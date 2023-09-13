«АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам

Бывшие российские заводы Renault «АвтоВАЗ» и «Москвич» избавились от ИТ-систем своего прежнего акционера. «АвтоВАЗ» вернулся к своим прежним ИТ-продуктам, которые прекратили развиваться на предприятии после вхождения в Renault.

«АвтоВАЗ» попрощался с ИТ-системами Renault

«АвтоВАЗ» избавился от зависимости от ИТ-систем своего бывшего акционера – французской группы Renault. Об этом ИТ-директор предприятия Алексей Горбунов рассказал в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Автомобилестроения».

Renault продал свои российские заводы «АвтоВАЗ» и «Рено Россия» (нынешнее название - «Москвич») весной 2022 г. «АвтоВАЗ» перешел госпредприятию НАМИ, «Москвич» - Правительству Москвы. После этого на «АвтоВАЗе» было принято решение о постепенном выходе из ИТ-экосистемы Renault.

Изначально соответствующий проект был рассчитан на два с половиной года. Однако в ноябре 2022 г. Renault предупредил «АвтоВАЗ» о возможном отключении от своих ИТ-систем с 1 января 2023 г.

Фото: «АвтоВАЗ» «АвтоВАЗ» возвращается к своим ИТ-продуктам, которые прекратили развиваться на предприятии после вхождения в Renault

В результате предприятию пришлось ускориться. Отключение от ИТ-ландшафта Renault состоялось в мае 2023 г., и сейчас на «АвтоВАЗ» происходит стабилизация собственных ИТ-систем.

Почему «АвтоВАЗ» не развивал свое ИТ

На «АвтоВАЗ» исторически существовали собственные ИТ-решения, но с момента вхождения в группу Renault в 2014 г. они перестали развиваться. Само ИТ-подразделение предприятие было сокращено и вместо разработки перешло в режим поддержки. Сейчас найти новых разработчиков сложно из-за дефицита кадров на ИТ-рынке, сетует Горбунов.

Во время вхождения в Renault на предприятии использовалось около 200 зарубежных систем. Сейчас они заменены на 50 ИТ-систем, которые ранее были разработаны в «АвтоВАЗе», а затем переведены «в архив». Горубнов признает, что многие из них требуют обновления.

В проекте импортозамещения ИТ участвовало около 1 тыс. лиц – 800 представителей бизнеса и 200 ИТ-специалистов. Всего из ИТ-систем Renault в системы «АвтоВАЗа» было переведено 15 тыс. пользователей, 40 тыс. коммерческих заказов, 50 тыс. единиц продукции и 47 складов. Производство на «АвтоВАЗ» не прерывалось.

Риски в сфере импортозамещения инженерного ПО

Кроме того, «АвтоВАЗ» ведет проект внедрения отечественной системы конструкторско-технологической подготовки производства. Проект стартовал в июне 2023 г., его бюджет составляет 1 млрд руб, из которых половину в виде гранта выделил РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий). Разработчиком является компания «ТОП Системы».

Следующим этапом на «АвтоВАЗе» видят импортозамещение ПО в части инжиниринга. Необходим переход на единую информационную платформу, позволяющую обеспечить сквозную прослеживаемость данных и необходимый уровень автоматизации по различным направлениям. В том числе должен быть обеспечен стабильный доступ аутсорсинговых компанией к информационным системам «АвтоВАЗа» и использованием отечественных аутсорсинговых вычислительных мощностей с четким уровнем предоставлением услуг.

Но Горбунов видит и риски. Они связаны с задержкой разработки нового отечественного ПО из-за неготовности вендоров в ближайшие 3-5 лет предоставить аналог по некоторым направлениям (CAE, 1D). Также возможна задержка внедрения существующего отечественного ПО из-за необходимости доработки под требования индустрии автомобилестроения.

«Москвич» без ИТ-систем от Renault

Свой путь прошел и другой, входивший в группу Renault, российский автомобильный завод – «Москвич». Об этом рассказал ИТ-директор предприятия Павел Лисин. На предприятии использовалось около 300 ИТ-систем, большинство из них были зарубежными, а многие вычислительные мощности были расположены зарубежом.

В отличие от «АвтоВАЗ», работа завода «Москвич» была приостановлена еще в начале 2022 г. В конце 2022 г. Renault отключило «Москвич» от своих ИТ-систем. Руководству завода была поставлена задача восстановить производство, в том числе перейти на российскую ИТ-платформу и сократить зависимость от иностранного ПО.

Постепенный переход на «1С»

В сентябре 2022 г. «Москвич» договорился о переходе на продукты «1С». В 2022 г. разработка велась в стиле Agile, в 2023 г. начался стандартный процесс разработки приложений.

Проект был разделен на три этапа по три месяца каждый. На первом этапе была проведена автоматизация процессов до 30% с упором на уменьшение количества рутинных операций. В первую очередь была автоматизирована финансовая система - финансовый 2022 г. уже закрывался в «1С». Но управление производством и складом продолжалось в ручном режиме.

На втором этапе был проведен запуск базового модуля «1С» с интеграцией данных в систему. Началась параллельная работа в двух системах. Также была проведена автоматизация управления производством.

На третьем этапе автоматизация процессов была доведена до 50%, также были налажена связь между системами и контроль данными и автоматизировано управление складами. Производство на «Москвиче» было восстановлено в конце 2022 г.