Вводится новый критерий «отечественности» для «железа». Много баллов будут давать за производство ЖК-матриц, которые в России не делают

С января 2025 г. в «балльную систему» добавится пока не освоенный в России технологический процесс производства жидкокристаллических матриц для экранов и мониторов. Использование такой матрицы добавит производителю 40 баллов и 20 — за корпусирование матрицы.

Баллы за кристаллы

Как стало известно CNews, в «балльную систему» Минпромторга для признания оборудования отечественным хотят добавить изготовление и корпусирование жидкокристаллических матриц, произведенных в России. За эту операцию производитель сможет получить 60 баллов.

Это следует из проекта постановления Правительства, которое вносит изменения в приложение к постановлению от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Документ есть в распоряжении CNews. Сейчас проект проходит обсуждение с производителями, рассказал CNews представитель Минпромторга. Изменение планируется с 1 января 2025 г.

Согласно проекту, использование в составе мониторов отечественных жидкокристаллических матриц добавит производителю 40 баллов. А сборка ЖК-панелей для экрана или монитора и корпусирование ЖК матрицы сулит компании еще 20 баллов. Например, для включения в реестр монитора в 2023 г. необходимо набрать 65 баллов, а в 2024 г. — 90. Баллы можно получать за разные операции, например, за использование российского контроллера дается 30 баллов.

Есть ли в России такие производства

Матрицы производят такие известные компании как LG, Samsug, Sharp и др. А вот в России нет таких компаний, рассказал CNews основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

«В настоящее время в России есть три производителя, которые освоили некоторые технологические переделы и выпускают ЖК матрицы различных диагоналей», — отметили в Минпромторге. По данным ведомства на освоение производства матриц в России потребуется около 6-12 месяцев.



Фото: DCStudio / FreePik В России с 2025 года компании смогут получить баллы за производство матриц

Иного мнения Фролов. «Производство самих матриц ЖК сложный технологический процесс на уровне производства процессоров, — отметил он. — Чтобы освоить такую технологию, требуются сотни миллионов долларов, импортное оборудование, обученный персонал, освоенная технология и три-пять лет работы».



По мнению Фролова, даже при внесении изменений в постановление 719, ни одна российская компания не получит дополнительно 40 баллов за производство матриц. «А вот сборка и установка ЖК-панели, это стандартный технологический процесс, за нее баллы получат все компании, которые производят сборку на территории России», — подчеркнул собеседник CNews.

Балльная система

В России начали обсуждать балльную систему определения «российскости» электроники летом 2021 г. В рамках этой системы за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог (для каждого вида электроники указаны свои баллы) — включается в реестр.

Если оборудование проходит по всем критериям, производители могут включить его в реестр Минпромторга и получать различные льготы и преференции. В том числе это касается рынка госзаказа, когда государственный заказчик должен отклонить все заявки с импортной продукцией, если подана хотя бы одна заявка с российской.

Балльная система регулируется поправками в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719. В апреле 2023 г. реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга сократился в два раза, из него исчезла продукция большинства разработчиков, в том числе СХД с российским процессором «Эльбрус». «Большая чистка» произошла как раз из-за введения балльной системы.