«Роснефть» создала своего оператора сотовой связи

«Роснефть» создала корпоративного оператора сотовой связи «РН-связь», который должен обеспечить компании безопасную передачу данных. Решение протестировали вахтовики в условиях Крайнего Севера.



Новый оператор связи

Внутренний ИТ-интегратор «Роснефти» «Сибинтек» создал корпоративного оператора сотовой связи «РН-связь» для обеспечения подразделений и сотрудников компании защищенной мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Информацию об этом «Роснефть» опубликовала на своем сайте.

Решение было апробировано в суровых условиях Крайнего Севера в рамках проекта «Восток ойл», на площадке вахтового городка в «Бухте север».

«Сибинтек» сейчас ведет строительство собственных узлов связи с использованием базовых станций отечественного производства, говорится в сообщении компании.

«Благодаря созданию собственного корпоративного оператора сотовой связи и внедрению решений на основе технологии Private LTE (pLTE), на удаленных производственных активах компании будет обеспечено высокое качество соединения и безопасная передача данных», — прокомментировал событие руководитель ИТ-службы «Роснефти» Юрий Попов.

Безопасная передача данных

С февраля 2022 г. против России развязана настоящая кибервойна. Общее количество нападений в 2022 г. выросло на 80%, причем 25 тыс. атак были на госресурсы.

Фото: Роснефть У «Роснефти» появился собственный оператор сотовой связи «РН-связь»

«В настоящее время "РН-Связь" имеет все необходимое для обеспечения стабильной связи абонентов. В ближайшие несколько лет, благодаря строительству собственных узлов связи и присоединения к нескольким федеральным операторам, расширит свой функционал до типа full-MVNO (модель работы виртуального мобильного оператора, фактически являющегося физическим, но не имеющего своего частотного ресурса). Такое решение, помимо беспрецедентного расширения зоны обслуживания, обеспечит исключительную защиту от угроз несанкционированного доступа и безопасность хранения данных о мобильных абонентах, а также даст возможность объединить любые коммуникационные системы компании в одну. Кроме того, будет обеспечена мобильная связь даже в труднодоступных регионах с слабым покрытием сотовой связи. Подобного решения сегодня нет на российском рынке», — приводятся в сообщении «Роснефти» слова директора по связи и базовой инфраструктуре «Сибинтека» Дениса Кривенцева.

В августе 2023 г. Cnews писал о том, что «Воентелеком» тоже занимается созданием собственного оператора сотовой связи — «ВТК-мобайл». Его задача состоит в создании защищенной среду обмена данными для органов власти.

Цифровизация «Роснефти»

О взятии курса на цифровизацию по всему периметру бизнеса президент по информатизации, инновациям и локализации компании «Роснефть» Андрей Шишкин заявил в интервью «Российской газете» осенью 2020 г.

Создание корпоративного оператора сотовой связи — это одно из направлений в рамках стратегии НК «Роснефть» по цифровой трансформации производственных процессов, как указано на сайте компании.

Проект предусматривает создание целой экосистемы, включающей в себя кроме оператора связи, сеть центров обработки данных, систему доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов.

На площадке вахтового городка в «Бухте север», где тестировалась корпоративная связь, был внедрен также комплекс цифровых сервисов, таких как закрытая беспроводная сотовая сеть передачи данных, видеонаблюдение, система голосовой связи PTT (push-to-talk), контроль периметра, а также мониторинг параметров здоровья сотрудников и наличия средств индивидуальной защиты.

Кроме того, предусматривается возможность интеграции в новую сеть уже действующих и будущих промышленных технологических решений, в том числе, разработанных «Сибинтек». Например, «Цифровой завод», «Цифровое месторождение», ЕКТП (единая корпоративная телеметрическая платформа) и система промышленного интернета.