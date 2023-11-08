Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

Федеральная антимонопольная служба России установила, что тарифы на услугу по размещению телекоммуникационного оборудования и кабелей операторов сотовой связи в инфраструктуре метрополитена Санкт-Петербурга. Рентабельность услуг по размещению оборудования сотовых операторов в первом полугодии 2022 г. составила 2420%.

Монопольно высокие цены в Петербургском метро

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) установила, что тарифы на услугу по размещению телекоммуникационного оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метрополитена Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными. Рентабельность услуг по размещению оборудования сотовых операторов в метро в первом полугодии 2022 г. составила 2420%.

В ФАС считают, что действия государственного унитарного предприятия (ГУП) «Петербургский метрополитен» создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам оказывать услуги надлежащим образом. В ведомстве дополнили, что действия метрополитена ущемляют интересы абонентов и те не могут воспользоваться качественной связью по той причине, что у операторов сотовой связи усложнен доступ к инфраструктуре предприятия.

Воздействие на метрополитен

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП «Петербургский метрополитен» по признакам нарушения п.1 ч.1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции». Если вина предприятия будет доказана, то предприятию грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

Юрист, экономист, член комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков считает, что для гигантов штрафы в миллионы рублей не чувствительны.

«Однако у ФАС есть такой инструмент, как оборотный штраф - вот к нему отношение у всех игроков гораздо серьезнее. Наконец, есть уголовно-правовой антимонопольный состав, но он применяется за создание картеля, вряд ли здесь это применимо», - продолжает мысль Павел Катков. По его наблюдениям, ФАС всегда начинает с малого, а потом «прибавляет температуру». «Если метрополитен не услышит ФАС, то она будет искать более весомые аргументы из вышеперечисленных», - подытожил Павел Катков.

ФАС и сотовые операторы связи

18 сентября 2023 г. ФАС выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи – МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2, обязав их отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не ограничивать подобный функционал для клиентов. 30 октября 2023 г. ведомство сообщило, что «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили эту плату.

В пресс-службе ПАО «МТС» рассказали, что ГУП «Петербургский метрополитен» установил необоснованно высокие тарифы за размещение объектов связи в метрополитене, поэтому они приняли решение обратиться в ФАС России. «Предлагаемые ценовые условия сдерживают развитие сети связи. В результате абоненты не могут получить качественные современные услуги связи при нахождении в петербургском метро, а при текущих тарифах новое строительство является экономически неэффективным», - заявила пресс-служба компании.

По словам представителя компании, МТС хотел бы иметь возможность расширять и модернизировать инфраструктуру и в Санкт-Петербургском метрополитене, но существующие расценки мешают это делать.

«МегаФон», «Билайн» и Tele2 не ответили на вопросы CNews.