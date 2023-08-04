Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств

Компания Postgres Professional вложит не менее полумиллиарда рублей в стартап, который, по замыслу разработчиков, сократит срок и ресурсы на создание лекарств. Учредителями проекта стали все владельцы Postgres Professional, а также профессора и кандидаты физико-математических наук. Решение должно заработать в 2027 г.

Вложение в стартап

Как стало известно CNews, российский разработчик СУБД Postgres Pro компания Postgres Professional в ближайшие три года вложит не менее 500 млн руб. в стартап Ligand Pro. Инвестиции в 2023 г. уже составили 100 млн руб., рассказал CNews представитель Postgres Professional.

Ligand Pro займется разработкой платформы, которая будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска лигандов, которые необходимы для разработки лекарств. Компания планирует вывести решение на рынок к 2027 г.

Потенциальными заказчиками платформы могут выступить фармацевтические компании.

Поиск лигандов

«В мире для разработки лекарств проводится тестирование лигандов — молекул, которые, связавшись с нужной биомолекулой, оказывают терапевтический эффект на организм», — пояснили в Ligand Pro. В таком отборе участвуют от 8 тыс. до 10 тыс. препаратов-кандидатов и только 5-10 из них попадают на этап клинических испытаний. Иногда ни один из препаратов так и не попадает в производство, будучи забракованными на последней стадии из-за токсичности и неприемлемого профиля безопасности для здоровья человека, отмечают в Ligand Pro.

По данным консалтинговой компании Deloitte, сейчас разработка препаратов занимает до десяти лет и обходится фармкомпаниям в среднем в $2,3 млрд.

Ligand Pro намеревается разработать платформу, которая позволит сократить время и ресурсы, затрачиваемые на вычислительную стадию разработки лекарств. «Главное преимущество создаваемой платформы — использование передовых методов искусственного интеллекта, спроектированных для минимизации потребности в исходных данных от разработчика лекарств», — отмечает представитель компании.

Платформа будет не только находить лиганды из баз данных известных молекул, но и генерировать химические структуры новых, которые могут быть ранее неизвестны человечеству.

В качестве технологического стека платформы лежит глубокое машинное обучение на больших данных, реализованное на языке программирования Python с использованием библиотек PyTorch и Jax.

Команда Ligand Pro

Согласно базе «Контур.фокус», учредителями ООО «Лиганд про» выступают кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков (18%), доктор физико-математических наук и профессор ИИ «Сколтеха» Иван Оселедец (15%), кандидат физико-математических наук Александр Шапеев (12%), по 10% принадлежит руководству Postgres Professional Олегу Бартунову, Ивану Панченко, Федору Сигаеву, Антону Сушкевичу и Андрею Флейте, а также аспиранту Сколковского института науки и технологий Марине Пак.

По данным разработчика, идея создания проекта принадлежит Олегу Бартунову. Поддержавший идею Иван Оселедец пригласил в проект коллег по Сколтеху, специализирующихся на искусственном интеллекте и биоинформатике. Вместе ученые разработали концепцию, которая вошла в основу платформы.

Компания планирует расширять команду за счет экспертов в области хемоинформатики, молекулярного моделирования и искусственного интеллекта.

Postgres Professional была основана в 2015 г. и на данный момент является самым известным российским разработчиком СУБД вообще и объектно-реляционных СУБД в частности. Компания развивает линейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.