Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни

Российские власти проведут эксперимент передаче полномочий по найму чиноников и контролю качества их работы искусственному интеллекту. Мероприятие начнется 1 сентября 2023 г. и продлится до 1 ноября 2024 г., и в нем на первом этапе примут участие Минцифры, Минэк, Минтруд и Минфин. Для этих целей создается универсальная платформа «Госкадры», на которой ведомства будут размещать вакансии, а соискатели – откликаться на них и оставлять свои резюме.

Виртуальный кадровик

В России появится платформа искусственного интеллекта для найма сотрудников на государственную службу. Другими словами, ИИ будет отсеивать кандидатов в чиновники – на первых порах лишь в рамках эксперимента.

Как пишут «Ведомости», выбирать, кто станет госслужащим, а кто получит отказ в новой должности, искусственный интеллект начнет совсем скоро – 1 сентября 2023 г. Эта дата указана в новом проекте постановления Правительства России, подготовленном Минцифры – ведомство вошло в число первых его участников.

Наряду с Минцифры эксперимент по замене HR-специалистов на виртуальные алгоритмы проведут Минтруд, Минэк и Минфин, а также все их подведомственные организации. Реализован весь процесс будет при помощи новой платформы «Государственные кадры», которая будет построена на базе «Гостеха».

Фото: Госдума России Традиционные способы получения статуса госслужащего пока продолжат действовать

Существовать сама по себе платформа «Госкадры» не станет. После запуска ее интегрируют в состав более масштабной Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы (ЕИСУКС), заявил изданию представитель Минцифры. Эта система функционирует в настоящее время.

Что задумали власти

Авторы эксперимента полагают, что при помощи «Госкадров» будут подвергнуты автоматизации сразу несколько процессов, связанных с наймом людей на госслужбу и их работой в этой сфере. В частности, планируется автоматизировать процесс отсева кандидатов на вакансию и их профессиональное развитие, говорится в подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства.

В пояснительной записке к документу упоминается и глобальная цель всего эксперимента – это «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий». Предполагается, что эксперимент продлится до 1 ноября 2024 г. – ровно 14 месяцев, и за это время, помимо перечисленного, будет протестирована автоматизация процессов «формирования потенциальной культуры и противодействия коррупции» а также оценки госслужащих, указано в проекте Минцифры.

Новым идеям цифровизации – новая цифровая платформа

Платформа «Госкадры» как неотъемлемая часть готовящегося эксперимента по цифровизации процесса найма чиновников, получит несколько функций. Это будет универсальный инструмент и для тех, кто только хочет стать госслужащим, и для тех, кто уже достиг этой цели.

Например, «Госкадры» станут агрегатором резюме, которые будут выкладывать желающие работать в госаппарате. Здесь же им будет предоставлена возможность откликаться на открытые вакансии, как сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.

В дополнение к этому на «Госкадрах» будет реализована система тематических обучающих курсов, которые чиновники смогут проходить. А если потребуется, то «Госкадры» позволят искать будущих чиновников не только среди тех, кто оставил резюме или откликнулся на вакансию на платформе, но и во «внешних информационных системах». Как именно будет реализовано взаимодействие со сторонними ресурсами, в Минцифры не уточнили.

Дополнительно «Госкадры» позволят оценивать результативность чиновников на занимаемых ими должностях и ставить им рабочие задачи. Также система будет отслеживать нехватку кадров.

Что касается системы ЕИСУКС, то это тоже относительно новая разработка властей. В начале февраля 2020 г. CNews писал о подготовке властей к ее ускоренному развитию, на которое планировалось выделить около 2,2 млрд руб.

Как сообщила изданию глава департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева, ЕИСУКС в ее нынешнем исполнении – это в первую очередь инструмент для администрирования кадрового учета в госструктурах и госкомпаниях. В данном случае речь об отпусках и командировках сотрудников, об учете выплат и пр. При этом система никак не автоматизирует рекрутинг и отсев кандидатов, собеседования и прочие HR-процессы. По мнению Богатыревой, все это будет возложено на «Госкадры».

Когда ИИ «отменит» классический HR в госсекторе

Искусственный интеллект станет краеугольным камнем нового эксперимента, но пока нет данных, когда именно власти планируют отменить классический, «аналоговый» процесс пополнения рядов чиновников, и планируют ли вообще. Известно лишь, что они хотят разработать принципиально новую информационную HR-систему развития госслужащих на базе ИИ, но на ее создание выделено довольно много времени.

Такая система, как указано в пояснительной записке к проекту Минцифры, должна заработать к 2030 г., то есть как минимум шесть лет на ее создание в запасе еще есть. Создаваться она будет в рамках утвержденной властями в октябре 2021 г. инициативы по социально-экономическому развитию страны до 2030 г.

О деньгах ни слова

Если о расходах на модернизацию платформы ЕИСУКС информация есть, то стоимость разработки, внедрения и запуска «Госкадров» в качестве ее подсистемы на момент выпуска материала была окутана тайной. В Минцифры свет на этот вопрос пока не проливают, но опрошенные изданием эксперты озвучивают свою оценку предполагаемых расходов.

Так, технический директор ИТ-компании Noosoft\считает, что «Госкадры» могут обойтись в 100 млн руб. По его мнению, на разработку подсистемы потребуется около года.

Людмила Богатырева считает, что разрабатывать «Госкадры» с нуля Минцифры не станет – вместо этого ведомство может заимствовать уже существующие в стране наработки. В качестве примера наиболее подходящих для использования в госсекторе, но требующих доработки систем она привела VK HR Tech, WebSoft, Mirapolis, Skillaz, а также «Пульс» за авторством Сбербанка.