Выпущен первый ПАК на российских процессорах «Байкал» и ПО «Ивановна»

В России выпустили первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) на процессорах Baikal-S и Baikal-M. Устройство внесено в реестр Минпромторга. Также ПАК может быть выпущен на Baikal и Intel. Разработчики рассчитывают поставлять сотни устройств отечественным компаниям.

ПАК на «Байкал»

Как стало известно CNews, в России выпустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на российских процессорах Baikal. Это совместное решение российского производителя плат на Baikal «Элпитех» и разработчика ПО «Умный архив». Об этом CNews рассказал технический директор «Умного архива» Евгений Волков.

ПАК состоит из сервера с платой на процессоре Baikal-S, который выступает в качестве быстрой системы хранения данных (СХД). А также включает в себя СХД «Дататека» с платой на процессоре Baikal-M, которая выступает в качестве медленного СХД (холодного хранения данных). В качестве ПО используется решение «Ивановна» компании «Умный архив», следует из презентаций компании о продукте.

«Потенциальный рынок мы оцениваем в сотни устройств, — отметил Волков. — Начиная с лета 2023 года, ПАК проходил тестирование у крупных интеграторов и потенциальных заказчиков. По его результатам мы собираем отзывы и предложения, проводим доработки». Сейчас, исходя из запросов, компания формирует объем производства.

Из чего состоит ПАК

ПАК состоит из решения «Дататека» — системы архивного хранения данных. Она может быть выпущена в двух вариантах: на плате Baikal-M или Baikal-M+Intel (для ускорения работы). Работает СХД на ОС Linux. Оперативная память устройства может достигать 16 ГБ или 32 ГБ.

Монтируется СХД в стандартную серверную стойку. В одном его модуле могут быть установлены диски любого производителя. СХД в импортозамещающем исполнении (только на российском процессоре), а также на отечественных компонентах внесено в реестр Минпромторга, отмечается в документе «Умного архива».



В январе 2023 г. CNews уже писал о серверных процессорах «Элпитеха» на Baikal-S. Эти процессоры являются самими мощными в линейке «Байкал электроникс». В июле завершилась их тестирование. Первая крупная партия Baikal-S пришла в Россию с контрактной фабрики TSMC еще в октябре 2021 г.

Софтверная часть ПАКа состоит из «Ивановны» — российской системы управления электронными библиотеками и системами хранения данных. ПО зарегистрировано в Роспатенте и внесено в реестр российского софта. Решение обеспечивает сохранность данных, создавая несколько копий файлов на разных системах и носителях, синхронизирует данные между системами хранения, восстанавливает количество копий в случае выхода из строя носителя.

Системное ПО «Ивановны» функционирует на Linux. Сейчас компания работает с Astra Linux на предмет совместимости и сертификации. А прикладное ПО (управляющее самим ПАК, обеспечивающее логику хранения и сохранности данных, доступ к ним) было полностью разработано «Умным архивом». Компания также имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ на криптографию и разработку ИС.

Основное позиционирование ПАК на Baikal — архивное хранение данных.



Где изготавливают ПАКи

Используемые материнские платы в ПАК производятся на отечественных мощностях компании ЗАО «ИТС». Корпус ПАКа изготавливают на заводе в Мытищах. Сборка аппаратной части проводится в Московской области. Контрактным сборщиком выступает компания «Элпитех».

В данном устройстве используется материнская плата разработанная и произведенная компанией «Элпитех» с процессором Baikal-М. Заливка программного обеспечения и сервисное обслуживание осуществляется в офисе компании, в Москве.

Напомним, компания «Элпитех» в начале января 2022 г. оказалась на слуху в связи с тем, что ее, как выяснил CNews, купила компания «Салютдевайсы», которая ранее именовалась «Сбердевайсы» и входила в группу Сбербанка.

А как же чипы?

После введения санкций в отношении отечественных ИТ-компаний в 2022 г. вопрос с наличием российских процессоров на нашем рынке остро встал. Так, в феврале 2022 г. производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус» на заводах тайваньской TSMC было полностью остановлено. Это стало проблемой для России, так как в стране нет производственных мощностей для их выпуска. Производитель Baikal «Байкал электроникс» как раз заказала на фабрике TSMC выпуск Baikal-M и Baikal-S.

Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей.

Поэтому вопрос выпуска вычислительной техники на отечественных процессорах остается открытым. Представитель «Умного архива» сообщил CNews, что компании могут удовлетворить спрос рынка, то есть произвести сотни ПАКов на российских процессорах Baikal.

«Байкал электроникс» отказались комментировать наличие запасов отечественных чипов, а также их производство на фабриках в дружественных странах. Представители «Элпитеха» не ответили на вопрос о том, откуда у компании процессоры для производства ПАК.