В ИТ-отрасли ужасающий рост безработицы. Знаменитые ИТ-компании выгоняют на улицу десятки тысяч специалистов в месяц

С начала 2024 г. ИТ-компании уволили более 30 тыс. человек по всему миру. Этот тренд, начавшийся во второй половине 2022 г., с каждым месяцем набирает обороты, и конца ему не видно. Одна из причин – проблемы в экономике США, из-за которых в стране выросла ключевая ставка.

Не самое лучшее начало года

Мировая технологическая отрасль начала 2024 г. с очередной волны сокращений рабочих мест. В первый месяц нового года работы лишились около 32 тыс. человек – технических специалистов, приводит издание Bloomberg статистику Layoffs.fyi – портала, отслеживающего увольнения по всему миру.

Этот процесс пока невозможно остановить – едва ли не каждый день новые ИТ-компании сообщают о массовых сокращениях своего штата. Для примера, всего за несколько часов до выхода этого материала компания Snap, разработчик мессенджера Snapchat, сообщила о решении уволить 10% своего персонала или около 540 человек. А всего несколько дней назад на аналогичный шаг решилась компания Okta, разработчик программного обеспечения, в частности, для аутентификации и авторизации.

Впрочем, в случае Okta есть потенциальная причина для увольнения сотрудников – компания потеряла репутацию после взлома ее систем, случившегося в октябре 2023 г. Из-за нее пострадали многие ее клиенты, включая разработчика менеджера паролей 1Password. Сама Okta объясняет свое решение стремлением сократить операционные расходы – она уволит 7% работников или около 400 человек.

Фото: Annie Spratt / Unsplash Все больше ИТ-шников вынуждены искать новую работу в своей отрасли или полностью менять сферу деятельности

Список ИТ-компаний, которые завершили 2023 г. или начали 2024 г. с увольнений, довольно длинный. В их числе, помимо прочих – международные техногиганты в лице Amazon и Salesforce. А началось все во второй половине 2022 г., когда крупнейшие ИТ-компании мира, включая Amazon, Intel и Microsoft начали одна за одной заявлять об увольнениях десятков тысяч человек,

Слишком много людей и процентов

К причинам, по которым ИТ-компании избавляются от персонала, аналитики Layoffs.fyi отнесли их стремление уволить «лишних» людей. В начале 2020 г., когда главной проблемой всего мира стала пандемия коронавируса, компании стали нанимать огромное количество новых сотрудников, поскольку сотни миллионов людей по всему миру ушли на самоизоляцию, и им срочно потребовались многочисленные интернет-сервисы для работы и жизни.

ИТ-компании отреагировали на это стремительным набором персонала, чтобы их сервисы и ПО могли выдержать наплыв новых пользователей и удовлетворить их потребности, пока они не перешли к конкурентам. По словам основателя Layoffs.fyi Роджера Ли (Roger Lee), в 2024 г. увольнения также связаны с реакцией компаний на сокращение мировой ИТ-отрасли, начавшееся весной 2022 г. и растянувшееся на два года, а также с высокими процентными ставками по кредитам в США, в том числе и для бизнеса, из-за роста ключевой ставки в стране.

Точечные увольнения

По словам Роджера Ли, в последние годы произошли две основные волны сокращений рабочих мест. Первая пришлась на «ранний COVID» (I и II кварталы 2020 г.), но если и затронула ИТ-сферу, то по касательной. Вторая стала следствием «эффекта повышения процентных ставок», сказал Ли, который продолжается со II квартала 2022 г.

Фото: Bloomberg Работодателям есть, к чему стремиться

При этом, несмотря на всю массовость увольнений, I квартал 2024 г. (1 января – 31 марта) пока не в силах тягаться с первой четвертью 2023 г. За этот период работы лишились почти 168 тыс. ИТ-шников. Конечно, нельзя исключать, что к концу I квартала 2024 г. все изменится, но первая его половина уже почти закончилась, и компаниям придется сильно ускориться в плане увольнений сотрудников, чтобы побить свой «рекорд» годичной давности.

Искусственный лучше естественного

Роджер Ли отметил, что хотя экономические факторы являются основной причиной увольнений в сфере технологий, многие компании увольняют людей из-за внедрения искусственного интеллекта. ИИ способен заменить различный персонал – например, IBM хочет выгнать несколько тысяч офисных клерков и начать использовать ИИ вместо них. Как сообщал CNews, в некоторых случаях работодатель может отказаться буквально от всех сотрудников в пользу алгоритмов и не только сэкономить на зарплатах, но и получить прибавку к доходам за счет роста бизнеса.

При этом нельзя не отметить, что по мере роста увольнений «обычных» ИТ-шников растет и количество вакансий для специалистов по искусственному интеллекту. Согласно анализу CompTIA, который отслеживает тенденции занятости в технологической отрасли, количество вакансий в сфере искусственного интеллекта или требующих навыков ИИ увеличилось примерно на 2000 с декабря по январь 2023 г., составив около 17,5 тыс.

Таким образом, даже несмотря на то, что ИТ-отрасль активно сокращает некоторые рабочие места, она не менее активно создает новые. По данным CompTIA, в январе 2024 г. было подано свыше 33,7 тыс. объявлений о вакансиях, и это самый большой показатель за последние 12 месяцев.