Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования

Из списка приоритетной продукции, на закупку которой предоставляется льготное кредитование, уберут зарубежное оборудование и компоненты для производства электроники. Власти и бизнес считают меру поддержки, запущенную в 2022 г. на фоне разрушения логистических цепочек и ввода санкций, уже не актуальной для этих видов импорта.



Куры вместо электроники

Минпромторг исключает зарубежное оборудование и компоненты для производства электроники из списка приоритетной продукции, на закупку которой можно получать льготные кредиты. Изменения должны быть приняты до конца 2023 г., но банки, по данным «Коммерсанта», уже начали отказывать в льготах.

Программа льготного кредитования импортеров приоритетной продукции согласно Постановлению Правительства от 18 мая 2022 г. № 895, опубликованному на официальном сайте, предусматривает выдачу льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. До февраля 2022 г. ставка кредитов доходила до 20% по данным одного из собеседников издания.

В перечне приоритетной импортной продукции, утвержденный постановлением, вошли в том числе продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

В середине октября 2023 г. банки перестали принимать заявки организаций на льготные кредиты для закупки иностранного оборудования для выпуска техники, в том числе китайского, как рассказал «Коммерсанту» собеседник среди производителей: «В банках вместо предоставления услуги выдают новый вариант 895-го постановления правительства, где в приоритетной продукции остались только лошади, курицы и коровы».

Фото: Freepik На покупку импортных компонентов и оборудования для производства электроники перестали выдавать льготные кредиты

На компоненты микроэлектроники тоже не получится получить льготный кредит, добавил другой источник газеты, представитель производителя вычислительного оборудования.

При этом в Сбербанке заверили издание, что продолжают работу в рамках постановления

Кому деньги не нужны

Опрошенные изданием представители рынка сказали, что льготы уже не нужны, потому что на рынке уже сформировался «переизбыток приоритетной продукции» и компании уже начали сокращать закупки.

Директор «Промобита» (производитель серверов и СХД) Максим Копосов уточнил, что среди производителей радиоэлектроники и вычислительной техники льготы по постановлению и не пользовались большим спросом: «Чаще компании использовали более адресные отраслевые меры поддержки». Ставки для компаний, которые пользовались кредитами, вырастут, признает он, но не более чем на 3–5 процентных пунктов.

А вот на производстве потребительской техники изменения могут серьезно сказаться, считает Копосов.

А кому нужны

В ответ на запрос комментариев по новой редакции постановления о льготном кредитовании заявили изданию, что «на данный момент в России происходит замещение промышленной продукции отечественными компаниями или компаниями из дружественных стран, а также восстановление импортных поставок».

«Эти обстоятельства в том числе позволяют сосредоточить усилия на поддержке именно российских производителей, как ранее неоднократно подчеркивалось», — пояснили в министерстве.

К российским производителям, видимо, относятся разработчики программного обеспечения. Программу льготного кредитования власти расширяют для них. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 15 мая 2023 г. заявил: «Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых».

Теперь разработчики ПО смогут направить полученные средства на премирование сотрудников и на оплату предыдущих расходов. Также организации смогут получить кредиты даже если ранее налоговыми и другими преференциями для ИТ-компаний они не пользовались.



Льготные кредиты для аккредитованных ИТ-компаний выдают на продолжение работы и новые проекты. В апреле 2022 г. Правительство выделило Минцифры 3 млрд руб. на субсидии уполномоченным банкам на льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений.