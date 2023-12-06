Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку

В распоряжении CNews оказались фотографии поставленных в госсектор реестровых системных блоков под малоизвестным брендом. Менее чем за год тысячи этих устройств были поставленны в госсектор, а сумма госзаказов перевалила за 100 млн руб. При разборе устройств выяснилось, что вместо заявленных в ТПП российских материнских плат стоят нероссийские комплектующие.

Желаемое за действительное

Как выяснил CNews, в госсектор под видом российских компьютеров, внесенных в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, поставляются ПК, не имеющие заключения Минпромторга и не внесенных в реестр.

В распоряжении CNews оказались фотографии двух разобранных устройств Life Tech (юрлицо ООО «РС групп»), поставленных в 2023 г. в «Управление информационных технологий и связи» Санкт-Петербурга и больницы Воронежа.

Согласно акту экспертизы Торговой промышленной палаты (ТПП, документ есть в распоряжении CNews) системный блок Life Tech RS-Line, набравший рекордные 180 баллов в реестре Минпромторга (больше ни один российский системный блок не набрал такое количество), получил по 50 баллов за российскую материнскую плату российского разработчика «железа» на отечественных процессорах — «Элпитеха» (принадлежит «Салютдевайсам). Еще 50 баллов системный блок компании получил за российский накопитель SSD компании GS Group. Однако при разборке устройств указанных комплектующих не было обнаружено.

Системный блок Life Tech, поставленный в больницы Воронежа с платой и SSD Life Tech

Вместо них в устройстве установлена собственная плата B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech. Несмотря на то, что обе платы занесены в каталог ГИСП, они не имеют заключений Минпромторга и отсутствуют в реестре российской продукции, то есть не являются российскими. В каталоге ГИСП также нет номера реестровой записи и срока ее действия, как это обычно бывает с реестровыми продуктами. На фото видны наклейка SSD Life Tech, а также маркировка материнской платы под бренд компании.

Собеседник CNews на рынке электроники пояснил, что ГИСП не равен реестру Минпромторга. Любая российская компания может зарегистрироваться в ГИСП и опубликовать там свою продукцию, в том числе «иностранную» пояснил он. Наличие продукта в ГИСП не является подтверждением его «российскости». «Недобросовестные поставщики пользуются этим, чтобы обманывать заказчиков, показывать им ссылку на каталог ГИСП и утверждать, что "железка" в реестре, когда на самом деле ее там нет», — заключил он.

То есть реестровый системный блок Life Tech, который должен состоять из российских материнской платы «Элпитеха» и SSD GS — состоит из нереестровых комплектующих, с наклейкой LifeTech.

Чтобы попасть в реестр Минпромторга системному блоку нужно набрать 100 баллов, пояснил CNews представитель ведомства. Системник Life Tech без учета иностранных комплектующих набрал бы только 80 баллов.

Напомним, на реестр Минпромторга госведомства и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться при проведении своих закупок.

«Элпитех» и SSD GS не сотрудничают с Life Tech

Важной деталью является то, что производители «Элпитех» и SSD GS, чьи комплектующие были указаны в акте экспертизы ТПП, утверждают, что не сотрудничают с ООО «РС групп».

Как рассказал CNews вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков, GS Group никогда не сотрудничал и не поставлял электронные устройства и их компоненты компании Life Тесh (ООО «РС групп»).

Системные блоки Life Tech, поставленные в госсектор Санкт-Петербурга с платами Life Tech

«Небольшую часть SSD дисков мы реализуем через посредников, не напрямую, — отметил Боярков. — Нельзя исключать, что ООО «РС групп» могли приобрести их в ограниченном количестве: для попадания в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а впоследствии заменить на китайские аналоги».

«Это еще раз подтверждает наличие контрафакта на рынке радиоэлектронной продукции, из-за которого отечественные производители несут огромные потери, не спешат вкладываться в развитие производств и не могут конкурировать со странами Юго-Восточной Азии в части стоимости продукции», — подчеркнул Федор Боярков.

Генеральный директор «Элпитеха» Александр Грищенков также рассказал CNews, что «РС групп» не приобретала их продукцию.

Так выглядит плата « Элпитеха », которая, согласно акту ТПП, должна располагаться в системных блоках Life Tech

Собеседник CNews на рынке электроники пояснил, что компания могла фиктивно для предоставления документов в ТПП заключить «договор» на поставку российских комплектующих, по факту их не оплачивая и не отгружая. «То есть условная недобросовестная компания может закупать китайские комплектующие и собирать из них "железо", а по документам заявлять, что использует российские», — отметил он.

Поэтому CNews стал выяснять, с кем «РС групп» заключала договора на поставку российских комплектующих «Элпитеха» и GS Group, которые дали компании целых 100 баллов из 180 в реестре Минпромторга. Согласно акту экспертизы ТПП, поставщиком этих компонент выступила компания ООО «АБС-техно». Организация представляет собой магазин электроники.

Стоит отметить, что единственным учредителем ООО «АБС-техно» является Дарья Карпова. Ей также принадлежит 50% производителя LifeTech — ООО «РС групп». Остальная часть сосредоточена в руках Игоря Драгомирова.

