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ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы

Федеральная таможенная служба России продолжает следовать «Стратегии развитии таможенной службы России», выпущенной Правительством России в 2020 г. Ведомство перенесет ИТ-инфраструктуру из столичного центра хранения данных в ЦОД единой системы таможенных органов «Тверь» за 250 млн руб.

Исход таможни из Москвы

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) планирует миграцию Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов (ТО) в центр обработки данных (ЦОД) ЕАИС ТО «Тверь». На это выделено 250 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 27 ноября 2023 г. Участники могут подать заявки до 5 декабря. Размещение закупки осуществило центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ). 6 декабря будет определен победитель торгов.

Согласно техническому заданию, целью миграции системы таможенных органов в тверской ЦОД является обеспечение бесперебойного и отказоустойчивого функционирования сервисов. Также необходимо предоставить возможность круглосуточного бесперебойного доступа ФТС России и иных сторонних организаций к системе. При этом необходимо перенести все данные ведомства и разработать необходимую сопроводительную документацию.

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Фото: Kipelok / Википедия
Федеральная таможенная служба России сможет хранить 25 Петабайт данных

Представитель ФТС России рассказал, что в 2024 г. ведомство приступит к миграции в ЦОД «Тверь» всех информационно-программных средств, автоматизирующих процессы таможенного дела, а по итогам миграции общий объем хранимой информации составит 25 Петабайт, что в полтора раза превысит объемы площадки ЦОД «Фили». «По окончанию миграции ресурсы площадки ЦОД «Фили» будут использоваться для резервного хранения данных, что обеспечит катастрофоустойчивость информационной инфраструктуры таможенных органов», - сказал собеседник из ведомства.

ИТ-инфраструктура ФТС России

В августе 2023 г. CNews сообщал, что ЦИТТУ закупило российских серверов и вычислительной техники на 700,2 млн руб. Этих денег хватило на 4 сервера от «Аквариуса», 40 от компании Yadro, их установку в вышеупомянутом тверском ЦОД и разработку сопроводительной документации.

Сейчас ИТ-инфраструктура ФТС России в основном состоит из серверов на базе Intel Xeon. В техзадании ведомство перечисляет сервера, миграцию которых необходимо будет произвести. Среди них сервера VEGMAN, устройства автоматической обработки данных от японской Hitachi и отечественные системы хранения данных (СХД) «Татлин-Ю» от компании Yadro.

В перспективе на мощностях тверского ЦОД планируется развертывание отдельного экземпляра Единой цифровой платформы России «ГосТех», которая в ближайшие годы станет фундаментом для дальнейшего совершенствования всех государственных информационных технологий на основе отечественных цифровых решений.

Тверской ЦОД и стратегия развития таможни до 2030 года

Главный ЦОД ФТС России в Твери начали создавать в 2018 г. по решению Президента России Владимира Путина. Осенью 2019 г. CNews рассказал о начале строительства центра обработки данных «Тверь». Тогда ФТС планировала реконструировать административно-производственный комплекс Тверской таможни и разместить в нем дата-центр. Затем в июне 2021 г. тендер на закупку оборудования и ПО для строящегося ЦОДа на 3,2 млрд руб. В сентябре 2022 г. завершилась реконструкция здания. По словам представителя ФТС России, работы по запуску ИТ-инфраструктуры ЦОД «Тверь» будут завершены до конца года.

Строительство ЦОД и миграция ЕАИС таможенных органов резонируют со «Стратегией развития таможенной службы России до 2030 года» от 23 мая 2020 г. В этом документе Правительство России обозначает миссию и страгетическую цель ведомства на десятилетие вперед. Основной миссией является содействие развитию международной торговли, росту товарооборота вместе с несырьевым экспортом и обеспечение национальной безопасности России.

А стратегической целью ФТС России является «формирование к 2030 г. качественной новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства».

Дмитрий Федонин

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