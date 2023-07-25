Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia

«Байкал электроникс» займется разработкой линейки процессоров для искусственного интеллекта. Для этого в компании сформировано новое подразделение. Сейчас в него активно набирают штат сотрудников. По мнению стороннего эксперта, разработка процессора для ИИ может занять около трех лет и на это потребуется до 2 млрд руб.

Новый чип «Байкала»

Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки российских процессоров «Байкал», займется созданием чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews рассказал гендиректор организации Андрей Евдокимов.

«Сейчас в “Байкал электроникс” сформировано новое подразделение по разработке линейки специализированных чипов для искусственного интеллекта, которая вберет в себя лучшие архитектурные подходы, существующие на данный момент, — отметил Евдокимов. — Ключевой задачей команды также является создание программной экосистемы для новых процессоров».

Новое подразделение возглавил директор департамента разработки AI-решений «Байкал электроникс» Максим Маслов. Сроки, размер финансовых вложений в проект и прочие детали разработке новых чипов в компании не раскрыли.

Как рассказал CNews экс-сотрудник МЦСТ и основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин, вероятнее всего, «Байкал» может разместить производство новых чипов за рубежом. В России заводы способны производить чипы по топологии 180–90 нм. На «Микроне» освоен выпуск чипов и по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов. Для ИИ необходимы более современные технологии.

Фото: Байкал электроникс «Байкал электроникс» начнет разработку процессоров для ИИ

Отметим, что тайваньская TSMC уже начала разработку двухнанометровой нормы производства процессоров еще в июне 2019 г.



По мнению Горшенина, разработка ИИ-чипа может занять у «Байкала» около трех лет и потребует до 2 млрд руб. вложений на выплату сотрудникам зарплат, оборудование и запуск проекта.

Чипы для ИИ в России и в мире

«Лидером в разработке специализированных чипов для искусственного интеллекта является компания Nvidia, которую фактически можно считать монополистом в определенных сегментах аппаратных решений, — отметил Маслов. — Экспорт продукции Nvidia в Россию официально запрещен, также есть ограничения для экспорта передовых решений в Китай».



«Несмотря на критическую важность специализированного аппаратного обеспечения для развития технологий искусственного интеллекта, разрыв между ведущими мировыми и российскими разработками очевиден, — добавляет Маслов. — Существующие отечественные решения являются нишевыми и не покрывают всего спектра необходимых задач, не имеют необходимой программной экосистемы». По его словам, поэтому «Байкал электроникс» и решила заняться разработкой специализированного ИИ-процессора.

Сейчас «Байкал электроникс» набирает команду для нового направления. На ресурсе по поиску вакансий HeadHunter CNews обнаружил несколько вакансий по новому направлению. Например, компания ищет разработчиков разной квалификации в проект по созданию ASIC (Application-Specific Integrated Circuit, интегральная схема для конкретного применения) для задач ИИ. Они займутся разработкой RTL нового вычислительного ядра «с нуля», верификацией разработанных блоков и другими задачами.

Согласно ежегодному отчету центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе МФТИ, санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, блокируют как покупку оборудования для ИИ, так и собственное производство чипов. Это мешает наращивать вычислительную мощность, необходимую для хранения, обработки данных и обучения моделей ИИ.

В 2022 г. государство начало заботиться о своих ведущих компаниях в разных отраслях, в том числе ИИ. Отрасль стала получать повышенное внимание и поддержку, отмечается в документе.

Чем ASIC отличаются от других чипов

Специализированные чипы ASIC ориентированы на определенные, достаточно узкие задачи, рассказал CNews заместитель гендиректора холдинга «Т1» по технологическому развитию Антон Якимов. По его словам, чипы такого типа проще проектировать и выпускать, и они, как правило, дешевле. Именно эти характеристики обеспечивают их высокую востребованность в самых разных отраслях: телекоме, медицине, потребительской электронике и др.

«Благодаря разработке под каждое конкретное применение обеспечивается высокая производительность и энергоэффективность ASIC, что идеально для решений ИИ, скорость развития которых обгоняет “железные” ресурсы на рынке, — полагает Якимов. — Конечно, они уступают традиционным CPU и GPU в универсальности, поэтому еще предстоит преодолеть вызовы в масштабировании производства таких чипов и внедрения».

Аппаратные платформы систем искусственного интеллекта требуют интеграции разных микропроцессорных технологий: графических, цифровых сигнальных, нейро процессоров при поддержке центрального процессора, пояснил CNews директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. По его словам, многое из этого можно интегрировать на одном чипе или на чиплете. «Подход "Байкал электроникс" в этом и состоит — разрабатывать общую архитектуру под наиболее актуальные задачи и интегрировать лучшие технологии из доступных, — продолжил он. — Надеюсь, у Байкала и у других компаний будет получаться постепенно разбавлять дуополию американских вендоров на аппаратные платформы ИИ».

В июле 2023 г. также стало известно о наборе «Байкалом» специалистов для разработки микроконтроллеров. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, компания может производить микроконтроллеры для счетчиков, устройств интернета вещей и пр. на открытой архитектуре RISC-V. Заказ на производство «Байкал» может разместить на китайских фабриках, т. к. именно китайские партнеры производят большую часть разрабатываемых в России микроконтроллеров.

Чипы «Байкала»

АО «Байкал электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. В продуктовом портфеле компании представлены чипы Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S.

В июле 2021 г. «Байкал электроникс» сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. и нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

В ноябре 2021 г. «Байкал электроникс» получила от Минпромторга в виде госсубсидий 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал» Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 чипа для «дата-центров». Инженерные образцы первого чипа компания намеревалась получить в 2023 г., а Baikal-S2 — в 2025 г.

Российские разработчики процессоров, в том числе и «Байкал электроникс», испытывают трудности с поиском контрактного производителя полупроводников. До 24 февраля 2022 г. партии российских чипов сходили с конвейера тайваньской компании TSMC. Теперь же TSMC бойкотирует производство российских процессоров, подчиняясь требованиям американского правительства. Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей. Вендоры отказались отправлять их в Россию.

Однако в начале июня 2023 г. белорусская таможня пресекла ввоз на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) партию российских процессоров линейки Baikal. По данным портала печатного издания «Витебские вести», чипы ехали из Латвии, но были задержаны витебскими таможенниками. Сообщалось, что провозили Baikal-T1 образца 2014 г. Попытку провезти российские чипы предпринял гражданин России.