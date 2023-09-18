ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти

ФСО получит 706 млн руб. на развитие системы распределенных ситуационных центров федеральных и региональных органов власти, работающих по единому регламенту. Ситуационный центр позволяет органам власти агрегировать информацию из различных источников .В будущем ситуационные центры будут содержать модели для текущего и стратегического планирования.

Затраты на развитие системы распределенных ситуационных центров

Федеральный бюджет потратит 706 млн руб. на функционирование системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти, работающих по единому регламенту. Это следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Средства должны быть выделены в 2019-2024 гг. За реализацию проекта отвечает Федеральная служба охраны (ФСО). Пресс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта.

Где в России функционируют ситуационные центры

Первый ситуационный центр был создан в России в 1996 г. по указу тогдашнего Президента России Бориса Ельцина. В 2009 г. в Стратегии национальной безопасности было записано создание распределенной системы ситуационных центров.

В 2013 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании системы распределенных ситуационных центров органов власти. К 2018 г. на федеральном, региональном и ведомственном уровнях было создано около 100 ситуационных центров. Полное развертывание сети ситуационных центров должно было быть завершено к 2020 г.

На федеральном уровне, помимо ситуационного центра Президента России, созданы центры уровня Правительства, Администрации Президента России, Контрольного управления Президента России, Совета безопасности, полномочных представителей Президента России в федеральных округах и различных федеральных органов государственной власти.

Из региональных ситуационных центров самым продвинутым в ФСО называли центр в Санкт-Петербурге, открытый в 2006 г.

Как функционирует ситуационный центр

Как объяснял в интервью порталу «Национальный центр цифровой экономики» заместитель начальника Управления информационных систем Службы специальной информации ФСО Николай Ильин, ситуационный центр - это комплекс программно-аппаратных средств, информационныз ресурсов и информационно-аналитических систем, обеспечивающих поддержку принятия управленческих решений.

Ситуационный центр может работать в одном из трех режимов. Первый, оперативный, предполагает ежедневное обеспечение информацией для принятия реений.

Второй, плановый, предполагает рассмотрение выполнения стратегических проектов, принятия управленческих решений и доведение их до исполнителей. Третий режим - это работа в кризисных ситуациях.

Как писало издание «Рубеж», информационно-аналитическая система (ИАС) ситуационного центра представляет собой программный комплекс, предназначенный для мониторинга, анализа, прогнозирования показателей социально-экономического развития объекта управления, аналитической поддержки принятия решений на основе накапливаемой информационной базы.

Задачами ИАС является: ведение единого информационного ресурса, содержащего структурированные ряды данных и неструктурированные данные (видео, новостные ленты, документы, картографическую информацию); обеспечение информационного взаимодействия со смежными информационно-аналитическими системами и ситуационными центрами, информационное наполнение системы; мониторинг состояния контролируемых объектов в различных аспектах (социальное, экономическое развитие, межнациональные отношения, безопасность); анализ выявленных проблем, учет рисков на оснвое единой информации; сценарный анализ развития ситуации с учетом выявленных проблем и рисков; выработка рекомендаций по применению мер для достижения поставленных управленческих задач; план-факторный контроль исполнения, оценки эффективности и результативности принятых управленческих решений; обеспечение проведения совещаний руководителей органов государственной власти с использованием средств визуализации информации.

Источниками информации для ИАС являются базы и банки данных, хранилища информации федеральных органов власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления субъекта федерации, коммерческих предприятий и организаций, средств массовой информации, информационно-аналитических систем смежных ситуационных центров, федеральных служб и ведомств.

Будущее ситуационных центров

Как отмечало издание, существующие сегодня ситуационные центры применяются в основном в мониторинговых целях. Для решения всего спектра задач необходимо создание типового набора моделей и алгоритмов для текущего и стратегического планирования. Требуется также разработка информационных платформ федеральных и региональных органов власти, предназначенных для принятия решений, имеющих единую структуру информации, что позвоит видеть картину в целом.

По словам Николая Ильина, дальнейшее развитие ситуационных центров - это когнитивные центры и центры развития, которые позволяют привлечь экспертов, бизнес-сообщество и руководителей для выработки наиболее эффективных и рациональных решений.

В части развития ситуационных центров ФСО ставило перед собой следующие задачи: создать информационно-моделирующую платформу системы распределенных ситуационных центров; разработать и внедрить системы экономико-математических моделей ситуационно-математического анализа; увеличить номенклатуру собираемой и хранимой разнокатегорийной информции из различных источников (предприятия, цены, бухгалтерия, отчетность, информация о недобросовестных поставщиках информации и др.).

Также в числе задач значатся: обеспечить обмен разнокатегорийной информацией между органами исполнительной власти в процесс решения функциональных задач не только в режиме «онлайн», включая предоставление услуг аудивизуального взаимодействия в автоматизированном режиме (видео-конференц-связь); выполнить фильтрацию поступающей информации, включая синтаксический и семантический анализ, проверку достоверности, полноты и своевременности поступления посредством специализированного шлюза перед загрузкой в базу данных; предметно реализовать механизм защиты информации и средств криптографической защиты непосредственно в информационных системах при выполнении функциональных задач в рамках системы распределенных ситуационных центров.