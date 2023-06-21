В России запустили производство планшетов мощностью в сотни тысяч штук в год

«Аквариус» нарастил производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза. Новая линия потребовала 460-миллионных вложений. Из них 366,5 млн руб. компании в виде займа выдал Фонд развития промышленности.

Новая линия «Аквариуса»

Как стало известно CNews, компания «Аквариус» наладила на своем заводе в Шуе в Ивановской области дополнительную линию по выпуску материнских плат. Одновременно было организовано серийное производство новых планшетных компьютеров Aquarius Сmp NS220RE с использованием этих плат

Запуск линии был осуществлен при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Весной 2022 г. он выдал «Аквариусу» 366,5 млн руб. в виде льготного займа сроком на пять лет по программе «Комплектующие изделия». Общие инвестиции в проект составили 460 млн руб. Об этом CNews рассказали представители фонда.

На собственные и привлеченные средства «Аквариус» приобрел линию по монтажу материнских плат, роботизированную линию выводного монтажа и автоматизированный цех сборки серверов собственной разработки.

Пезидент группы «Аквариус» Владимир Степанов, рассказал CNews, что новая линия позволит шуйскому заводу «Аквариуса» нарастить совокупный объем монтажа материнских плат в два раза. «Итоговый комплекс линий обеспечивает возможность производства в Шуе 1,2 млн плат и электронных модулей в год, — отметил он. — В зависимости от объема спроса на конкретную продуктовую категорию можно планировать и распоряжаться доступной мощностью монтажа. Видим задачей поставить на рынок несколько сотен тысяч планшетов в ближайший год».

Фото: ФРП «Аквариус» запустил новую линию монтажа печатных плат

По словам Степанова, свои платы компания использует для серийной сборки не только планшетов, но и ПК, моноблоков, ноутбуков, смартфонов и серверов.

Эти серверы используются для высокопроизводительных вычислений и обработки больших объемов данных, построения ЦОДов и инфраструктуры разнообразных умных решений. Как отметил Степанов в разговоре с CNews, серверный конвейер обеспечил увеличение объемов производства серверов компании в три раза.

В рамках реализованного проекта на предприятии в Шуе было создано 45 высокопроизводительных рабочих мест, заверяют в ФРП.

Некоторые подробности о Aquarius Сmp NS220RE

Стороны сообщают, новый планшет, разработанный «Аквариусом», имеет экран размером до 10,5 дюймов и продолжает линейку устройств NS220 компании.

Составившая основу планшета материнская плата была разработана с использованием в том числе и отечественной электронной компонентной базы. Выпускаемые платы для серверов и персональных компьютеров, а также новые планшеты включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Напомним, включение продукта в этот реестр открывает ему широкий путь к госзаказу. На упомянутый реестр при проведении своих «железных» закупок обязаны ориентироваться все госорганы (министерства, ведомства и пр.), работающие по 44-ФЗ.

На подходе новый проект

Стороны напоминают, что совсем недавно, 15 июня 2023 г. на ПМЭФе «Аквариус» в присутствии главы Тверской области Игоря Рудени подписала с ФРП соглашение о финансировании нового проекта — на производственной площадке «Аквариуса» в Твери.

Инвестиции в это проект составят 2,85 млрд руб., из которых 2,26 млрд руб. предоставил ФРП — также в виде льготного займа по программе «Приоритетные проекты». С помощью этих а заводе «Аквариуса» будет запущено серийное сборочное производство серверного оборудования, компьютеров, моноблоков, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Планируется создание 1025 рабочих мест, из них 878 — высокопроизводительных.

Завод «Аквариуса» в Твери был запущен в середине октября 2022 г.

Совокупные ресурсы двух заводов «Аквариуса»

В сентябре 2022 г. CNews писал о том, что производственные мощности завода «Аквариуса» в Шуе в ближайшее время будут расширены в 1,5 раза. На тот момент площадь комплекса составляла 14 тыс. кв. м; ее планировалось увеличить до 21 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие были названы на уровне 1,5 млрд руб.

Предполагалось, что в перспективе эта модернизация и полноценный запуск завода в Твери позволят компании трехкратно нарастить объем производимой техники до 2,7 млн устройств в год. На заводе в Шуе на тот момент выпускалось 0,9-1 млн устройств в год.

На двух заводах будет работать 2,5 тыс. человек — 1 тыс. в Шуе и 1,5 тыс. в Твери, ранее рассказал CNews Владимир Степанов.