По данным базы «Контур.фокус», «АБС-техно» успела получить два небольших госзаказа. Один из них, на поставку северо-кавказской структуре МВД планшетов на 224,3 тыс. руб., она исполнить не смогла и 22 сентября 2021 г. и оказалась в реестре недобросовестных поставщиков, из которого была исключена в сентябре 2023 г. Новых госконтрактов, согласно «Контур.фокусу», не было.

CNews задал представителям «АБС-техно» вопрос о том, поставляла ли компания указанные комплектующие, в каком количестве и когда была последняя поставка и ожидает ответа. Стоит отметить, что телефон, указанный на сайте компании, соединяет с оператором связи «Сансим», который предоставляет услуги SIP-телефонии. А в основном на портале «АБС-техно» представлена продукция LifeTech.

Российская и китайская платы

Стоит отметить другую важную деталь. Плата Life Tech, которая размещена в ГИСП и стоит в системном блоке «РС групп», поставленные в госучреждения Санкт-Петербурга и Воронежа, напоминает материнскую плату китайского производителя Onda (на рисунке справа). Как видно на фото, все видимые глазу элементы на платах расположены схожим образом. Отличается, например, их цвет. Как пояснил CNews эксперт на рынке радиоэлектроники, когда на заводе размещается заказ на платы, можно выбрать другой цвет деталей. Помимо схожего расположения, можно отметить и схожий проводящий рисунок платы.

Платы Life Tech с портала ГИСП и Onda с официального сайта компании

CNews задал вопросы и представителям «РС групп» о несоответствии указанных в ТПП комплектующих с тем, что поставляется в действительности, и ожидает ответа.

CNews задал вопрос представителям китайского производителя материнских плат Onda о том, сотрудничают ли они с ООО «РС групп» или «АБС-техно» и поставляют ли им свои платы или делают на заказ у себя под их брендом и ожидает ответа.

Представитель Минпромторга сообщили CNews, что заключение о российском происхождении продукции выдается на основании акта ТПП. «По данному факту будет проведена проверка, это предусмотрено 719 постановлением, — подчеркнули в министерстве. — Благодарим издание за внимательность в отношении российских производителей и отслеживание подобных фактов вместе с Министерством».



CNews также задал вопросы в ТПП о том, как в реестровые устройства могут попасть иные комплектующие, нежили тех, что заявлены в акте экспертизы, а также о том, как регулятор планирует ужесточить меры отбора и проверки устройств.

Кому поставляются устройства LifeTech

С января по ноябрь 2023 г., судя по базе «Контур.фокус», «РС групп» поставила 353 системных блока Life Tech RS-Line на сумму 9,7 млн руб. Помимо поставок «РС групп» напрямую, устройства компании в рамках госзакупок реализуют и другие компании. Например, ООО «Медея», «Приватгрупп», «Техлайн» и другие.

Итого только если считать вручную поставки указанных компаний и искать договора по порталу госзакупок, можно обнаружить реализацию более 3 тыс. системных блоков Life Tech RS-Line на общую сумму 116,8 млн руб. И это только те госконтракты, которые удалось найти. Важно подчеркнуть, что системные блоки, которые подходили под требования госзаказчиков должны быть поставляться или на AMD или на Intel.

Согласно акту экспертизы ТПП, «РС групп» получила 180 баллов, в том числе за то, что использовала материнскую плату «Элпитеха» ЕТ101-МВ-1.1. Эта плата, судя по реестру, идет на процессорах «Байкал-М». Однако продукция «РС групп» реализуется отнюдь не на отечественных процессорах.

CNews писал о схожей ситуации в январе 2023 г. Тогда редакция выяснила, что «Рикор электроникс» в течение многих месяцев многократно передавала поставщикам ПК для региональных госучреждений свои ноутбуки на процессорах AMD. В то же время в акте экспертизы ТПП для в отношении этих ноутбуков в явном виде были прописаны только процессоры Intel. Тогда Минпромторг относительно расплывчато ответил на вопрос CNews о легитимности поставки заказчикам электроники только на какой-то конкретной компонентной базе, на которую было дано заключение ТПП, или же разработчик может свободно ее варьировать на свое усмотрение. Участники же рынка тогда посчитали, что министерство допускает поставки реестровой вычислительной техники с широкими вариациями наборов комплектующих.

Однако в случае с «РС групп» речь даже не идет о поставках вместо «Байкалов» — AMD или Intel. Речь идет о замене российских реестровых комплектующих, обеспечивающих сотню баллов — на не реестровые.

Еще одной примечательной особенностью истории с «РС групп» являются ее производственные мощности. Согласно акту ТПП, сборка системников и блоков Life Tech осуществляется на 40 кв. м. силами трех сборщиков электроники, двух инженеров и начальника техконтроля.

Лидер реестра Минпромторга

Ранее «РС групп» уже попадала в поле зрения CNews. Наше внимание привлекло то, что никому неизвестная компания оказалась лидером по числу баллов за локализацию производства (по 180 баллов за системный блок и моноблок).

«На российском центральном процессоре набрать 180 баллов — нет проблем; на импортном — невозможно и не нужно», — ранее CNews сообщил эксперт.

Когда модели компании «Новый ай ти проект», известной под именем 3logic и выпускающей ПК под маркой «Гравитон», получили от 115 до 140 быллов, модели компании «Деловой офис» (марка iRU) — по 140 баллов.

Тогда CNews обратился с вопросами к ТПП, за что же были начислены баллы, и осуществлялась ли палатой проверка достоверности сведений об адресе производства, но ответа не получил.