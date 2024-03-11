Криптобиржа Gemini обещает вернуть клиентам все застрявшие у них средства и добавить сверху

Под нажимом властей криптобиржа Gemini согласилась вернуть все средства, застрявшие у клиентов программы Earn, которую Gemini запустили вместе с разорившимся криптолендером Genesis. Со стороны Gemini последовало обещание выплатить значительно большие средства. Но не сразу

Досудебное соглашение на миллиард долларов

Криптобиржа Gemini, принадлежащая знаменитым братьям Тайлеру и Кэмерону Уинклвоссам (Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss), выплатит своим клиентам более $1 млрд в рамках досудебного соглашения с Министерством финансовых услуг штата Нью-Йорк. Кроме того, Gemini обязали выплатить $37 млн штрафа за «существенные промахи», которые привели к приостановке их лендинговой программы Earn.



Эта программа была запущена месте с компанией Genesis Global Capital, которая в ноябре 2022 г. была внезапно приостановлена, а вывод средств оказался невозможен.

В январе 2023 г. Genesis объявил о банкротстве. После этого начались судебные процессы, в которые были вовлечены Genesis, её материнская компания Digital Currency Group и Gemini. Естественно, в дело вмешалась и Комиссия по биржам и ценным бумагам и другие органы власти: слишком велик был ущерб, нанесённый клиентам упомянутых организаций.

«Gemini не провели надлежащей комплексной проверки нерегулируемого контрагента, который в дальнейшем был обвинён в осуществлении масштабных мошеннических действий. Эти действия причинили ущерб клиентам Earn, внезапно лишившимся доступа к своим активам после финансового краха Genesis Global Capital», - говорится в заявлении Эдриен Харрис (Adriene Harris), суперинтенданта службы финансовых услуг. По его словам, нынешнее соглашение является большой победой для клиентов Earn, владеющих активами, которые они доверили Gemini.

В случае, если Gemini не выполнит своих обязательств и не вернёт как минимум $1,1 млрд клиентам, её ждут дальнейшие судебные разбирательства.

Между тем, в самой Gemini обещают выплатить намного большую сумму.

«В течение последних 15 месяцев мы не покладая рук работали над тем, чтобы защитить интересы клиентов Earn и вернуть их активы», - говорится в публикации в блоге Gemini.

В рамках соглашения, достигнутого в ходе судебного процесса о банкротстве Genesis было условлено, что клиенты Earn получат возврат средств в размере 100% вложенных ими активов с приростом, так что, в случае одобрения плана судом по банкротству, Gemini выплатит $1,8 млрд.

Правда, не единомоментно: 97% планируется выплатить в течение двух месяцев, остальное - в течение последующего года.

В Gemini также заявили, что «пожертвуют» $40 млн на компенсацию пользователям Earn.

«Мы полностью осознаём трудности, созданные этим процессом, и потому глубоко благодарны за терпение и поддержку, проявленные нашими клиентами», - говорится в заявлении.

Что привело к коллапсу

Крах криптобиржи Genesis был обусловлен и разорением FTX, чьё руководство было признано виновным в крупномасштабном мошенничестве, и банкротством ещё одной криптофирмы - Three Arrows Capital, посыпавшейся после коллапса криптовалют Luna и TerraUSD. Комиссия по биржам и ценным бумагам подала на Genesis в суд за нелегальную продажу криптоактивов. Против Gemini были выдвинуты аналогичные обвинения.

«Все крахи 2022-2023 гг. были так или иначе взаимосвязаны и примерно одними и теми же причинами вызваны: недобросовестностью и попытками играть сразу в две игры - в высокие технологии и финансовые сервисы, игнорируя правила, принятые в традиционном финансовом секторе», - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего».

По его словам, крах FTX в этом плане наиболее показателен, и последствия, которые власти организовали владельцам FTX и Alameda, также носят показательный характер.

«Между тем, FTX - это лишь самый «витринный» эпизод, а ситуация с Gemini - менее однозначна, но тоже показательна: их наказывают за сомнительное партнёрство и, по существу, халатность в отношении принципа «Знай своего контрагента», который уже стал традиционным», - развивает мысль Дмитрий Гвоздев.

Подводя итог, он считает, что главным вопросом остается то, где именно они планируют взять $1 млрд на выплаты клиентам. «Создаётся впечатление, что их оптимизм может быть связан с быстрым ростом стоимости криптовалют, хотя это чрезвычайно шаткое основание», - предположил Дмитрий Гвоздев.

Братья Уинклвоссы известны своим длительным конфликтом и судебным разбирательством с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg): по их утверждению, он присвоил их идею, благодаря чему на свет появилась социальная сеть Facebook. Разбирательства длились до 2011 г. По их итогам Цукерберг выплатил истцам несколько десятков миллионов долларов.