли не 20-процентный рост год к году, хотя, по прогнозам, они должны были увеличиться лишь на 10-15%.

Однако получать больше стали отнюдь не все представители российской ИТ-сферы. 27% работодателей честно сознались, что в 2023 г. не стали повышать зарплату своим ИТ-сотрудникам, а некоторые и вовсе решили слегка обесценить их труд.

Было больше, стало меньше. Потом – наоборот

Как минимум 6% опрошенных работодателей в 2023 г. стали платить ИТ-шникам меньше, притом в некоторых случаях уменьшение суммы, поступающей им на карту раз в месяц, оказалось весьма ощутимым. Например, в 2% случаев сокращение составило 5-10%, в 4% – на все 11-20%.

wirestock / FreePik Чья жадность послужила причиной дисбаланса запросов и предложений - работников или работодателей? Вопрос открытый

И все же, около половины, примерно 49%, респондентов зафиксировали рост дохода своих ИТ-подчиненных: на 5-10% — 21%, на 11-20% — 24% и более чем на 20% — 4%. Но, как бы то ни было, ИТ-отрасль в России больше не является самой денежной в плане размеров зарплат. Курьеры, водители, сварщики, арматурщики – эти и другие специалисты, как сообщал CNews, получают больше многих современных ИТ-специалистов.

Возможно, ситуация изменится по результатам 2024 г. В Get Experts заверили CNews, что все опрошенные работодатели, по их словам, не планируют снижать зарплаты ИТ-специалистов в течение 2024 г.

Как отметили 35% респондентов, зарплаты их ИТ-шников останутся на прежнем уровне, а 50% планируют поднять их на 5-10%. Другие 10% тоже намерены начать платить ИТ-работникам больше на 11-20%, а 5% прогнозируют рост зарплат более чем на 20%.

Зачем что-то менять

Негативные тенденции в вопросах заработной платы стали поводом для многих ИТ-специалистов для смены места, а иногда и сферы деятельности. Однако в России наблюдается отчетливейший дефицит таких работников – к концу лета 2023 г., по словам главы Минцифры Максута Шадаева, он достиг 700 тыс. человек.

В связи с этим компании, по крайней мере, некоторые из них, стремятся удерживать сотрудников, используя самый главный мотиватор, особенно в стране официальной годовой инфляцией более 7%. Это деньги.

Как рассказали CNews в Get Experts, компании стали чаще использовать так называемый «контроффер» – когда нынешний работодатель предлагает желающему уйти ИТ-шнику больше денег, нежели он будет получать на новом месте работы. Повышение зарплат в таких случаях в 2023 г. составляло до 40-50%. С одной стороны, расходы компании на такого специалиста в результате резко вырастают, но с другой, как признались сами работодатели, это все равно выгодно для них, поскольку поиск и обучение нового сотрудника обходятся значительно дороже.

В то же время соцпакет, предлагаемый ИТ-специалистам, в 2023 г. в среднем почти не изменился. Компании лишь стали чаще включать в него возможность гибридной или полностью удаленной работы.

И это, как сообщал CNews, очень важно для российских ИТ-специалистов. Подавляющее их большинство не намерены лишать себя домашнего уюта и менять его на поездки из дома офис и обратно. По данным Get Experts, всего лишь 21% ИТ-специалистов в 2023 г. работали только в офисе, то есть на территории работодателя, 43% сообщили о наличии у них возможности работать в гибридном формате (часть дней дома, часть – в офисе). 36% ИТ-шников не приближались к офису в 2023 г. и работали удаленно – 20% только из дома (по решению работодателя), 11 – из любой точки в пределах границ России, 5% – из любой страны мира. CNews писал, что ИТ-удаленщиков, желающих работать из-за рубежа, даже крупный бизнес не хочет видеть в своем штате.

Дефицит сохраняется

Подавляющее большинство российских компаний нуждается в большем количестве специалистов в сфере ИТ и ИБ. 18% работодателей намерены активно пополнять их штат, 51% будут делать это умеренными темпами.

24% опрошенных компаний будут закрывать исключительно освобождающиеся вакансии. Тех, кто собирается снизить число ИТ-работников, меньшинство – всего 3%, а 4% собираются полностью заморозить все текущие проекты по найму.

Среди всего многообразия профессий в российской ИТ-сфере в числе наиболее востребованных, по данным Get Experts, оказались разработчики и специалисты в области инфраструктуры (руководители проектов, DevOps). Потребность в них, по мнению экспертов, связана с трендом на импортозамещение, который начал формироваться в 2022 г.

Высокий спрос образовался и на Data-специалистов. «Данные становятся ключевым ресурсом для принятия решений, этот тренд сохраняется уже несколько лет, – заявили CNews в Get Experts. – На рынке по-прежнему ощущается дефицит специалистов уровня senior в области Big Data. В связи с уходом из России некоторых вендоров в 2023 г. усиливается один из ключевых трендов прошлого года – повышенный спрос на специалистов по работе с Open Source решениями».

