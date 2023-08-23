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Москва построит 60 тыс. беспилотников за пять лет

Центр беспилотных авиационных систем (БАС) в Москве планирует к 2027 г. выпустить более 60 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов. Столица станет основным центром развития отрасли, на которое правительство намерено потратить более 300 млрд руб.

Планы развития в Москве

Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС) на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» планирует к 2027 г. выпустить более 60 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводит «Интерфакс».

Федеральный центр БАС, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ, начал работать в конце 2022 г. Сегодня там работают 10 предприятий отрасли. Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тыс. квадратных метров, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы», — сказал Ефимов. Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 г. была утверждена правительством России в конце июня 2023 г.

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Фото: pressfoto на Freepik
В Москве соберут 60 тыс. беспилотников за пять лет

Как указано в документе, российский рынок обладает значительным потенциалом. К 2030 г. число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке России оценивается в более чем 180 тыс. единиц и порядка 200 тыс. единиц к 2035 г. В денежном эквиваленте эти объемы соответствуют почти 200 млрд руб. и более чем 220 млрд руб.

Другие центры

В рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024-2025 гг. в России планируется создание восьми научно-производственных центров БПЛА, сообщал изданию «ТАСС наука» в августе 2023 г. исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг.

Первый региональный научно-производственный центр БАС (НПЦ) должен начать работу в Самаре в конце августа 2023 г. Строительство производственной площадки там должно завершиться в декабре 2023 г., писал ранее «Интерфакс».

О планах присоединиться к программе развития беспилотной отрасли в августе 2023 г. агентству ТАСС сообщило правительство Свердловской области. Здесь ключевыми резидентами научно-производственного центра могут стать 15 компаний, в том числе предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для энергетической, нефтегазовой отрасли, железных дорог и другие.

Дорогая отрасль

В производство БПЛА правительство собирается вложить миллиарды рублей. Об этом сообщил ТАСС 6 августа 2023 г. «Что касается стоимости, это достаточно дорогостоящая история, могу сказать, что пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 г. - 48 млрд руб., на 2025 г. - 117 млрд и на 2026 г. - 148 млрд руб.», - приводит агентство слова первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Таким образом, финансирование национального проекта развития БАС в России на 2024-2026 гг., по предварительным оценкам, превысит 300 млрд руб.

Между тем одну компанию из этой важной отрасли намереваются обанкротить за долги. Как выяснил CNews, компания по продаже комплектующих намерена обратиться в суд с требованием обанкротить производителя БПЛА «Кронштадт», завод которого в Дубне в июне 2022 г. перешел на режим работы в три смены. С мая 2023 г. на момент публикации 16 августа 2023 г. к «Кронштадту» было подано девять исков на общую сумму 774,4 млн руб.

Анна Любавина

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