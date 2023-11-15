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В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров

Российские разработчики создали систему для подключения беспилотников к цифровой платформе управления полетами без помощи специальных передающих устройств — транспондеров. Это позволит повысить безопасность и эффективность операций с беспилотниками.

Российская разработка

Специалисты НИЦ «Аэроскрипт» (участник рынка национальной технологической инициативы «Аэронет») разработали систему для подключения беспилотных воздушных судов (БВС) без помощи специальных устройств к первой отечественной комплексной платформе сбора данных о полетах беспилотников «Небосвод», пишет ТАСС. Это позволит повысить безопасность и эффективность операций с беспилотниками.

Интегрировать беспилотник в «Небосвод» без применения бортовых ответчиков — транспондеров можно будет с помощью разработанного семейства протоколов, как сказали агентству в пресс-службе «Аэроскрипт».

В разработку входят, например, протоколы передачи полетных данных, а также данных о воздушной обстановке от наземной станции управления (НСУ) и самих БВС. Связь будет осуществляться посредством линии передачи данных С2.

«Функция работает при полетах в прямой радиовидимости и наличии связи С2 между БВС и НСУ. Для автономных полетов в компании есть отдельные решения», — уточнили представители компании.

Транспондеры стоят денег

Производитель трекеров «М-индастриз» предложил Росавиации обязать владельцев воздушных беспилотников устанавливать транспондеры, как стало известно «Коммерсанту» в апреле 2023 г.

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Информацию о беспилотниках теперь можно собирать без транспондеров

Оснащение ими всех имеющихся сегодня в России легких и средних дронов обойдется как минимум в 1,5 млрд руб. Установка таких устройств на беспилотники в Европе станет обязательной с 2024 г., а в США — уже с сентября 2023 г. Там инициативу критиковали из-за удорожания беспилотников для частных пользователей.

Что такое «Небосвод»

Система «Небосвод», разработанная специалистами «Аэроскрипт», собирает данные о полетах беспилотных летательных аппаратах. Она согласует эти данные с органами, выдающими разрешение на использование воздушного пространства, и информирует пользователя о возможности полета.

Пользователь в системе получает также необходимую метеорологическую, аэронавигационную и геопространственную информацию.

Пользователем UTM-системы «Небосвод», как указано на сайте «Аэроскрипт», может стать любой желающий. Это и владелец дрона, и коммерческие организации, предоставляющие услуги по авиационным работам, и крупные корпорации, имеющие свои парки БВС.

Анна Любавина

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