Китай всех обманул: Не было продвинутого 5-нм процессора лучше, чем у Intel

Ноутбук Huawei Qingyun L540, как выяснилось, содержит чип Kirin 9006C, изготовленный по 5-нм технологии тайваньской TSMC в 2020 г. Таким образом опровергнута информация о том, что Китай выпустил ноутбук с собственным продвинутым процессором, который лучше, чем у Intel.



Прорыв не состоялся

Исследовательская фирма TechInsights разобрала для Bloomberg новейший ноутбук Huawei и опровергла информацию о китайском технологическом прорыве в микроэлектронике.

Ноутбук Qingyun L540 содержит чип Kirin 9006C, изготовленный по 5-нм технологии тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в 2020 г., примерно в то время, когда санкции США отрезали Huawei доступ к этому производителю чипов. Представители Huawei и TSMC не предоставили своих комментариев Bloomberg News.

Результаты исследования TechInsights противоречат предположениям о том, что отечественный партнер Huawei по производству микросхем, компания Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), возможно, добилась значительного прорыва в технологии производства процессоров.

Акции SMIC на этой новости упали в Гонконге на 2%.

Ноутбук для госорганов Китая

Некоторые интернет-магазины, пишет издание, рекламировали L540, как новый ноутбук, разработанный специально для соответствия строгим требованиям Китая по безопасности данных в секретных государственных органах. На официальном сайте Huawei освещаются функции безопасности устройства, но отсутствуют подробности.

Фото: Huawei Исследование показало, что в прорывном Huawei Qingyun L540 стоит чип не китайского , а тайваньского производства

В мае 2022 г., как выяснил Bloomberg, власти Китая распространили директиву о замене в течение двух лет компьютеров иностранных брендов отечественными аналогами в центральных правительственных учреждениях и корпорациях с госучастием. В сентябре, по данным агентства, директива охватила гораздо больше правительственных учреждений и государственных компаний. Bloomberg связывал это с успехами и возрождающейся популярностью бренда Huawei Technologies Co.

Правда, правительство Китая опровергло сообщения об ограничениях на использование iPhone, но и выразило обеспокоенность по поводу безопасности устройства. «Китай не издавал законов и постановлений, запрещающих покупку телефонов Apple или иностранных брендов», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Мао Нин (Mao Ning) во время пресс-брифинга в сентябре 2023 г.

Китайско-американское противостояние

Компания Huawei находится под американскими экспортными санкциями с 2019 г. TSMC в 2020 г. прекратила принимать заказы от Huawei, чтобы соблюдать торговые ограничения США .

С тех пор Huawei вложила миллиарды долларов в накопление запасов чипов и собственные исследования, а также создала внутреннюю сеть поставщиков и производственных партнеров, в некоторых случаях при поддержке правительства.

Государственные китайские СМИ отметили как триумф в борьбе против санкций США выпуск смартфона Huawei Mate 60 Pro, оснащенного новым 7-нанометровый чипом Kirin 9000s Huawei китайского производства. А американские законодатели призвали провести расследование возможного нарушения санкционных ограничений.

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в декабре 2023 г. заявила о «самых решительных» мерах в ответ на выпуск Китаем телефонов Mate 60 Pro, при этом в министерстве пришли к выводу, что новый чип работает хуже старого и «не соответствует рыночным показателям».

И все-же негативное влияние американских санкций на китайскую ИТ-индустрию, как выяснилось, есть. Об этом писал CNews в декабре 2023 г. Пока крупные компании разрабатывают 5-нанометровые процессоры, небольшие стартапы массово уходят с рынка, лишаясь регистрации и закрываясь. Процесс этот приобрел невиданные масштабы. По итогам 2023 г. ИТ-сфера КНР лишилась около 10,9 тыс. компаний, работающих над микросхемами; а за неполные пять — более 22 тыс.