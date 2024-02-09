Путин сравнил ИИ с ядерным оружием, которое «может привести к полному, тотальному уничтожению человечества»

По мнению Президента России, искусственный интеллект опасен для человечества возможностью создания сверхлюдей, а поэтому человечеству следует «канонизировать процесс развития ИИ».

Угроза ИИ

Президент России Владимир Путин дал интервью популярному американскому журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carlson). Запись и стенограмма была опубликована утром 9 февраля 2024 г. на сайте Кремля.

На вопрос, когда начнется империя искусственного интеллекта (ИИ) в будущем, Владимир Путин ответил, что тема сложная и нужно быть специалистом в сфере больших чисел и ИИ, но отметил, что у человечества много угроз в этом плане.

«Исследования в области генетики, которые могут создать сверхчеловека или специального человека по специализации, например, воина, ученого или спортсмена являются угрозой», — сказал Президент России.

Когда будут обсуждения ИИ на межгосударственном уровне

Владимир Путин обратил внимание на то, что в США Илон Маск (Elon Musk) внедрил чип в человеческий мозг. «Я думаю, что его остановить невозможно и он продолжит делать то, что считает нужным. Нужно искать способы договориться с ним, я уверен в том, что он умный человек», — заключил Президент.

Фото: kremlin.ru Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Он считает, что необходимо «канонизировать процесс развития ИИ» и подчинить его каким-то правилам. По его словам, человечество должно думать по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием этих новейших исследований и технологий.

Владимир Путин спрогнозировал, что все будет происходить по сценарию, подобному развитию ядерного оружия. «Когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все его обладатели начали договариваться между собой, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к тотальному уничтожению», — заявил Президент.

Он сказал, что наступит момент беспредельного и бесконтрольного развития ИИ, который нельзя будет скрыть, а когда человечество почувствует угрозу для себя, наступит период договариваться на межгосударственном уровне, о том как это регулировать.

Национальная стратегия развития ИИ в России

Владимир Путин подписал национальную стратегию развития ИИ в России на период до 2030 г. еще в 2019 г.



Стратегия нацелена на то, чтобы российские технологии искусственного интеллекта заняли значительную долю мирового рынка. Если такие технологии в стране будут недостаточно развиты, то в России будет замедлена реализация приоритетных направлений научно-технологического развития и это может привести к дальнейшему экономическому и технологическому отставанию. Также его внедрение происходит с целью повышения благосостояния и качества жизни населения. Применять ИИ планируют на производствах, в социальной сфере и науке.

Ключевыми задачами для ИИ являются: повышение эффективности планирования и прогнозирования, оптимизация процессов на производствах (планирование поставок, превентивное техническое обслуживание оборудования и прочее), автоматизация рутинных производственных операций и принятие финансовых решений.