ВТБ и «Альфа-банк» научились переводить деньги за границу через СБП

У клиентов ВТБ и «Альфа-банка» появилась возможность переводить деньги по системе СБП в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Такая возможность есть теперь у пяти российских банков. Их количество будет расти.

Мгновенный перевод за рубеж

У клиентов ВТБ и «Альфа-банка» появилась возможность переводить деньги по системе быстрых платежей (СБП) в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, выяснили «Известия». Список иностранных партнеров, куда можно отправить деньги, нужно уточнять отдельно в каждой кредитной организации.

Переводы за границу по СБП поступают мгновенно, взимается комиссия 0,5% (минимум 30 руб.), отметили в пресс-службе ВТБ. При этом лимит на такие операции составляет один млн руб. в сутки. В «Альфа-банк» за транзакцию возьмут 1,95% (минимум 30 руб.), рассказали в службе поддержки.

СБП между странами

Система быстрых платежей (СБП) запущена в России в конце января 2019 г. Как указано на официальном сайте Банка России, это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

Первый пробный трансграничный перевод через СБП состоялся в начале июля 2022 г., об этом писал «Коммерсант». Клиент отправил перевод на одну тыс. руб. из российского банка «Хайс» в киргизский MBANK. Провайдером был «Тинькофф». Операция прошла в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.

Фото: ВТБ У клиентов ВТБ и « Альфа-банка » появилась возможность переводить деньги по системе СБП за рубеж

О появлении возможности осуществлять трансграничные переводы с помощью СБП у клиентов банка «Тинькофф» писал CNews в феврале 2023 г. Тогда же сообщалось о планах ВТБ, «Открытия», «Новикомбанка» и «Почта банка» запустить эту опцию в 2023 г.

На сегодня пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. По этой системе деньги можно отправить в 14 иностранных финорганизаций из трех стран. При этом в регуляторе не раскрыли названия государств и игроков, которые участвуют в таких операциях. Отечественные финансовые организации с иностранными партнерами также работают над запуском трансакций в обратном направлении — из-за рубежа в Россию, уточнили в ЦБ.

Важно для мигрантов

После того как из России ушли VISA и MasterCard отправлять деньги за границу стало гораздо сложнее, сообщается на сайте финансового сервиса Выберу.ру. Карта «Мир» пока не смогла закрепиться даже в дружественных странах. Системы переводов (Юнистрим, «Золотая корона», Contact) берут большую комиссию. SWIFT-переводы — это долго и не все банки готовы с ним связываться. А переводами СБП, в отличие от SWIFT-перевода, воспользоваться смогут и клиенты банков, которые попали под санкции.

Большинство уехавших продолжают получать зарплату в рублях и лишь потом перечисляют средства за рубеж, сказал «Известиям» генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Поэтому трансакции по СБП за границу однозначно будут пользоваться спросом спросом, особенно платежи в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Казахстан и Турцию.

Также актуальна эта услуга для тех, кто приехал в Россию из СНГ. Первыми согласились организовать трансграничные переводы по СБП банки из тех стран, из которых в Россию приезжает наибольшее число граждан для заработка, отметил изданию основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, число банков-партнеров будет увеличиваться, однако ждать резкого роста не стоит, так как большинство кредитных организаций за рубежом будет опасаться введения вторичных санкций.