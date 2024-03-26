Разработчик процессоров Baikal локализует сборку чипов в России

Разработчик процессоров Baikal компания «Байкал электроникс» расширяет эксперимент по локализации в России процесса корпусирования чипов. С 2021 г. в эксперименте участвует завод GS Group в Калининградской области, теперь к нему присоединились «Миландр» и «Микрон» в Зеленограде. Процесс корпусирования непростой и дорогостоящий. На выходе получается все еще много брака.



Расширение эксперимента

Разработчик процессоров Baikal компания «Байкал электроникс» расширит эксперимент по корпусированию своих чипов в России, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в производителях радиоэлектронной продукции.

В 2021 г. компания начала тестировать этот технологический процесс на мощностях российского холдинга GS Group в Калининградской области. Теперь его запустят на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде (округ Москвы).

Корпусирование — установка полупроводниковых кристаллов в корпус, завершающая стадия производства процессоров.

Дорогое корпусирование

До 24 февраля 2022 г. «Байкал электроникс» заказывала производство чипов, в том числе их корпусирование, на тайваньской фабрике TSMC. После введения антироссийских санкций сотрудничество прекратилось. В 2022 г. 300 тыс. процессоров Baikal, уже выпущенных TSMC, не стали отгружать в Россию.

Проблемы с удлинением сроков поставок и ростом цен из-за нарастающего дефицита были уже в 2021 г. Тогда «Байкал электроникс» начал эксперимент по корпусированию на мощностях холдинга GS Group в Калининградской области в надежде на то, что это будет обходиться дешевле. Ведь процесс корпусирования и сборки микросхем (коммутации) могут определять до 50% стоимости производства.

В России корпусированием микроэлектроники занимается несколько предприятий. Гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский назвал «Ведомостям» GS Nanotech (входит в GS Group), Зеленоградский нанотехнологический центр и Воронежский завод полупроводниковых приборов.

«Миландр», который теперь будет участвовать в расширенном эксперименте «Байкал электроникс», раньше занимался только корпусированием микроконтроллеров и периферийных микросхем, отметил он.

Трудности эксперимента

По словам источников издания в компаниях — производителях электроники, эксперимент идет трудно.

«Больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными», — сказал источник, знакомый с ходом экспериментов. Причины тому кроются как в оборудовании предприятий, которое необходимо уметь настраивать, так и в недостаточных компетенциях людей, занимающихся корпусированием чипов.

«В России могут корпусировать небольшое количество процессоров, но когда речь заходит о серии, то появляется много брака, — пояснил один из собеседников газеты. — Производители не могут держать одинаково хороший уровень на всех изделиях».

Однако, по мнению гендиректора «Норси-транса» (производитель серверов) Сергея Овчинникова, на иностранных заводах тоже много брак: «С учетом количества выпускаемой продукции это не так ощутимо, к тому же у них есть процесс отбраковки».

Отбраковка позволяет часть брака переиспользовать после исправления дефектов, объяснил Овчинников. По его словам, «брак в данном случае является индикатором, который позволит дальше двигаться, совершенствовать процессы, менять материалы, обновлять оборудование, как на иностранных производствах».

Эксперименты по корпусированию — это большой шаг в развитии производств, российские компании пока в начале пути, они начнут со временем совершенствоваться, считает Овчинников. Производствам также полезно будет наращивать компетенции по отбраковке, добавил эксперт.