В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат

В 2026 году в России появится образец установки аддитивного производства многослойных печатных плат. Он предназначен для послойного выращивания плат от первого до третьего класса точности. Разработкой занимаются в МИРЭА и «Русатоме».

Аддитивное производство плат

Как выяснил CNews, российский технологический университет МИРЭА совместно с «Русатомом» займется разработкой и изготовлением опытного образца установки аддитивного производства многослойных печатных плат.

К такому выводу можно прийти, анализируя портал госзакупок. На нем в сентябре 2023 г. было опубликовано два тематических тендера. В них отмечается, что платы будут производиться путем послойного выращивания.

Аддитивные технологии позволяют создавать трехмерные объекты и детали путем послойного добавления материала. Технология аддитивного изготовления многослойных печатных плат используется для быстрого прототипирования, пояснил CNews руководитель направления вычислительной техники «Гаоди» Игорь Московко (компания занимается контрактным производством). По его словам, эта технология похожа на 3D-печать.

«Пока на основе такой технологии можно делать легкие и средней сложности платы, — отметил он. — Для серийного производства она пока не годится из за медленной скорости печати. Но в будущем применение аддитивной технологии позволит изготавливать многослойные сложной формы изделия, открывая новые возможности для конструкторов».

Когда появится установка для печати плат

Как рассказал CNews представитель МИРЭА, экспериментальный образец установки аддитивного производства многослойных печатных плат будет создан в 2026 г.

Фото: Kandinsky 3D-принтер для печати плат в представлении нейросети Kandinsky

Согласно техзаданию, основная функция установки состоит в аддитивном производстве (то есть послойном выращивании) многослойных печатных плат от первого до третьего класса точности исполнения по ГОСТ Р 53429-2009, с применением в качестве диэлектрического материала фотоотверждаемого полимера, а в качестве проводящего материала — металлосодержащую пасту.

Как пояснил Московко, в современных средствах вычислительной техники (десктопы и сервера) используются 5-6 классы точности.

Соисполнители и состав работ

В сентябре 2023 г. МИРЭА опубликовал два тендера на разработку корпуса установки и материалов эскизного проекта на комплекс технических средств управления установки аддитивного производства многослойных печатных плат. Сумма двух контрактов составила 310 млн руб. Из этой суммы 250 млн руб. институт заплатил «Русатому-аддитивным технологиям» как соисполнителю по проекту, а 60 млн руб. — АО «Приз». Обе закупки были произведены у единственного поставщика.

Задача «Русатома» состоит в том, чтобы разработать корпус установки аддитивного производства печатных плат до 13 ноября 2026 г. В том числе, компания займется изготовлением опытного образца и партии установки, а также накладкой и испытаниями, отмечается в техническом задании. Комплектующие изделия и материалы должны быть отечественного производства, подчеркивает институт в документе.

АО «Приз» со своей стороны займется разработкой материалов эскизного проекта на комплекс технических средств управления установки аддитивного производства многослойных печатных плат. Он будет отвечать за мониторинг печати и безопасную работу установки.