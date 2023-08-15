Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов

Китайские власти вводят новые правила для регулирования ИИ. Они пытаются найти баланс между строгим государственным контролем и поддержкой отрасли в условиях жесткой глобальной конкуренции в этой отрасли, в которой Китай пока уступает США.



Новые правила для ИИ в Китае

Правительство Китая вводит с 15 августа 2023 г. 24 пункта правил для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), самой многообещающей и противоречивой технологии за последние 30 лет, как пишет информационное агентство Bloomberg.

Вводится, например, обязательная регистрация услуг и алгоритмов. Искусственно созданный контент, включая фото и видео, должен быть помечен заметными ярлыками, чтобы не вводить общественность в заблуждение. Создатели контента должны будут проводить проверку его безопасности до вывода на рынок. Для обучения ИИ-моделей необходимо использовать «законные данные» и раскрывать эти данные регулирующим органам по мере необходимости. Кроме того, китайские компании должны предоставить четкий механизм рассмотрения публичных жалоб на услуги или контент.

Ответственность за контроль возлагается на семь ведомств, в том числе на центральный орган регулирования интернета Cyberspace Administration of China (CAC), министерство образования, министерство науки и технологий, национальную комиссию по развитию и реформам National Development and Reform Commission.

Баланс контроля и развития

Документ является результатом многомесячных консультаций правительства с игроками отрасли. В этих консультациях власти и бизнес пытались найти баланс между государственным контролем и достаточной поддержкой отрасли, чтобы китайские компании могли выдержать глобальную конкуренцию. Окончательный список правил менее жесткий, чем первоначальный проект, представленный в апреле 2023 г. Из него убрали, например, штрафы до 100 тыс. юаней ($14 000 США).

«Китай пытается балансировать между несколькими разными целями, которые не обязательно совместимы», — цитирует Bloomberg Хелен Тонер (Helen Toner), директора Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий (Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology). «Одна цель — поддержать экосистему ИИ, а другая — сохранить социальный контроль и возможность подвергать цензуре и контролю информационную среду в Китае», — сказала Тонер.

США с их историческим подходом невмешательства дали гигантам Кремниевой долины возможность стать глобальными лидерами ИИ-отрасли, но эта стратегия сопряжена с серьезными опасностями, сказал агентству Энди Чун (Andy Chun), эксперт по искусственному интеллекту из гонконгского университета City University of Hong Kong.

Соединенным Штатам действительно удалось значительно обогнать Китай. Там, к примеру, до середины июня 2023 г. инвестиции в ИИ составляли $26,6 млрд в год , что значительно больше, чем в Китае, где инвестировали только $4 млрд, ссылается Bloomberg на данные консалтинговой компании Preqin.

Регулирование в США и ЕС

В США федеральные законодатели уже тоже предложили широкий спектр правил для ИИ, но обсуждение пока находится на ранних стадиях. Летом 2023 г. сенаторы США провели несколько брифингов по искусственному интеллекту, чтобы ознакомиться с технологией и ее рисками, прежде чем принимать меры, как пишет Bloomberg.

Введенные Китаем правила строже, чем те, что действуют на данный момент в США. Например, никто в Китае не сможет внедрить новую услугу или ИИ-алгоритм без надлежащего разрешения. В США компании могут внедрять системы ИИ практически без ограничений. В США Никакие законы не требуют публично сообщать о возможных рисках ИИ-систем, а также способствовать тому, чтобы третьи стороны сообщали об уязвимостях.

В США и ЕС просят, но не обязывают, в отличие от новых правил Китая, сообщать пользователям, когда контент создается с помощью ИИ.

Впрочем, Европейский Союз может стать самым прогрессивным в защите людей от таких злоупотреблений с ИИ, по мнению Bloomberg. Проект закона, принятый в июне 2023 г., обеспечивает контроль конфиденциальности; ограничивает использование ПО для распознавания лиц; требует от компаний проведения анализа рисков, которые влекут за собой ИИ-услуги, например, для систем здравоохранения или национальной безопасности.

Регулирование в России

В России существует концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники на период до 2024 г., утвержденная Правительством в августе 2020 г. В ней затрагиваются вопросы регулирования оборота данных, юридической ответственности в случае применения искусственного интеллекта, информационная безопасность, а также возможность применения таких технологий в разных сферах экономики.

Тем не менее, по словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, которые приводил в мае 2023 г. Comnews, мер ответственности за нарушения при внедрении искусственного интеллекта в гражданский оборот все еще нет.

Партия «Единая Россия» уже занимается разработкой законопроекта, направленного на регулирование использования искусственного интеллекта. В него, возможно, войдет требование маркировки контента, созданного нейросетями, подобное тому, что начинает действовать с 15 августа 2023 г. в Китае. «Новые поправки будут нацелены на то, чтобы актуализировать нормы, которые уже существуют, а также определить ответственность за применение искусственного интеллекта в преступных целях», - сообщил изданию Немкин.

ИИ изменит мир

ИИ окажет очень сильное влияние и на бизнес, и на жизнь людей, говорится в материалах конференции CNews «Искусственный интеллект 2023», проходившей в марте 2023 г.

«Изменятся привычный нам софт, способы взаимодействия с компьютерами, — считает Кирилл Петров, управляющий директор компании Just AI — LLM, GPT, AI 2.0, генеративные модели, диффузные модели, системы типа CoPilot будут применяться повсеместно и в ближайшие 2-3 года кардинально изменят ландшафт ИИ-рынка, рутинную и креативную работу многих людей, скорректируют бизнес-процессы».

Мировой рынок ИИ оценивается на август 2023 г. более чем в $136 млрд, по данным Exploding Topics, американского сервиса в области интернет-маркетинга. Прогнозируется, что объем индустрии искусственного интеллекта вырастет более чем в 13 раз в течение следующих 7 лет.

Российский рынок ИИ также быстро растет. В рейтинге CNews Analytics «Искусственный интеллект» в 2021 г. присутствовали 12 компаний, в 2022 г. — 15, в 2023 — уже 23. А суммарная выручка первой десятки по итогам 2022 года выросла на 87% по сравнению с 2021 г.