Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

Освобождение частот из-под цифрового ТВ

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли изменения в частотно-территориальный план второго мультиплекса цифрового телевидения в ряде регионов Южного федерального округа. Это следует из повестки заседания комиссии, которое состоялось в конце декабря 2023 г. Документ имеется в распоряжении CNews.

На заседании комиссии речь шла о трех приграничных регионах: Дагестан, Калмыкия и Астраханская область. Они должны были стать пилотными регионами. Предполагалось передвинуть частоты для 37 радиоэлектронных средств (РЭС) второго мультиплекса из диапазона 694-790 МГц в диапазон 470-694 МГц. При этом каналы первого мультиплекса цифрового ТВ в этих регионах используют частоты ниже 694 МГц.

Работы по перемещению частот провело Минцифры при участии госпредприятия «Научно-исследовательский институт «Радио» (НИИР). Для всех разработанных частотных присвоений были получены положительные заключения по электро-магнитной совместимости (ЭМС) с РЭС военного и специального назначения.

ГКРЧ решает, стоит ли передвинуть частоты цифрового ТВ

Источник CNews на телекоммуникационном рынке поясняет, что в соседних с Россией странах телевещание уже давно переведено из диапазона 700 МГц. Соответственно, чтобы не портить отношения хотя бы с «дружественными» соседями данные частоты в приграничных регионах также планируется избавить от телевещания.

Отметим, что Дагестан граничит с Азербайджаном, Калмыкия — с Казахстаном, также все три региона имеют выход к Каспийскому морю.

Телевещатели против смещения частот, а для решения вопроса требуется «политическая воля», говорит собеседник издания. В протоколе заседания ГКРЧ, опубликованном на сайте Минцифры, соответствующего пункта нет. По сведениям собеседника издания, решение по данному вопросу было принято, но в закрытом режиме.

Программа цифровизации российского ТВ и ее проблемы

Программа цифровизации российского ТВ была запущена в 2009 г., за ее проведение отвечает «Российская теле-радиовещательная сеть» (РТС). Под цифровое телевидение были выделены частоты 174-230 МГц и 470-862 МГц. В 2010 г. был запущен первый мультиплекс — десять федеральных телеканалов. В 2012 г. была запущен второй мультиплекс (еще десять федеральных телеканалов).

Изначально программа развития телерадиовещания предполагала запуск трех мультиплексов и отключение аналогового телевидения, причем в третий мультиплекс должны были войти региональные телеканалы. А отключение аналогового ТВ должно было начаться в 2014 г.

Однако отключения аналогового ТВ в 2014 г. не произошло. В итоге каналы второго мультиплекса оказались вынуждены платить одновременно и за аналоговое вещание, и за цифровое. Каналам первого мультиплекса услуги РТРС изначально оплачивало государство.

В результате в 2014 г. были отключены передатчики второго мультиплекса, которые уже были развернуты в городах с населением до 50 тыс. человек. А от планов запуска третьего мультиплекса были решено и вовсе отказаться.

В 2019 г. второй мультиплекс был полностью запущен. Тогда же произошло отключение от аналогового вещания федеральных телеканалов. Но поскольку региональным телеканалам не нашлось места «в цифре», ГКРЧ на год продлила им возможность вещания. С тех пор ГКРЧ каждый год принимает решение о продлении вещания региональных телеканалов. Последнее такое продление было в 2023 г.

Как цифровое телевидение мешает развиваться LTE

Между тем, диапазон 694-790 МГц был частью полос частот, которые в 2012 г. были выделены четырем федеральным сотовым операторам – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (впоследствии его сотовые активы были переданы «Т2 Мобайл» — торговая марка Tele2, который затем стал частью «Ростелекома»).

Операторам были выделены частоты в диапазонах 700-900 МГц и 2,5-2,7 ГГц для технологий четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Но в 2014 г. Президент России Владимир Путин запретил использовать частоты, ранее выделенные под нужды телевещания, без согласия вещателей. В итоге диапазон 694-790 МГц остается недоступным для сотовых операторов.

В 2021 г. при принятии решения о продлении срока действия LTE-лицензий, ГКРЧ поручила сотовым операторам к августу 2022 г. представить доклад по использованию диапазона 694-790 МГц для покрытия малых населенных пунктов (от 500 человек жителей) и региональных автодорог за счет совместного использования инфраструктуры и радиочастот, роуминга и бизнес-модели сотовых операторов (MVNO). Доклад так и не был предоставлен.