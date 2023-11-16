Yadro разрабатывает ИИ-приложения для процессоров ARM и RISC-V. За этим могут стоять экс-программисты Intel

Российский разработчик вычислительной техники занялся созданием приложений с применением моделей глубокого обучения для Android Open Source Project (AOSP). На основе AOSP была создана ОС Kvadra для одноименного планшета, выпущенного Yadro. Приложения будут работать на ARM, а в дальнейшем на базе RISC-V. Возможно, разработкой приложений занимается команда разработчиков, ушедших в Yadro из R&D Intel в Нижнем Новгороде.

Приложения Yadro

Как выяснил CNews, Yadro начала разрабатывать приложения под Android с применением моделей глубокого обучения. Вакансию с таким описанием компания опубликовала в октябре 2023 г.

«В частности, нам требуется реализовать интерфейс NN API под Android (AOSP) для NPU производителя, реализовать на системном уровне расширенную обработку изображений используя RAW формат, реализовать эффективный конвейер обработки данных с камеры сначала для устройств на базе архитектуры ARM, а в дальнейшем на базе архитектуры RISC-V», отмечается в вакансии.

Представители Yadro отказались разглашать подробности проекта. Стоит отметить, что после запроса CNews вакансия Yadro была отредактирована, и приведенное описание было удалено из вакансии. Однако оно осталось на сохраненной копии страницы.

Команда Intel попала в ядро

Примечательно, что Yadro ищет Android-разработчика в команду в Москве и Нижнем Новгороде. До середины 2022 г. в Нижнем Новгороде работал R&D Intel. Как рассказал CNews источник на радиоэлектронном рынке, Yadro забрала себе команду разработчиков из этого центра.

Представители Yardo отказались отвечать на вопрос о количестве нанятых разработчиков из Intel и о том, чем занимается команда. Но известно, что нижегородские специалисты Intel работали над проектами в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, беспилотных автомобилей и др.

А модели глубокого обучения, о которых говорится в вакансии Yadro, применяются в компьютерном зрении, распознавании речи, обработке языка и пр. Что в целом резонируют с профилем работы специалистов из Intel.

Что за проект

NPU или нейропроцессор используется для обработки фотографий после съемки на смартфонах, то есть для различных «улучшений», таких как исправление цветов, устранение шума и пр., рассказал CNews руководитель отдела бизнес-поддержки продаж департамента по развитию бизнеса компании «Дататех» (входит в холдинг «Т1») Александр Чулапов.

«Но спектр применения ИИ-алгоритмов при обработке фото можно расширять: выделение объектов, сортировка изображений и автоматическое создание тематических альбомов, — пояснил он. — Это не только для личных задач применяться, но и для специфических задач бизнеса: мониторинг работ, выявление повреждений и пр. Здесь много возможностей для создания новых приложений, например, дополненной реальности, поиска текста и его перевода и других задач».

Напомним, что в 2019 г. Yadro стала акционером компании Syntacore, отечественного разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V. Именно на эту архитектуру, судя по описанию вакансии, будут переведена работа устройств.

В мае 2023 г. Yadro представила свой планшет Kvadra_T, который работает на базе собственной ОС Kvadra OS. А в ходе ее разработки были «глубоко переработаны» все компоненты Android Open Source Project (AOSP), отмечается на сайте производителя. Приложения, которые разрабатывает команда Yadro, как раз должны будут работать на такой ОС.

Переток кадров из Intel

В апреле 2022 г. Intel объявила о полной приостановке своей деятельности в России после начала СВО России на Украине. И почти 1 тыс. сотрудников нижегородского офиса Intel были отправлены в простой с сохранением заработной платы. В августе 2022 г. «Коммерсант» узнал о решении Intel перевести 500 разработчиков из нижегородского офиса в Германию.

В сентябре 2022 г. несколько десятков сотрудников российского офиса Intel перешли в отечественную компанию Cloud (ранее известную как SberCloud).