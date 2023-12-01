CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ

Российские разработчики и заказчики индустриального ПО для математического моделирования определили повестку совместной работы по выходу на новый уровень конкурентоспособности российских САЕ-систем. После нескольких лет ускоренного импортозамещения решено перейти к системному наращиванию конкурентоспособности отечественных решений для матмоделирования и включению в конкуренцию на мировых рынках.

Национальная САЕ-платформа, разработки нового поколения и повышение качества кооперации – главные задачи нового этапа

В числе приоритетных задач нового этапа участники назвали создание национальной САЕ-платформы для размещения ПО широкого круга отечественных разработчиков, чтобы в перспективе нескольких лет обеспечить функциональность российского САЕ на уровне мировых лидеров. Еще одна приоритетная задача – усиление работы по формированию нового поколения кадров для исследований и разработок в области математического моделирования.

Конференция, организованная госкорпорацией «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем, прошла 1 декабря в Москве в недавно открывшемся павильоне «Атом» на ВДНХ.

photo_2023-12-01_11-44-37.jpg

Глава Росатома Алексей Лихачев приветствовал участников

В САЕ-форуме приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Рашит Шагалиев, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождёв, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков, руководители ведущих вузов. Реальный сектор экономики был представлен экспертами предприятий атомной и ракетно-космической отраслей, авиастроения, машиностроения, других высокотехнологичных индустрий.

Глава Росатома Алексей Лихачев в приветственном слове призвал участников конференции усилить кооперацию между компаниями-разработчиками, а также между разработчиками и пользователями систем матмоделирования для решения государственной задачи обеспечения технологического суверенитета страны и подчеркнул значение доверительного характера формируемых альянсов: «В одиночку сократить период развития цифрового продукта и в короткие сроки предложить промышленности САЕ-систему, на 100% соответствующую мировым стандартам, невозможно – так мы будем очень долго идти. Как можно скорее двинуться вперёд нам позволит подход с открытой платформой. Здесь очень важен фактор доверия и товарищеского сотрудничества. Росатом умеет и любит строить альянсы, работать с частными и с государственными компаниями, с крупными структурами и небольшими стартапами».

Гендиректор Росатома предложил модель кооперации, указав, что альянс должен строиться на взаимовыгодной основе: «Первое, кого мы хотели бы в эту работу вовлечь, – это представители российских компаний, обладающих компетенциями и готовых качественно дополнить открытую платформу «Логос» своими решениями на коммерчески привлекательных условиях. Синергия зрелого продукта с существующими разработками может качественно поднять его востребованность, скорость и эффективность внедрения. Такое партнерство невозможно без пользователей, важна обратная связь от тех, кто применяет САЕ-решения. Поэтому я предлагаю создать альянс, состоящий из цифрового компонента Росатома, российских компаний-разработчиков, готовых примкнуть к открытой платформе «Логос» и пользователей этого продукта. А основой работы должны стать технологическая совместимость, юридическая обвязка и коммерческий интерес».

Директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождёв отметил, что развитие отечественных систем математического моделирования является фактором успешной конкуренции российских предприятий на глобальном рынке, и подчеркнул, что для развития этого направления государство сформировало систему мер поддержки разработчиков и промышленников.

«Ситуация в промышленности в мире сегодня такова, что конкуренция смещается в сторону компетенций инженеров-расчётчиков и инженерного ПО для виртуальных испытаний и цифровых двойников. Чтобы конкурировать на глобальном уровне, наши предприятия должны пользоваться лучшими средствами разработки, поэтому у нас нет другого пути, кроме как вырабатывать собственные передовые практики, компонуя заделы и компетенции, которые у нас есть в научной школе, промышленности и ИТ-отрасли. В нашей стране создан огромный задел – в Росатоме и в частных компаниях. Надо работать дальше, развивая его под актуальные задачи промышленных заказчиков. Тематика, связанная с виртуальными испытаниями и математическим моделированием, является приоритетом нашей работы на последующие годы. Компаниям-разработчикам и предприятиям, внедряющим эти решения, доступны меры поддержки – я говорю про прямые субсидии, связанные с выведением на рынок новых продуктов», – рассказал Владимир Дождёв.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в своем выступлении отметил, что объединение потенциала позволит российским разработчикам успешно конкурировать с глобальными ИТ-компаниями и развивать в стране российские САЕ-решения как бизнес: «Важно, что Росатом занялся вопросами развития САЕ-систем, не замкнул этот вопрос на атомной отрасли, а дает импульс его развития в интересах всей промышленности. Альянс, который предлагается создать и который успешно может реализоваться на платформе «Логос», позволит достаточно быстро довести качество российских систем математического моделирования в части функциональности до уровня лидирующих зарубежных продуктов. И позволит объединить усилия вендоров, чтобы не каждый по отдельности разрабатывал функциональность, а учитывая, что это общая математика и формулы, –работа шла бы совместно. Уровень российских систем уже достаточно высок, и задача сегодня состоит в том, чтобы безопасно перейти к их системному использованию – чтобы это стало бизнесом», – пояснил Илья Массух.

По мнению директора по цифровизации Росатома Екатерины Солнцевой, за последние годы не только возросло качество российских САЕ-систем, но также принципиально изменилось отношение индустриальных потребителей к российскому промышленному ПО: «Еще несколько лет назад отечественная промышленность использовала преимущественно зарубежные системы математического моделирования. Российские продукты почти не принимались во внимание. Сейчас мы стремимся полностью заместить иностранные решения отечественными САЕ-системами», – подчеркнула она.

Конференция по математическому моделированию является регулярной площадкой взаимодействия профессионального сообщества сферы промышленного ПО САЕ-класса. Объединяет отечественных разработчиков программных продуктов, индустриальных заказчиков, представителей научных институтов и университетов, а также органов государственной власти. Повестку конференции составляют вопросы импортозамещения ПО для математического моделирования, а также создание решений нового поколения. В ходе дискуссий обсуждаются актуальные вопросы кооперации участника российского рынка матмоделирования и подготовка кадров для развития данной сферы.

erid:2SDnjeYXR9JРекламодатель: Частное учреждение по реализации коммуникационных программ атомной отрасли «Центр коммуникаций»ИНН/ОГРН: 9705152344/1217700048851Сайт: https://rosatom-career.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Открестившийся от Сбербанка SberDevices будет для него серийно выпускать мониторы в Китае

Николай Ульянов, Россельхозбанк: Распространение ИИ-решений стало мейнстримом в банковской отрасли

В Германии не хватает более 80 тыс. специалистов для производства чипов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще