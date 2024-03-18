Росреестр строит за миллиарды сеть на основе VPN

Росреестр совершенствует свои системы

Как выяснили CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала выполнение работ по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТИ) с использованием виртуальной частной сети (VPN) и закупает для этой цели новое оборудование. На апгрейд было выделено 6,8 млрд руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 15 марта 2024 г. Участники могут подать заявки до 8 апреля 2024 г. 10 апреля 2024 г. будет определен победитель торгов.

В документах закупки сказано, что целью выполнения работ является обеспечение доступа к информационным системам Росреестра для сотрудников и граждан для оказания электронных государственных услуг и обеспечение функционирования процессов управления в установленной области деятельности.

Подробности тендера

Все части системы ИТИ должны быть взаимосвязаны друг с другом и работать вместе как одно целое, что поможет сотрудникам легче получать доступ к важным информационным системам. Система ИТИ представляет собой интегрированную среду для передачи разнообразного трафика между географически удаленными площадками, направленную на улучшение качества телекоммуникационных сервисов, включая увеличение скорости, доступности, надежности и безопасности. Она также обеспечивает голосовую и видеокоммуникацию и дает возможность масштабирования без остановки системы при добавлении новых подсистем или технологических площадок.

Фото: Росреестр Росреестр потратит 6,8 млрд руб. на апгрейд своей информационной системы

Его внедрение включает в себя: разработку сопроводительной документации системы ИТИ, поставка и монтаж комплектов узлов ведомственной сети передачи данных и телефонной сети, поставку и настройку системы видеоконференцсвязи и монтаж локальной вычислительной сети.

Модернизации подлежат площадки Центрального аппарата Федеральной службы в г. Москве и отделы, в различных регионах страны. На внедрение системы было выделено 26,8 млн руб.

Какое оборудование закупается

Для обеспечения работы системы Росреестр закупает комплект оборудования на сумму 6,7 млрд руб.

В перечень закупаемого оборудования входят: комплекты узлов ВСПД (ведомственная сеть передачи данных) и ЛВС (локальная вычислительная сеть) различных типов, 1375 комплектов телефонных аппаратов ВТС-1 тип 1, 620 штук аппаратов ВТС-1 тип и телефонные шлюзы.

Требования Росреестра к системе

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии требует от исполнителей, чтобы система ИТИ была внедрена как единая, масштабируемая и отказоустойчивая информационно-телекоммуникационная среда, обеспечивающая поддержку процессов деятельности сотрудников Службы.

Помимо этого заказчик указал требования к отдельным компонентам системы. Так ВСПД должна состоять из узлов ВСПД, обеспечивающих связность, маршрутизацию, а также активную коммутацию локальной вычислительной сети площадок и сетевое взаимодействие пользователей ВСПД между собой и с ИС/ГИС (информационная система/государственная информационная система), расположенными в ЦОД (центр обработки данных).

Сама подсистема ВСПД должна основываться на виртуальной частной сети (VPN) оператора связи и будет представлять собой единую виртуальную частную сеть с единым сетевым пространством.

Организация услуг связи ВЧС оператора связи не является предметом работ согласно Техническому заданию, сведения о них приведены Службой для информации. Услуга организации VPN, предоставляемой оператором связи для заказчика, основана на технологии MPLS L3 VPN (технология, которая позволяет организовать виртуальные частные сети через общую инфраструктуру с поддержкой протокола MPLS).

Сам VPN должна обеспечивать изоляцию трафика и маршрутизацию IP сетей Службы, стык с клиентским оборудованием как на основе статической маршрутизации, так и eBGP и приоритезацию трафика (QoS).

Помимо требований к подсистеме ВСПД в техническом задании указаны требования к внутренней коммутационной подсистеме. Она должна быть предназначена для обеспечения отказоустойчивой коммутации между подсистемами узла ВСПД и обеспечения необходимой портовой емкости (резервирование активного сетевого оборудования, механизмы автоматического восстановления связи).