CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр

Центробанк сертифицировал первый банкомат с модулем определения подлинности банкнот, работающим на отечественном ПО. Разработчиком ПО выступил «Гознак». Это решение поможет решить вопрос с приемом банкоматами купюр нового образца в условиях ухода из России основных производителей.

Первый банкомат с отечественным ПО для определения подлинности банкнот

Подконтрольное государству предприятие «Гознак» рассказало CNews о сертификации Центробанком первого банкомата с модулем определения подлинности банкнот на отечественном ПО.

Речь идет о банкомате MoniMax производства корейской компании Hyosung, работающим под управлением ОС Windows. Информация о выдаче сертификата данному банкомату уже размещена на сайте ЦБ.

Как поясняют в «Гознаке», благодаря данному модулю банкоматы смогут принимать новые российские купюры, включая 100 руб. и 5 тыс. руб.

8e164ee4f595f113390f11a082ca2af0_2.jpg
Фото: «Сага Технологии»
Отечественный модуль определения подлинности банкнот поможет решить вопрос с приемом банкоматами купюр нового образца в условиях ухода из России основных производителей

Кроме того, представители «Гознака» сообщили, что Центробанк авторизовал предприятие в качестве первого отечественного разработчика шаблонов новых банкнот, которые требуются банкоматам для их принятия.

ПО от «Гознака»

ПО для определения подлинности банкнот было представлено «Гознаком» в конце 2023 г. Оно предназначено для банкоматов с рециркуляцией, которые позволяют передавать купюры, полученные от одного клиента, другому без их передачи в банк.

ПО от «Гознака» адаптировано для банкоматов Hyosong, а также для банкомата российской компании «Сага Технологии»», который стал первым отечественным банкоматом в реестре Минпромторга. В «Гознаке» полагают, что разработанное им решение позволит обновить ПО на более чем 60% банкоматов в России.

Купюры нового образца и проблема совместимости с банкоматами

В 2022 г. Центробанк начал модернизацию банкнот. Сначала были представлены банкноты номиналом 100 руб., в 2023 г. – банкноты номиналом 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. Однако проблемой стало обеспечение работы с ними банкоматов, которые до 2022 г. были полностью импортными.

e9a364fa4cec0a609fed100154784094_1.jpg
Фото: «Сага Технологии»
ПО от «Гознака» адаптировано для банкоматов Hyosong, а также для банкомата российской компании «Сага Технологии»

В конце 2022 г. в России насчитывалось 173 тыс. банкоматов. При этом, по данным Ассоциации банков, 60% из них – это американские NCR и Diebold Nixtorf. Обе компании летом 2022 г. ушли из России, в том числе прекратив обслуживание и обновление банкоматов.

В связи с этим банкиры просили Центробанк отложить запуск новых купюр. Также банки начали переход на банкоматы корейского и китайского производства. А Центробанка разработал дорожную карту по производству отечественных банкоматов.

Осенью 2023 г. зампред ЦБ Сергей Белов говорил, что у в 2022 г. у регулятора были опасения по поводу проблем с приемом банкоматами новых купюр, но за прошедший год была проделана большая работа в данной области. По его словам, опасений по поводу банкоматов, работающих на выдачу наличных, уже не было.

Были сложности с банкоматами с рециркуляцией, но к тому моменту большая часть соответствующих банкоматов уже была настроена на работу с купюрами номиналом 100 руб., соответственно, модернизация для работы с банкнотами 1 тыс. должны идти быстрее, говорил Белов.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России готовится к запуску производство материнских плат с помощью искусственного интеллекта

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

Программистам конец? Создана первая в мире нейросеть, заменяющая человека на всех этапах разработки ПО. Видео. Опрос

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще