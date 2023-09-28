Налоговая обыскивает индийские офис и предприятия Lenovo

В офисах и на предприятии Lenovo в Индии прошли обыски. Местная налоговая служба расследует уклонение от уплаты налогов. ИТ-бизнес массово переводит производство из Китая в Индию, но сталкивается с трудностями.



Обыски в Lenovo

В офисах и на предприятии производителя ИТ-оборудования китайской корпорации Lenovo в Индии местный департамент подоходного налога провел обыски, сообщил ТАСС. Налоговая служба расследует уклонение от уплаты налогов компании и некоторых ее дочерних предприятий.

«Мы строго соблюдаем все применимые законы, правила и требования к отчетности в каждой юрисдикции, в которой мы ведем бизнес. Мы сотрудничаем с властями и окажем всю возможную необходимую поддержку», — приводит издание Business Standard заявление представителя Lenovo.

Индия привлекает ИТ-инвесторов

В Индии Lenovo удерживает 17% рынка. В 2022–2023 гг. компания заработала там $1,9 млрд. Lenovo India Private Limited со штаб-квартирой в Гуруграме выпускает персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, серверы, устройства хранения данных и сетевое оборудование. Такие данные приводит ТАСС.

Правительство Индии проводит политику по привлечению иностранных компаний в страну, где стоимость рабочей силы является одной из самых низких в мире. Для инвесторов делаются определенные послабления, тогда как пошлины на импорт некоторых товаров, наоборот, поднимаются c 2015 г., когда Lenovo объявила о начале производства смартфонов в Индии.

Фото: Kandinsky Kandinsky Произведенный в Индии смартфон по версии нейросети

В 2023 г. в технологической отрасли Индии будет занято 5,4 млн человек по оценкам сайта investindia.gov.in. В январе 2023 г. «Коммерсант» писал, что мировые ИТ-корпорации все чаще переносят свои заводы из Китая во Вьетнам, Индию и на Тайвань. Российский ИТ-бизнес тоже начал приобретать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа.

Опыт участия в гостендерах зачастую описан в минимальных требованиях конкурсной документации в стране, пишет издание. Рост спроса на сопровождение в связи с ведением бизнеса в Индии подтверждают юристы. Они объясняют, что создание СП позволит сразу получить доступ к существующей сети клиентов и снять бюрократические барьеры.

Трудности с национальным колоритом

У Apple тоже есть производство в Индии. Там выпускается почти 7% iPhone по данным Bloomberg. Однако американская компания столкнулась с непредвиденными трудностями при переносе производства своих устройств из Китая в Индию. Индийские партнеры Apple оказались не способны выпускать продукцию надлежащего качества из-за низкой квалификации рабочих, писал CNews в феврале 2023 г. Каждый второй корпус для iPhone не проходит по стандартам и не может быть отправлен на сборку.

По словам работавших на Apple специалистов, которые приводит Lenta.ru, отношение к делу в стране отличается от принятого в Китае, где поставщики справлялись с поставленными задачами в кратчайшие сроки. Подобные темпы работы в Индии не приняты: «Просто ни у кого нет ощущения срочности», — объясняет бывший инженер Apple.

Видимо не только у Apple есть проблемы с сотрудниками в Индии. Охранник Edtech-компании Coding Ninjas запер двери на висячий замок, потому что выход работников без разрешения запрещен директором. Видео с охранником и замком стало вирусным в соцсетях в июне 2023 г.