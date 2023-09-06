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Город-миллионник без предупреждения объявил себя банкротом из-за переезда с софта SAP на Oracle

Власти британского города Бирмингем объявили городской совет банкротом. В бюджете города образовалась огромная дыра, в том числе из-за гигантских расходов на перевод ИТ-экосистемы совета с ERP-системы за авторством SAP на аналогичное решение Oracle. Переход затянулся на годы, а его смета за это время выросла в пять раз и достигла 100 млн фунтов стерлингов. При этом решение Oracle не имеет значительной части функций, необходимых властям города и присутствующих в ERP SAP.

Город – банкрот

Городской совет британского города Бирмингем, крупнейший орган местного самоуправления в современной Европе, заявил, что находится в «затруднительном финансовом положении». Как пишет The Guardian, совет объявил себя банкротом, что стало следствием невозможности сбалансировать бюджет города. Одновременно с этим были заморожены все расходы, за исключением самых необходимых.

По информации The Register, огромная вина в случившемся лежит на американской корпорации Oracle, у которой с властями Бирмингема у нее был совместный проект по внедрению ERP-системы, реализация которого превратилась в настоящий финансовый ад для города.

Как пишет The Register, первоначально проект с Oracle стоил 20 млн фунтов стерлингов, однако с течением времени смета по нему раздулась до невероятных размеров, вплотную приблизившись к отметке в 100 млн фунтов стерлингов.

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Фото: National Airspace Museum
Oracle подтолкнула к банкротству целый город

В результате Бирмингем, второй по величине город Великобритании, в котором проживает более 2 млн человек (по данным за 2021 г.), столкнулся с внушительным дефицитом городского бюджета – около 87 млн фунтов стерлингов. Но, помимо Oracle, у этого есть и другие причины. Например, свою лепту внесли многочисленные выплаты компенсаций по делам о нарушениях правил равной оплаты труда – женщинам, работавшим в городском совете, платили меньше, чем мужчинам, сообщает The Guardian. Эти выплаты действительно пробили огромную дыру в бюджете города – только лишь с 2013 по 2023 г. их суммарный размер перевалил за 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, что весной 2022 г. Oracle поддержала антироссийские санкции и ушла из страны, доставив немало проблем своим клиентам и работникам в России.

Что натворила Oracle

Совместный проект властей британского Бирмингема (не путать с американским Бирмингемом в штате Алабама) и компании Oracle, получивший название «Финансы и люди» (Financial and People) – это внедрение облачной системы управления предприятием Oracle Fusion в ИТ-экосистему городской власти. Реализация этого проекта и без того превратилась в кошмар для города из-за постоянных переносов сроков завершения, а теперь к этому добавился еще и пятикратный перерасход средств.

Что именно мешало Oracle выполнить все работы вовремя, доподлинно не установлено. Но, по информации The Register, городские власти задумали перейти на ее ERP-систему еще в 2018 г., отказавшись от программного обеспечения немецкой компании SAP. Она, к слову, тоже ушла из России в ответ на события 24 февраля 2022 г. и тоже строит козни своим российским клиентам.

Что-то пошло не так

В 2019 г. в план по переезду с софта SAP на ПО Oracle были внесены корректировки, повлиявшие на сроки завершения, а в 2020 г. это повторилось, но на этот раз, вероятно из-за пандемии коронавируса. Год спустя сроки были перенесены еще раз, и уже тогда смета по проекту начала расти – с первоначальных 20 млн фунтов стерлингов она увеличилась почти вдвое, до 38,7 млн фунтов.

Oracle, со своей стороны, словно не замечала никаких проблем в реализации задуманного. В 2021 г. основатель и технический директор компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что этот проект стал одной из успешных побед в переходе крупных клиентов с SAP ERP на Oracle Fusion.

Проект под названием «Финансы и люди» имел «решающее значение для организации размером с городской совет Бирмингема», сообщил The Register представитель городского совета. Также со своим заявлением выступили глава совета Джон Коттон (John Cotton) и его заместитель Шэрон Томпсон (Sharon Thompson). Они, не скрывая, сообщили, что переход на ERP-систему Oracle оказался серьезным стрессом для городских властей.

Коттон добавил также, что в системе возникли некие проблемы с «отслеживанием финансовых транзакций», а также с «HR-транзакциями». «Это необходимо исправить», – подчеркнул он.

Лучшее – враг хорошего

Существует вероятность, что идея по переходу с ERP SAP на аналогичную систему Oracle с самого начала была не самой лучшей. Источник The Register сообщил изданию, что облачная ERP-система Oracle Fusion, на которую решился перейти городской совет, «не является продуктом, подходящим для местных органов власти, поскольку он в значительной степени ориентирован на производственные/торговые организации» (not a product that is suitable for local authorities, because it's very much geared towards a manufacturing/trading organization).

Он добавил также, что система SAP, использовавшаяся властями Бирмингема годами, была очень сильно адаптирована под требования городского совета. По его словам, реализовать аналогичные функции в системе Oracle если представлялось возможным, то было весьма трудновыполнимой задачей.

Георгий Дорофеев

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