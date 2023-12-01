Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ

Российские разработчики и заказчики индустриального ПО для математического моделирования определили повестку совместной работы по выходу на новый уровень конкурентоспособности российских САЕ-систем. После нескольких лет ускоренного импортозамещения решено перейти к системному наращиванию конкурентоспособности отечественных решений для матмоделирования и включению в конкуренцию на мировых рынках.



Национальная САЕ-платформа, разработки нового поколения и повышение качества кооперации – главные задачи нового этапа

В числе приоритетных задач нового этапа участники назвали создание национальной САЕ-платформы для размещения ПО широкого круга отечественных разработчиков, чтобы в перспективе нескольких лет обеспечить функциональность российского САЕ на уровне мировых лидеров. Еще одна приоритетная задача – усиление работы по формированию нового поколения кадров для исследований и разработок в области математического моделирования.

Конференция, организованная госкорпорацией «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем, прошла 1 декабря в Москве в недавно открывшемся павильоне «Атом» на ВДНХ.

Глава Росатома Алексей Лихачев приветствовал участников

В САЕ-форуме приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Рашит Шагалиев, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождёв, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков, руководители ведущих вузов. Реальный сектор экономики был представлен экспертами предприятий атомной и ракетно-космической отраслей, авиастроения, машиностроения, других высокотехнологичных индустрий.

Глава Росатома Алексей Лихачев в приветственном слове призвал участников конференции усилить кооперацию между компаниями-разработчиками, а также между разработчиками и пользователями систем матмоделирования для решения государственной задачи обеспечения технологического суверенитета страны и подчеркнул значение доверительного характера формируемых альянсов: «В одиночку сократить период развития цифрового продукта и в короткие сроки предложить промышленности САЕ-систему, на 100% соответствующую мировым стандартам, невозможно – так мы будем очень долго идти. Как можно скорее двинуться вперёд нам позволит подход с открытой платформой. Здесь очень важен фактор доверия и товарищеского сотрудничества. Росатом умеет и любит строить альянсы, работать с частными и с государственными компаниями, с крупными структурами и небольшими стартапами».

Гендиректор Росатома предложил модель кооперации, указав, что альянс должен строиться на взаимовыгодной основе: «Первое, кого мы хотели бы в эту работу вовлечь, – это представители российских компаний, обладающих компетенциями и готовых качественно дополнить открытую платформу «Логос» своими решениями на коммерчески привлекательных условиях. Синергия зрелого продукта с существующими разработками может качественно поднять его востребованность, скорость и эффективность внедрения. Такое партнерство невозможно без пользователей, важна обратная связь от тех, кто применяет САЕ-решения. Поэтому я предлагаю создать альянс, состоящий из цифрового компонента Росатома, российских компаний-разработчиков, готовых примкнуть к открытой платформе «Логос» и пользователей этого продукта. А основой работы должны стать технологическая совместимость, юридическая обвязка и коммерческий интерес».

Директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождёв отметил, что развитие отечественных систем математического моделирования является фактором успешной конкуренции российских предприятий на глобальном рынке, и подчеркнул, что для развития этого направления государство сформировало систему мер поддержки разработчиков и промышленников.

«Ситуация в промышленности в мире сегодня такова, что конкуренция смещается в сторону компетенций инженеров-расчётчиков и инженерного ПО для виртуальных испытаний и цифровых двойников. Чтобы конкурировать на глобальном уровне, наши предприятия должны пользоваться лучшими средствами разработки, поэтому у нас нет другого пути, кроме как вырабатывать собственные передовые практики, компонуя заделы и компетенции, которые у нас есть в научной школе, промышленности и ИТ-отрасли. В нашей стране создан огромный задел – в Росатоме и в частных компаниях. Надо работать дальше, развивая его под актуальные задачи промышленных заказчиков. Тематика, связанная с виртуальными испытаниями и математическим моделированием, является приоритетом нашей работы на последующие годы. Компаниям-разработчикам и предприятиям, внедряющим эти решения, доступны меры поддержки – я говорю про прямые субсидии, связанные с выведением на рынок новых продуктов», – рассказал Владимир Дождёв.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в своем выступлении отметил, что объединение потенциала позволит российским разработчикам успешно конкурировать с глобальными ИТ-компаниями и развивать в стране российские САЕ-решения как бизнес: «Важно, что Росатом занялся вопросами развития САЕ-систем, не замкнул этот вопрос на атомной отрасли, а дает импульс его развития в интересах всей промышленности. Альянс, который предлагается создать и который успешно может реализоваться на платформе «Логос», позволит достаточно быстро довести качество российских систем математического моделирования в части функциональности до уровня лидирующих зарубежных продуктов. И позволит объединить усилия вендоров, чтобы не каждый по отдельности разрабатывал функциональность, а учитывая, что это общая математика и формулы, –работа шла бы совместно. Уровень российских систем уже достаточно высок, и задача сегодня состоит в том, чтобы безопасно перейти к их системному использованию – чтобы это стало бизнесом», – пояснил Илья Массух.

По мнению директора по цифровизации Росатома Екатерины Солнцевой, за последние годы не только возросло качество российских САЕ-систем, но также принципиально изменилось отношение индустриальных потребителей к российскому промышленному ПО: «Еще несколько лет назад отечественная промышленность использовала преимущественно зарубежные системы математического моделирования. Российские продукты почти не принимались во внимание. Сейчас мы стремимся полностью заместить иностранные решения отечественными САЕ-системами», – подчеркнула она.

Конференция по математическому моделированию является регулярной площадкой взаимодействия профессионального сообщества сферы промышленного ПО САЕ-класса. Объединяет отечественных разработчиков программных продуктов, индустриальных заказчиков, представителей научных институтов и университетов, а также органов государственной власти. Повестку конференции составляют вопросы импортозамещения ПО для математического моделирования, а также создание решений нового поколения. В ходе дискуссий обсуждаются актуальные вопросы кооперации участника российского рынка матмоделирования и подготовка кадров для развития данной сферы.