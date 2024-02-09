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Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining

Исследование позволит сформировать глубинное понимание российского рынка Process Mining, выявить особенности использования продуктов Process Mining в разных индустриях, существующие тренды на рынке и прогноз его развития. Все участники опроса получат отчет с результатами.

Process Mining как инструмент повышения эффективности бизнеса

Process Mining — технология для анализа бизнес-процессов на основе данных в информационных системах, которая позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и, как следствие, получить значительный экономический эффект.

На текущий момент российский рынок Process Mining находится на стадии активного роста и претерпевает существенные изменения. В связи с этим ТеДо проводит глубинный анализ рынка, включая выявление особенностей использования продуктов Process Mining в разных индустриях, существующих трендов на рынке и прогноз его развития.

«Технологии Доверия» приглашают принять участие в исследовании Process Mining, пройдя опрос, заполнение которого займет не более 20 минут.

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По итогам исследования ТеДо все участники получат отчет

По итогам исследования все участники получат отчет, содержащий: кейсы применения Process Mining и эффекты от его внедрения, бенчмаркинг Process Mining инструментов, интеграторов и консультантов в области Process Mining, а также тренды в этой области и прогноз развития технологии на горизонте пяти лет.

Пройти опрос можно по ссылке до 23 февраля 2024 года.

erid:LjN8KWBC6Рекламодатель: ООО "Цифровая Формула Доверия"ИНН/ОГРН: 9710091457 / 1217700386111Сайт: https://tedo.ru/

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