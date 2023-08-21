У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства

В приложении «Госуслуги.Дом» начали работать чаты для собственников квартир. В чат можно попасть только через авторизацию на портале госуслуг. Начать переписку в чате пока могут не все — и приложение, и чат работают в пилотном режиме.



Госчат для соседей

В приложении «Госуслуги.Дом», которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей, появились чаты для собственников квартир. В чат сможет попасть только проверенный собственник жилья, там можно будет обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи, проводить опросы. Об этом сообщили «Известия».

Чат заработал в пилотном режиме в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО. Он запущен на открытой платформе «VK Мессенджера».



Приложение «Госуслуги.Дом» является мобильной версией Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), разрабатывается при активном участии Минстроя и Минцифры, как указано на его сайте.



В настоящее время жители многоквартирных домов создают чаты на базе иностранных мессенджеров, рассказал изданию аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Но в них, во-первых, нельзя гарантировать безопасность персональных данных. Во-вторых, чаты могут использовать для распространения ложной информации. В-третьих, переписка с представителями управляющих компаний не имеет юридического статуса.

Мнение экспертов

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно оценили нововведение. «Сейчас люди нередко жалуются не в организацию, отвечающую за решение той или иной проблемы, а предпочитают ограничиться тем, чтобы обсудить ее в соседском чате, сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. — Хорошо, если в госчате будут представители управляющей компании или застройщика, которые смогут зафиксировать заявку и отработать ее, ведь она может касаться безопасности проживания людей».

Фото: Freepik Собственники жилья смогут общаться между собой и с УК в чате на «Госуслуги.Дом»

Перевести соседское общение из разных мессенджеров на единую площадку — рационально, считает заместитель генерального директора УК «Аструм-Москва» девелоперской группы компаний «Гранель» Валентина Тугушева.

«Единое окно, куда жители смогут обращаться с вопросами и получать решение всех возникающих проблем, будет удобно всем участникам процесса. Сейчас много чатов в различных мессенджерах и соцсетях, что создает трудности для отслеживания возникающих проблем и оперативного решения вопросов. И у жителей будет четкое понимание, куда обращаться», — пояснила она.

По словам Тугушевой, застройщики ведут коммуникацию с дольщиками и жителями в своих официальных соцсетях. Девелопер легко сможет продолжить общение и на новой платформе.

Госуслуги.Дом

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом», где появились соседские чаты, это отдельное приложение, а не раздел портала госуслуг. Оно функционирует пока тоже в пилотном режиме, не во всех регионах. Но скачать его может каждый — на AppStore, Google Play, AppGallery, RuStore. Разработчик — АО «Оператор информационной системы».

Приложением пользуются более 300 тыс. россиян, по данным ГИС ЖКХ на 15 августа 2023 г. На конец 2023 г. у него может быть 1 млн пользователей, как заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев в январе 2023 г., когда стартовал пилотный проект. Прогноз замминистра опубликовали тогда «Аргументы и факты». Сроки запуска на всю Россию не сообщаются.

В «Госуслуги.Дом» можно передать показания счетчиков, посмотреть отчет управляющей компании, оценить качество ее работы, узнать о сроках проведения капитального ремонта, подать заявку на исправление неисправности. Авторизоваться в приложении можно через учетную запись на портале «Госуслуги». Такая аутентификация позволит подтвердить, что приложением пользуется подтвержденный собственник объекта недвижимости, данные о котором загружаются автоматически после авторизации.

Приложение должно стать единым окном для решения вопросов жителей, сообщили «Известиям» в Минстрое. «Функционал приложения дорабатывается и обновляется. Например, за последние два месяца доработаны сценарии оплаты услуг ЖКХ и алгоритм подачи заявок в управляющую организацию», — добавили представители Минцифры.