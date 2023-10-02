«Ростех» хочет расторгнуть соглашение с Правительством по квантовым сенсорам

Обсуждается возможность расторжения соглашения Правительства России с «Ростехом» по разработке «дорожной карты» развития технологии квантовых сенсоров. Вероятно, власти решат не выделять бюджет на это направление. Компания продолжит работу по квантовой сенсорике и без «дорожной карты».



Возможно расторжение

Правительство обсуждает возможность расторжения соглашения с «Ростехом» по разработке «дорожной карты» «Квантовые сенсоры», пишет РБК. Инициатором расторжения выступает «Ростех». Расторжение соглашения не влияет на планы компании, сообщил изданию представитель «Ростеха»: «Будем дальше развивать направление квантовой сенсорики с использованием существующих инструментов господдержки».

«Необходимость в соглашении формально отпала. Мероприятия «дорожной карты» уже реализуются в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности и продолжат реализовать в том числе «Ростехом». Таким образом, расторжение соглашения, если будет принято такое решение, а оно пока только обсуждается, будет носить технический характер, без интриги», — считает источник, знакомый с ходом обсуждения.

План действий по развитию «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии» Правительство России утвердило в 2019 г. С нескольким госкомпаниям были заключены соглашения; например, «дорожную карту», по квантовым коммуникациям поручили РЖД, по квантовым вычислениям — «Росатому», по квантовым сенсорам — «Ростеху».

Предполагается, что квантовые сенсоры позволят до тысячи раз точнее, чем современными датчиками, измерять различные величины: расстояние, скорость, время, температуру, показатели электрического и магнитного полей и т.д. За счет точности измерения эти сенсоры можно будет использовать в системах сотовой и спутниковой связи, в беспилотном транспорте, медицине и других отраслях, требующих высокой точности вычислений.

Сокращение бюджета

Исполнители по соглашениям в рамках развития «Квантовых технологий» должны были написать и представить на утверждение «дорожные карты» по каждой технологии, а впоследствии участвовать в их реализации.

Фото: Ростех Необходимость в разработке «Ростехом» «дорожной карты» развития технологии квантовых сенсоров отпала

«Дорожную карту» по квантовым сенсорам правительство в конце 2019 г. отправило на доработку. При этом «Дорожные карты» по квантовым вычислениям и коммуникациям были утверждены в августе 2020 г., согласно данным источников «Ведомостей». Издание писало также, что в Правительстве обсуждалось сокращение бюджета на «Квантовые сенсоры» с 18,4 млрд руб. до 7 млрд руб.

Из всех трех направлений квантовых вычислений потенциал квантовых сенсоров часто оказывается недооцененным, объяснил газете руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров. Квантовая криптография (или квантовые коммуникации) связана с решением насущной задачи обеспечения информационной безопасности, а квантовые вычисления нужны для решения сложных вычислительных задач, например ускорения развития искусственного интеллекта, поэтому эти технологии традиционно привлекают большее внимание.

Источник РБК, знакомый с ситуацией вокруг разработки документа по квантовым сенсорам, сообщил, что подписанное с «Ростехом» соглашение «по факту не было подкреплено реальным бюджетным финансированием, средства на его реализацию не выделялись». Осенью 2022 г. Правительство пришло к мнению, что для развития сенсорики не требуются отдельное соглашение, собственная «дорожная карта» и бюджет, что это направление можно легко сократить. Уже существующие проекты в области квантовых сенсоров могут получать господдержку в рамках других госпрограмм, например, развития электронной и радиоэлектронной промышленности.

«Прошедшее время показало, что квантовая сенсорика — узкая тема, рынок небольшой, масштаб не дотягивает до отдельного высокотехнологичного направления в отличие, например, от обширных тематик квантовых вычислений или квантовых коммуникаций», — сказал источник. По оценке авторов «дорожной карты», объем рынка квантовых сенсоров в России должен был составить до 31 млрд руб. к 2024 г. и 50 млрд руб. к 2030 г..

Квантовые технологии

Квантовые технологии — это современные технологии, основанные на явлениях квантовой физики, которые не могут быть объяснены в рамках классических теорий, таких как законы движения Ньютона, уравнения термодинамики и уравнения Максвелла для электромагнетизма. Такое определение дано на сайте экспертной площадки МГУ expert.msu.ru.

Ряд уже существующих технологий (например, микроэлектроника, полупроводниковые оптические приборы, лазерная техника и т. д.) используют достижения квантовой физики и широко распространены в настоящее время. Основная отличительная черта современных квантовых технологий — выход на новый технологический уровень, позволяющий манипулировать одиночными квантовыми объектами — атомами, ионами, электронами, фотонами и др.

«Квантовые технологии раздвигают границы возможного — как в области обработки данных, так и в области датчиков», — сказал Йенс Фабровски (Jens Fabrowsky), исполнительный вице-президент Bosch Automotive Electronics. Его слова цитировал сайт bosch-presse.de в феврале 2022 г. по поводу запуска компанией Bosch нового подразделения по коммерциализации квантовых датчиков.

Квантовые датчики используют отдельные атомы газа или дефекты твердых тел в качестве атомных измерительных инструментов. Благодаря особому способу инициализации перед измерением и способности обнаруживать отдельные квантовые состояния после измерения, эти датчики достигают беспрецедентной точности. Благодаря квантовой технологии станет возможным проводить измерения, которые будут почти в тысячу раз точнее, чем те, которые выполняются сегодняшними датчиками МЭМС (микро-электромеханическая система).