Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

ИТ-дочка «Россетей» разместила тендер на закупку потратит 1,3 млрд руб. на лицензию отечественной почтовой системы. Она должна быть совместима с операционными системами Astra Linux 1.7, РЕД ОС 7.3 и Альт Сервер 9. Также софт должен входить в реестр Минцифры. Помимо всего этого есть ряд требований, связанных с миграцией из Microsoft Exchange.

«Россети Цифра» хотят купить лицензию на почтовое ПО

Как выяснил CNews, «Россети Цифра» приобретет лицензию на отечественное почтовое программное обеспечение (ПО), в том числе право на дальнейшую перепродажу конечному пользователю за 1,3 млрд руб. В соответствии с техническим заданием ПО должно поддерживать возможность миграции пользователей из почтовой системы Microsoft Exchange, интеграцию с единой службой каталога на базе Microsoft Active Directory и возможность синхронизации с вышеупомянутым Exchange.

Также ПО должно иметь возможность установки, развертывания и использования на отечественных операционных системах (OC): Альт Сервер 9, Astra Linux 1.7 и РЕД ОС 7.3.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 2 ноября 2023 г. Участники могут подать заявки до 10 ноября 2023 г. Итоги будут подведены 16 ноября 2023 г.

Фото: Россети «Россети» чувствуют себя неплохо в эпохе импортозамещения

«Россети» не смогли ответить на вопросы CNews.

«Россети» в авангарде импортозамещения

Как писал CNews, в сентябре 2023 г. «Россети» совершили ряд закупок, которые помогут компании выполнить требования правительства России и перейти с иностранной инфраструктуры и ПО на отечественные аналоги. Естественно, почтовое ПО должно быть внесено в реестр российских программ Минцифры.

Только в сентябре этого года «Россети» закупили бессрочные лицензии ОС «Альт» на 53 млн руб. и сервера (программно-аппаратные комплексы) с поддержкой open source системы управления базами данных Postgres Pro на 690 млн руб., а сейчас компания добирается до почтового ПО.

Может ли российское ПО заменить сервисы Microsoft

Генеральный директор компании «Рупост» (входит в «Группу Астра») Михаил Геллерман рассказал, что RuPost соответствует всем требованиям связанным с Microsoft Exchange и Active Directory. «Почтовый сервер RuPost является коробочным решением корпоративного класса и интегрируется в имеющуюся гетерогенную ИТ-инфраструктуру», - поведал Михаил Геллерман. По его словам, почтовая система одновременно может работать с неограниченным количеством служб каталогов и почтовых доменов, а также позволяет плавно в несколько этапов перенести все данные из Microsoft Exchange в RuPost, включая перевод пользователей из Active Directory в Российскую корпоративную службу каталогов. «Сначала последовательно переносятся все данные из американской системы в российскую, затем переносятся дельты писем и событий в календаре, которые могли появиться за время переноса основных данных, а заключительным этапом перехода является отключение почтового ящика на исходного сервере Exchange и перевод коммуникации на ящик в RuPost», - пояснил Михаил Геллерман.

Продакт-менеджер отдела продуктового развития компании «Онланта» (входит в группу «Ланит») Никита Новоселов сказал, что серверная платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro поддерживает миграцию пользователей из Microsoft Exchange и интеграцию с единой службой каталогов на базе Microsoft Active Directory. Также по его словам, эта платформа совместима с ОС Альт Сервер 9, Astra Linux и РЕД ОС.

Коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников сообщил, что Mailion от «МойОфис» соответствует требованиям технического задания закупочной документации. «Разрабатываемая нами почтовая система позволяет произвести бесшовную миграцию с иностранных почтовых решений, таких как Microsoft Exchange», - сказал Александр Иванников. По его словам, Mailion поддерживает работу с большим количеством служб каталогов, включая Microsoft Active Directory. Он дополнил, что почтовая система совместима с операционными системами ОС Альт Сервер 9, Astra Linux 1.7 и РЕД ОС 7.3. «Mailion успешно прошел сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), которая подтвердила отсутствие недекларированных возможностей, соответствие актуальным требованиям регулятора по четвертому уровню доверия и возможность применения Mailion субъектами критической информационной инфраструктуры», - подытожил Александр Иванников.