Разработчика суперкомпьютеров Абрамова направили на психологическую экспертизу в стационар

Спустя месяц после своего освобождения из-под домашнего ареста находящийся под следствием разработчик суперкомпьютеров Сергей Абрамов (числится в перечне террористов и экстремистов) по решению суда принудительно отправлен в психологический стационар. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Абрамов участвовал в разработке суперкомпьютеров семейства «Скиф».

Из-под ареста прямиком в стационар

ИТ-ученый, разработчик суперкомпьютеров 66-летний Сергей Абрамов (включен в список террористов и экстремистов) направлен в психологический диспансер с целью проведения соответствующей экспертизы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на самого Сергея Абрамова.

Решение о направлении ученого на психологическую экспертизу принял Ленинский райсуд Ярославля. Ранее на протяжении нескольких месяцев Абрамов находился под домашним арестом, но в начале октября 2023 г., как сообщал CNews, эту меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Законодательство позволяет сделать это без суда.

Абрамов сообщил изданию, что на проведении психиатрической экспертизы настаивало следствие, и 30 ноября 2023 г. суд принял решение отправить ученого в стационар именно по ходатайству следователей «Суд удовлетворил ходатайство. Дальше я ложусь в клинику, когда позовут, и медики будут изучать мою психику с целью ответа на вопросы, которые следователь поставил перед экспертами. Без деталей, это про способность оценивать происходящее, понимать последствия и отвечать за свои поступки», – сказал Forbes Сергей Абрамов, заявив, что во время заседания суда выступал против ходатайства следствия.

Когда одной экспертизы недостаточно

Психологическая экспертиза, назначенная Ленинским райсудом – уже вторая по счету в деле Абрамова, но она отличается от той, что была раньше. Тогда была назначена именно амбулаторная экспертиза, которая продлилась не дольше 45 минут.

Как пишет Forbes со ссылкой на Абрамова, нужных следствию результатов эта процедура не принесла, вследствие чего и было принято решение о стационарном обследовании. Портал «Т-инвариант» написал, что, по версии следствия, на проверку вменяемости ученого врачам потребуется в пределах трех недель.

Вина еще не доказана

Сергея Абрамова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В случае признания его виновным ему будут грозить штраф в размере от 300 до 700 тыс. руб или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как пишет «Коммерсант», ученый подозревается в перечислении денег признанному в России иноагентом и экстремистской организацией Фонду борьбы с коррупцией. Деятельность организации запрещена на территории России, а сама она ликвидирована.

Дело против ученого ведут специалисты Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Абрамов открыто отрицает свою вину.

«Я свою вину не признаю, я это не делал, а те детали дела, которые мне на сегодняшний день известны – далеко не все, – убеждают меня четче и четче понимать, что я это реально не делал – невозможен даже случай «сделал и искренне забыл – вытеснил из сознания», – сказал Сергей Абрамов (цитата по Forbes).

Когда все началось

Расследование дела Сергея Абрамова длится около полугода – с весны 2023 г., когда началось его уголовное преследование. Первым событием в деле против него стал обыск в его доме, состоявшийся 10 апреля 2023 г.

Сразу за обыском последовал арест ученого (не домашний, а полноценный). 66-летнего на тот момент Сергея Абрамова поместили в СИЗО, где он провел больше суток.

Решение о домашнем аресте было принято довольно быстро – 12 апреля 2023 г. Это наказание разработчик суперкомпьютеров отбывал немногим менее полугода – до 10 октября 2023 г., когда в качестве новой меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Вклад Абрамова в развитие суперкомпьютеров

Сергей Абрамов – один из старейших сотрудников Института программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук. Он работает в нем с 1986 г., и за неполные 38 лет своей карьеры в институте он в разное время занимал должности научного сотрудника, завлабораторией и главы исследовательского центра мультипроцессорных систем. Помимо этого, в период с 2003 по 2022 гг. Абрамов работал исполняющим обязанности директора института, а затем и его директором.

В число многочисленных достижений Сергея Абрамова входит работа над суперкомпьютерами линейки «Скиф». Они разрабатывались в рамках программ «Скиф» и «Скиф-грид» Союзного государства России и Белоруссии, и Абрамов возглавлял этот процесс в качестве исполнительного директора и научного руководителя.

В дополнение к этому Абрамов курировал разработку системного и прикладного ПО для этих суперкомпьютеров и возглавлял создание грид-систем на их основе.