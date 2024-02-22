В Южной Корее арестована группировка криптовалютных мошенников

Восемь мошенников и 79 пособников арестованы в рамках масштабного рейда против криптовалютной банды, орудовавшей в сетевых чатах. Все участники - молодёжь. Жертвам обещали «гарантированный доход».

Чат-рулетка по-южнокорейски

Полиция Южной Кореи арестовала 87 человек по подозрению в причастности к мошеннической группировке, которая осуществляла преступную деятельность с криптовалютами. 8 человек названы основными членами банды, ещё 79 значатся как сообщники.

Члены группировки облюбовали некое неназванное чат-приложение, с помощью которого - а также с помощью ряда поддельных сайтов - убедили 572 человека расстаться со своими деньгами.

Арестованные также занимались отмыванием средств. Общий ущерб, который они нанесли, составил $32 млн.

Фото: Art Rachen / Фотобанк Unsplash Молодые южные корейцы обманули больше полутысячи людей на деньги в виде криптовалюты. Сейчас они арестованы

По сообщению полиции, все члены группировки были сравнительно молодыми людьми - миллениалами и представителями поколения Z.

В ходе полицейских рейдов были конфискованы автомобили, наличные деньги и другие ценности на общую сумму $1,9 млн.

Гарантированный обман

Как отмечает издание Cryptonews.com, в Южной Корее очень распространены онлайновые «читальные комнаты», посвященные криптовалютам. Часть из них состоит из законопослушных трейдеров и инвесторов, однако во многих цветет криминал и мошенничество. В частности, на платформе KakaoTalk набирается немало чатов, где рекламируются и сомнительные криптовалюты, и «инвестиционные программы» с «гарантированным доходом», которые также выглядят как заведомое мошенничество.

Члены разгромленной группировки также обещали «гарантированный доход» своим жертвам, предлагая лишь немного подождать.

Следователи полагают, что злоумышленники также покупали в даркнете личные данные потенциальных «инвесторов», чтобы обеспечить более убедительную «обработку». Большая часть корреспонденции, которую мошенники направляли жертвам, носила персонализированный характер.

«Криптовалютный рынок - сфера, где всё до сих пор держится на доверии. Мошенники, выманивающие средства у доверчивых - или не очень - инвесторов наносят ущерб куда более масштабный, чем те миллионы долларов, которые им удаётся выманить», - говорит эксперт по информационной безопасности компании SEQ Михаил Зайцев. По его словам, количество информации об арестах и судах над различными криптодельцами неуклонно нарастает по всему миру - по мере того, как криптоактивы становятся легитимным платёжным и инвестиционным инструментом, а государства начинают больше внимания уделять регулированию в этой сфере.

Судя по всему, Южная Корея плотно взялась за криптокриминал: в декабре, в частности, начался судебный процесс над мошенником, который под предлогом запуска некоего альткоина выманил у потенциальных жертв 2,1 млн долларов.

Ещё одного подозреваемого в махинациях с криптовалютами на днях арестовала южно-корейская береговая охрана: он пытался покинуть страну вопреки запрету, наложенному на время расследования его деятельности. Бегству по сути помешал шторм.