Также компаниям очень нужны 1С-спецалисты. Связано это, опять же, с трендом на импортозамещение, на фоне которого бизнес спешит перевести свои ERP-решения на знакомую платформу российского вендора.

Специалисты в области информационной безопасности – еще одна категория ИТ-работников, которые быстро смогут найти работу. Аналитики связывают потребность в них в России, в том числе, с уходом из страны иностранных ИБ-компаний и необходимостью замещения их решений.

При этом работодатели не всегда заинтересованы в найме именно опытного сотрудника, который хочет сменить место работы. Компании в 2023 г. стали заметно активнее сотрудничать с учебными заведениями для привлечения молодых специалистов – как сообщили CNews в Get Experts, работодатели осознают, что «вырастить профессионала внутри компании проще и дешевле, чем найти человека с соответствующей квалификацией на рынке». Для этих целей они организуют профильные кафедры и приглашают студентов на практики и стажировки, зачастую оплачиваемые. Крупные ИТ-корпорации проводят студенческие конкурсы, выявляя наиболее перспективных студентов, которым по окончании обучения делается предложение работы.

Мнение отрасли

«За квалифицированных специалистов борются крупнейшие компании, и, как следствие, растет уровень и разнообразие предложений. В среднем, по нашим оценкам, за 2023 г. зарплаты в сфере ИТ выросли примерно на 15%, – сообщила CNews Лия Королева, HR-директор МТС Digital. – При этом, конечно, очень много зависит от роли, компетенций. Например, мы видим дефицит в таких ролях как архитектор, Golang разработчик, DevOps. Поэтому система вознаграждения в компании должна быть гибкой и своевременно подстраиваться под потребности бизнеса».

Мария Григорович, директор по персоналу SL Soft (ГК Softline): «Да, рынок очень сложный. Вакансий больше, чем кандидатов — дефицит приводит к тому, что аппетиты кандидатов растут. Выиграть гонку работодатель может, предлагая интересные задачи, профессиональное сообщество внутри компании и особенную корпоративную культуру, ориентированную на сотрудника. Также для многих кандидатов важно, чем занимается компания, и гарантии ее надежности».

«ИТ остается одним из самых дефицитных рынков труда, где конкуренция за кандидатов растет. По нашей оценке, за 2023 г. зарплаты в отрасли увеличились на 15-20%. Сегодня средняя зарплата айтишника в России составляет примерно 200 тыс. руб., – сказала CNews Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra. – Самый высокая конкуренция среди работодателей - в борьбе за опытных профессионалов middle- и senior-уровня. Снижения спроса на ИТ специалистов в 2024 г ждать не стоит, равно как и снижения их зарплатных ожиданий - рынок остается кандидатским. Спрос растет на все специальности, связанные с информационной безопасностью, ML и Data science технологиями, разработкой, автоматизацией и поддержкой отечественного ПО, заказной разработкой. На рынке заметен дефицит разработчиков «1С», программистов с редкими языками программирования, инженеров DevOps, разработчиков Python, а также руководителей проектов. Самыми высокооплачиваемыми остаются разработчики Kotlin, iOS, Android, Java».

«Зарплаты ИТ-специалистов – часто очень индивидуальная история, которая не зависит только от одного навыка писать код, – сообщил CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Частая ситуация: инженер запускает продукт с нуля, полностью погружается в его разработку и поддержку. Компании выгодно удерживать этого сотрудника и повышать ему зарплату, даже если она не соответствует навыкам или выбивается из средней вилки. Когда специалист все-таки выходит на рынок труда, он рассчитывает на зарплату выше, чем на последнем месте работы. Такое могут позволить не все компании. Мы сталкивались с такими ситуациями, но это, скорее, исключение, чем правило. Обычно зарплатные ожидания наших кандидатов держатся в средних значениях по рынку».

Представители Wildberries: «Сфера информационных технологий – сегодня одна из самых привлекательных и востребованных на рынке труда. Это, безусловно, порождает ситуации, в которых существенно заметна разница между зарплатными предложениями кандидатам и ожиданиями соискателей. На текущий момент достаточно распространена история, когда специалисты завышают свою стоимость на 30-40%. Wildberries предлагает достойный уровень оплаты для представителей ИТ-отрасли в зависимости от опыта, позиции и интереса к продукту (клиентские витрины, инфраструктура, финансовые и платежные сервисы, кибербезопасность и др.). Для каждого отдельного направления в разработке существует ряд требований, соответствие которым проверяется достаточно быстро в ходе технического интервью или решения определенной задачи в режиме реального времени. Кроме того, для нас важны не только hard-, но и soft-навыки, умение гибко работать в команде, адаптируемость к развитию новых технологий и освоению новых методов работы. При принятии решения о финальном предложении по заработной плате мы ориентируемся не только на внешний рынок, но и на внутренний: анализируем данные по позициям в аналогичной должности в командах».