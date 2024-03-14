Google строит центры обработки данных на батарейках

Компания Sidewalk анонсировала строительство трех дата-центров, где в качестве источников резервного питания будут использоваться не дизельные генераторы, а аккумуляторы. Такие центры обработки данных (ЦОД) также будут снабжены средствами распределения и оптимизации электроэнергии так, чтобы питание получали только те приложения, которые работают в данный момент.

Инициатива Verrus

Дочерняя структура корпорации Alphabet (и, соответственно, «сестринская» структура Google), компания Sidewalk, анонсировала масштабный проект по конструированию сегментированных центров обработки данных, значительные части которых будут питаться от батарей.

Sidewalk появилась на свет в 2019 г.; её специализация - проекты, связанные с парадигмой «умных городов», то есть, максимальной оптимизации инфраструктурных процессов в городах, в том числе связанных с телекоммуникациями, энергоснабжением и переработкой вторсырья. У Sidewalk также есть своя дочерняя структура, которая планирует строить дороги специально для беспилотного транспорта.

Что касается дата-центров, то для них Sidewalk Infrastructure Partners анонсировала платформу Verrus, целью которой будет создание целой сети новаторских комплексов, частично питаемых от батарей. Их основным профилем будет поддержка моделей искусственного интеллекта и других разновидностей рабочих нагрузок.

Смысл инициативы заключается в том, чтобы реализовать более экономный и экологичный в электроснабжении ИТ-комплексов, так, чтобы вместо источника постоянного расходования ресурсов, ЦОД могли создавать дополнительную ценность для прилежащих агломераций через обеспечение «нагрузочной устойчивости и гибкости для электросетей».

Некоторые ресурсоёмкие приложения, требующие использования облаков и мощностей дата-центров, должны работать постоянно и бесперебойно. Однако другие запускаются нерегулярно, по требованию, и не нуждаются в постоянном подключении к электросети.

Калибрация и ребалансировка

Под стать этому основу Verrus составит специализированная программная платформа для управления питанием, которая будет регулировать нагрузку в соответствии с настройками заказчиков. Иными словами, питание будет включаться только тогда, когда нужно запустить конкретное приложение на конкретных аппаратных ресурсах.

Дата-центры обычно используют дизельные генераторы в качестве вторичного источника питания на случаи перебоев в центральной электросети. Verrus же предполагает использовать батареи для того, чтобы минимизировать выбросы (дизельные двигатели едва ли могут претендовать на звание экологичных).

«Благодаря стратегическому перераспределению рабочих нагрузок и использованию емкости аккумуляторов комплексы Verrus смогут избегать избыточной нагрузки на электросети в случае недостатка энергоснабжения», - говорится в сообщении компании.

А кроме этого предполагается, что электроэнергия будет более-менее равномерно распределяться между сразу несколькими сегментами дата-центра, так что если какая-то его часть получает избыток энергии, он будет перенаправляться в другие серверные сегменты ЦОД.

Сооснователь Sidewalk Джонатан Уайнер (Jonathan Winer) отметил в интервью TechCrunch, что дата-центры компании будут стоить по $1 млрд каждый. Сейчас планируется запустить первые три в Аризоне, Калифорнии и Массачусеттсе. Запуск намечен на 2026-2027 гг.

«Пожалуй, ключевой вопрос - это до какой степени вредоносная нагрузка на окружающую среду будет снижена в общем зачёте», - считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». По его словам, производство электроаккумуляторов само по себе экологической чистотой не отличается, а для того, чтобы обеспечивать функционирование ЦОДа, понадобится очень существенное количество таких батарей. «С другой стороны, в случае с автомобильными электроаккумуляторами, экологический ущерб от производства аккумулятора компенсируется в течение двух лет, а из отработавшей своё батареи можно извлечь и запустить в повторное производство более 90% компонентов», - сказал Дмитрий Гвоздев. Подводя итог, он отметил, что вместе с оптимизацией расхода питания проект, скорее всего, себя оправдает и расходы скомпенсируются довольно быстро.

Между тем ИИ-отрасль сейчас довольно основательно вкладывается также в развитие и совершенствование атомной энергетики, исходя из предположения, что в самом ближайшем будущем ее запросы на электроэнергию смогут удовлетворять в достаточном объёме только атомные электростанции. В частности, о планах на это заявила компания Oklo, пользующаяся идейной и экономической поддержкой Сэма Олтмана (Sam Altman), главы OpenAI.