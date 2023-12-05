Открестившийся от Сбербанка SberDevices будет для него серийно выпускать мониторы в Китае

SberDevices начнет поставлять на российский рынок мониторы под маркой Sber. Планируется выпускать около 50 моделей. Устройства, судя по документам, будут производиться в Китае. Эксперты считают, что мониторы Sber могут занять большой кусок рынка в низком ценовом сегменте. Производитель заявляет, что устройства предназначены для в компании и Сбербанке.

Мониторы SberDevices

Как выяснил CNews, разработчик умных пользовательских устройств SberDevices (ООО «Салютдевайсы») получил сертификат на серийный выпуск жидкокристаллических мониторов. Документ был опубликован 4 декабря 2023 г. на портале Федеральной службы по аккредитации.

Мониторы будут выпускать под торговой маркой Sber. Судя по документу, планируется выпускать около 50 моделей мониторов. При этом SberDevices уже поставляет под своим брендом телевизоры и смарт-дисплеи.

В качестве производственных площадок указаны три китайских завода Express Luck, Shenzhen KTC Technology Co., Ltd и HKC Overseas Limited. Все компании специализируются на производстве мониторов и прочих дисплеев. Помимо этих заводов, «Салютдевайсы» указала в качестве площадки производства свой юридический адрес (Москва, Кутузовский проспект, дом 32).

Компания «Салютдевайсы» заявила CNews, что «данные мониторы разрабатываются для внутреннего использования нашей компании и нашего партнера "Сбера"».

В январе 2023 г. SberDevices также оформил документы на поставки планшетов и ноутбуков. По данным «Коммерсанта», компания в конце 2022 г. поставила Сбербанку нескольких тысяч планшетов.

Недорогие китайские мониторы

Собеседник на рынке электроники пояснил CNews, что SberDevices не будет собирать мониторы в России, а, по всей видимости, будет только ввозить готовые из Китая. На реестр и поставки в госсектор компания не рассчитывает, отметил он.

Фото: freepik SberDevices начнет поставлять на отечественный рынок мониторы под своим брендом

«Скорее всего это будут недорогие модели низкого ценового сегмента, — рассказал CNews представитель “Марвел-Дистрибуции”. — Для этого сегмента важны не столько выдающиеся показатели, сколько цена и наличие сервисного обслуживания. Если компания обеспечит эти два пункта, то сможет отъесть кусок рынка, примерно 40-60 тыс. мониторов за год».

Сбер или не Сбер, вот в чем вопрос

До января 2023 г. SberDevices официально принадлежала Сбербанку. Однако тогда банк заявил CNews, что продал свои доли в разработчике. Представители компании не уточнили, кто стал покупателем ИТ-актива.

ООО «Сбердевайсы» (так ранее называлось юрлицо «Салютдевайсы») официально входило в группу Сбербанка через ООО «Цифровые активы» и ее материнскую структуру ООО «Цифровые технологии». В конце апреля 2022 г. данные об учредителях ООО «Сбердевайсы» из ЕГРЮЛ были скрыты. В середине июля 2022 г. ООО «Сбердевайсы» было переименовано в ООО «Салютдевайсы».

Тогда собеседники «Коммерсанта» предположили, что причина переименования кроется в международных санкциях. По словам источников издания, SberDevices «фактически потеряли возможность закупать в нужном объеме зарубежные ИТ-решения».

SberDevices занимается разработкой пользовательских сервисов и умных устройств. Среди них — виртуальные ассистенты (семейство «Салют»), телевизоры, смарт-дисплеи, медиаколонки, умные лампочки и пр.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2022 г. выручка SberDevices составила 4,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 201% по сравнению с 2021 г. Чистый убыток при этом достиг 2,7 млрд руб.