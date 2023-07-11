Минский «Интеграл» будет поставлять микроэлектронику в Россию

Белоруссия привезет в Россию интегральные микросхемы и полупроводники на 1,5 млрд руб. – подписан контракт с белорусским холдингом «Интеграл». Сроки поставок не раскрываются. Ранее Белоруссия начала импорт в Россию белорусских ноутбуков «Горизонт», на деле оказавшихся китайскими.

Белорусские чипы для российских потребителей

Белорусский холдинг «Интеграл» сообщил в своем Telegram-канале о подписании контракта на поставку в Россию крупных партий электронной компонентной базы. Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб., но подробности о ее предмете, то есть о том, что именно «Интеграл» будет экспортировать в Россию, держатся в секрете. Попутно не раскрываются и сроки поставки первой партии.

Подписание контракта состоялось в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Как отметил генеральный директор ОАО «Интеграл» (управляющая компания холдинга «Интеграл») Андрей Буйневич, этот шаг – часть реализации дорожной карты по развитию производства и разработки микроэлектроники в Союзном государстве. «Мы не отстаем, мы занимаем свою нишу и идем в ногу с зарубежными компаниями», – заявил Буйневич.

Широкий выбор санкционной продукции

Холдинг «Интеграл» был основан, в 1961 г.. холдинг имеет основной офис в Минске и занимается производством интегральных микросхемсхем. Также он выпускает ЖК-индикаторы и полупроводниковые приборы (диоды, тиристоры и транзисторы различных видов), информационные табло, бортовые информационные системы для транспорта, медицинские изделия и многое другое. В прошлом он также выпускал часы под маркой «Электроника».

В настоящее время ОАО «Интеграл» находится под санкциями. Многочисленные ограничения против белорусского техногиганта еще в конце февраля 2022 г. ввели власти США, а затем их примеру последовали Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Япония.

В настоящее время в состав холдинга входят несколько компаний. Среди них производители микроэлектроники (НТЦ «Белмикросистемы», УП «Завод полупроводниковых приборов» и пр.) и электроники (РУП «СКБ Немига», РУП «Завод Электроника» и др.).

Возможно, есть связь

Подписание Россией контракта с белорусским «Интегралом» на 1,5 млрд руб. состоялось менее чем через два месяца со дня принятия «Концепции технологического развития» России до 2030 г. Распоряжение о ее принятии опубликовано на сайте российского Правительства 25 мая 2023 г. и датировано 20 мая 2023 г.

Эта концепция подразумевает, что спустя немногим более шести лет у России должна наличествовать актуальная научная, технологическая и кадровая база критических и сквозных технологий. Также экономика страны «должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции – чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%», – говорится в тексте концепции.

В документе указано, что для достижения этой глобальной цели нужно сначала реализовать более локальные планы. Например, для обеспечения технологического суверенитета России необходимо добиться роста внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45%. Для перехода к инновационно ориентированному экономическому росту уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели – в 1,5 раза. Также к 2030 г. объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок – в 2,4 раза.

Как Белоруссия продавала россиянам китайские ноутбуки

У Белоруссии есть опыт импорта «национальной» высокотехнологичной продукции. В начале осени 2022 г. в этой стране состоялась премьера ноутбуков «Горизонт», выпускаемых одноименным белорусским заводом, а к концу 2022 г., когда они появились в белорусских магазинах, стало известно, что продаваться они будут еще и на территории России.

Релиз «Горизонтов» на российском рынке состоялся в первых числах февраля 2023 г., но ноутбуки оказались вовсе не белорусскими. «Горизонты» собраны на американских процессорах Intel Core, работают на американской ОС Microsoft Windows и в целом являются китайскими, поскольку это всего лишь перебрендированные мобильные ПК компании Itel. В итоге от Белоруссии в них только название. Притом на начало июля 2023 г. в российской рознице соседствовали и «Горизонты», и ноутбуки Itel, с которых их скопировали.