Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос

Язык Fortran, который совсем скоро отметит 70-летие, ворвался в топ-15 самых популярных языков программирования в мире. Год назад он едва входил в топ-30. Видимых причин для роста популярности у Fortran нет.

Из грязи в князи

Компания Tiobe опубликовала ежемесячный рейтинг популярности языков программирования в редакции за январь 2024 г. За более чем 20 лет своего существования этот рейтинг стал одним из самых авторитетных в своей сфере, и в новой его версии всеми давно забытый язык Fortran внезапно вплотную подобрался к первой десятке.

Fortran – это один из древнейших языков программирования в мире. Он появился в 1957 г., то есть на момент выхода материала ему было 67 лет. Причины роста популярности Fortran составители рейтинга не приводят, но он всего за год поднялся с 27 строчки на 12, опередив намного более современные и востребованные Rust, Ruby и Kotlin. Пока неясно, что именно дало Fortran такое ускорение, но он, по всей видимости, действительно понадобился программистам, если учесть, как Tiobe составляет свой рейтинг.

Статистика популярности языков программирования Tiobe строится на анализе статистики поисковых запросов в Google, Bing и Yahoo, а также по количеству запросов на сайте Amazon, в «Википедии» и видеосервисе YouTube.

Потенциальные драйверы популярности

Fortran, чье название расшифровывается как FORmula TRANslator (переводчик формул), разработан ушедшей из России компанией IBM. Почти 70-летний язык, несмотря на свой весьма почтенный возраст, все развивается – на момент выхода материала самая свежая его версия вышла в свет 17 ноября 2023 г.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Многим программистам на Fortran столько же лет, сколько и ему самому

Тем не менее, нельзя сказать, что сообщество разработчиков у Fortran столь же широкое, сколь у Java, Python, С или С++ (квартет самых популярных языков программирования в мире). И все же, написанный на нем софт все еще используется в некоторых сферах, например, в инженерных вычислениях, но, по большей части, по причине дороговизны написания необходимых программ на современных языках с последующим их внедрением.

Для Fortran это уже второй за последние пять лет скачок популярности – первый, как сообщал CNews, пришелся на весну 2021 г., когда язык внезапно вырвался с последнего 50 места на на 20 строчку. Составители рейтинга тогда объяснили это так: «Fortran был первым коммерческим языком программирования и набирает популярность благодаря огромной потребности в научных вычислениях». Теперь же их объяснение происходящему звучит следующим образом: «Fortran очень хорошо подходит для вычислений с помощью хороших библиотек и остается фаворитом университетов во многих областях».

Дорогу молодым и очень старым

В новом рейтинге Tiobe есть еще один язык, чья популярность резко выросла за последний год. Речь о Kotlin, который в разы «моложе» Fortran (первый релиз состоялся в 2011 г.), и который поднялся с 25 на 17 место.

В качестве аргументов в пользу Kotlin в Tiobe приводят простоту его изучения и написания на нем программ, к тому же представители Tiobe называют его прямым конкурентом Java. А вот рост популярности языка Scratch (с 20 на 10 строчку за год), первый стабильный релиз которого вышел в мае 2007 г., в Tiobe не комментируют.

Однако Fortran – не единственный язык из середины XX века, который все никак не хочет покидать топы и даже стремится ворваться в первую десятку. Пару ему в этом случае составляет COBOL (Common Business Oriented Language), который всего на два года моложе Fortran. COBOL вышел в 1959 г., и он настолько стар, что даже почти на 10 лет пережил некоторых своих создателей.

Тем не менее, если в января 2023 г. COBOL занимал 31 место, то год спустя он оказался на 20. Попытки возродить COBOL предпринимались с весны 2020 г., когда выяснилось, что критически важный софт многих социальных структур и организаций США написан именно на этом языке, а знающих его специалистов почти не осталось.

IBM даже запустила курсы по его изучению, однако к августу 2023 г. решила уничтожить его и создала инструмент, который почти в автоматическом режиме преобразует код COBOL в код намного более востребованного языка – Java. Цель IBM понятна – слишком много важных сфер привязаны к ПО на COBOL, и слишком мало программистов, желающих изучать его и писать на нем.

В декабре 2023 г. CNews сообщал, что каждый день в мире программами, написанными на COBOL, обрабатываются банковские транзакции на триллионы долларов США. Поэтому, ввиду дефицита программистов, которым интересен COBOL, чем быстрее весь написанный на нем код будет переведен на Java или другой язык, тем будет лучше.



