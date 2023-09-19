США арестовали россиянина за поставки микросхем в Россию. Ему грозит 100 лет тюрьмы

Власти США арестовали Максима Марченко за поставки в Россию микропроцессоров на сумму $1,6 млн. Это не первый россиянин, которого обвиняют в поставках электроники в обход санкций, несущих серьезные риски для разных производственных отраслей России.

Обвинения в заговоре

Власти США арестовали 51-летнего гражданина России Максима Марченко, постоянно проживающего в Гонконге, по обвинению в закупках санкционной электроники двойного и военного назначения на $1,6 млн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства юстиции Соединенных Штатов. В деле упоминаются предполагаемые сообщники, но их имена не разглашаются.

Россиянину также предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывании денег и контрабанде товаров из США. Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.

Закупки OLED-микродисплеев

В судебных материалах, как пишет Forbes, говорится, что Марченко управляет несколькими гонконгскими «подставными» компаниями — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Для них закупалась электроника. При этом конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и другие страны, а не Россия.

Прокуратура утверждает, что через эти компании закупались крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.

Фото: Росэлектроника Максима Марченко арестовали по обвинению в поставках OLED-микродисплеев в Россию в обход санкций

В январе 2022 г. РИА «Новости» сообщали, что Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал первый такой полностью российский микродисплей.

«Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм… Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры», — отмечается в сообщении.

Другие арестованные

Марченко не первый россиянин, которого обвиняют в закупках электроники в обход санкций. За последний месяц это уже третье такое сообщение.

На Кипре арестовали Артура Петрова за поставку для российской компании «большого объема микроэлектронного оборудования», писал ТАСС 1 сентября 2023 г. Тремя днями ранее агентство сообщило о выдаче федеральным судом ФРГ ордера на арест Вальдемара В. за поставку электронных компонентов в Россию.

В посольстве России в ФРГ преследования граждан из-за предполагаемого сотрудничества с Россией назвали «шпиономанией». «Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу», — цитирует Forbes комментарий посольства.

Санкции против электроники

Запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров, включая электронику, вошел в десятый пакет санкций ЕС против России.

В обзоре о рисках санкционных ограничений на поставки электронных компонентов, материалов и другой высокотехнологичной продукции в Россию, с которым ознакомился «Интерфакса», директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский указал, что при жестком сценарии проблемы могут возникнуть не только в сфере ИТ и электротехнической сфере, но и в автомобильной промышленности, в машиностроении.

Больнее всего возможные санкции могут ударить по производителям российских процессоров, пояснил «Интерфаксу» источник, знакомый с положением дел в отрасли.