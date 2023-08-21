BMW отключила россиян от своего ПО

Автоконцерн BMW ограничил доступ российским дилерам к своему программному обеспечению. Обслуживание по ТО уже затруднено, возможно отключат и удаленный интеллектуальный сервис BMW ConnectedDrive.



Сложности с техосмотром

Автоконцерн BMW ограничил доступ российским дилерам к своему программному обеспечению. Сообщения об этом стали поступать владельцам машин, как пишут «Известия».

«Я приехала на плановый техосмотр, и мастер сказал, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW, но он успел распечатать всю историю ТО моего автомобиля, — рассказала «Известиям» владелица BMW. — Получается, что мы переходим на бумажные сервисные книжки. Если до блокировки я могла приехать в любой официальный дилерский центр в России и по ключу менеджер мог посмотреть пробег, последний ремонт и так далее, то теперь такой возможности нет».

По ее словам, представитель сервиса предупредил, что следует ждать и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого были доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и информация об обновлениях и отзывных кампаниях.

В крупнейшем российском дилерском центре этой марки «БорисХоф» подтвердили изданию, что BMW действительно отключил Россию от своего ПО.

Нарушение прав

«Приобретая автомобиль, человек получает не только сам продукт, но и сервисы, И ограничив доступ к ПО, производитель обманывает покупателя», — сказал изданию член Общественной палаты Александр Холодов. «Российское законодательство не было готово к уходу компаний, так как даже не подразумевалось то, что производитель может исчезнуть», — добавил он.

Фото: Росстандарт Владельцы BMW столкнулись с трудностями на ТО из-за отключения автоконцерном доступа к своему ПО в России









Подавали ли дилеры BMW в Роспотребнадзор жалобы на сервис автопроизводителя, не известно. Ведомство не ответило «Известиям» на такой запрос к моменту публикации и не предоставило комментариев.

Источник газеты на авторынке полагает, что концерны уходят от ответов на вопросы о проблемах ПО, потому что «надеются вернуться». Именно поэтому и дилеры тоже не выносят ситуацию в судебную плоскость. «У большинства иностранных компаний в России остались доли, чтобы потом они могли вернуться, — сказал он. — А дилеры не подают в суд на производителей, чтобы не испортить с ними взаимоотношения и продолжить работу».

Введенные против России санкции запрещают автопроизводителям поставлять транспортные средства и запасные части, а также осуществлять их техническую поддержку, напомнил в разговоре с «Известиями» партнер и учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

Запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства, — это форс-мажор, — подчеркнул эксперт. Он отметил, что это затруднит вероятность успешного обращения в суд для владельцев авто.

Audi и другие

В одном из официальных дилерских центров Audi менеджер на условиях анонимности сообщил «Известиями», что доступ к ПО для владельцев был ограничен уже два месяца назад. Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее, — сказал он. — На Audi альтернативного программного обеспечения пока нет.

Об отключении российских дилеров от ПО Mercedes-Benz CNews писал в августе 2023 г. Компания завершила уход с российского рынка в апреле 2023 г.

Тогда же россияне лишились мобильного сервиса Mercedes me ID, который позволял с экрана смартфона запускать двигатель и кондиционер, блокировать и открывать двери, а также искать машину на стоянке и парковать ее, стоя рядом с ней и используя мобильник как пульт дистанционного управления. Фирменный мобильный софт на момент публикации уже был недоступен владельцам автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault, Volkswagen.

BMW в России

В связи со сложившейся геополитической ситуацией BMW Group приостанавливала поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей, сказал «Ведомостям» в марте 2022 г. представитель компании. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации, уточнил он.

В 2021 г. BMW была одной из самых популярных марок у ИТ-чиновников России. Это выяснил CNews на основе размещенных на сайтах региональных ведомств сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей.