Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России

В Россию стали поставлять телевизоры LG, которые собираются в Польше. На этих устройствах работает Smart TV (доступны российские кинотеатры и «Алиса»). Их можно встретить как минимум в «Технопарке». По мнению юристов, Польша не нарушает запрета на поставки устройств со стороны ушедшей из России LG.

Польские телевизоры

Польский завод южнокорейской компании LG во Млаве начал адаптировать Smart TV под российских покупателей. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным собеседника издания, завод стал предустанавливать на телевизоры приложения российских онлайн-кинотеатров и голосовой помощник «Алиса». Устройства официально поставляются в Белоруссию и после попадают в Россию путем «серого» импорта, заявил он.

Для этого на польском заводе создана отдельная линия выпуска телевизоров для стран СНГ (включая Россию), утверждает собеседник издания.

LG после начала российской специальной военной операции на Украине прекратила официальные поставки устройств в Россию, а также остановила производство в Подмосковье. Представители LG в России не ответили на запрос издания.

Работает или нет Smart TV

По словам собеседника издания, в обычном случае на телевизорах LG, которые не предназначены для России, работает только эфирное ТВ без поддержки Smart TV.

Как рассказал изданию менеджер одного из столичных фирменных магазинов LG, все телевизоры имеющиеся у них в сети, поставляются из Польши. Функция Smart TV на них работает, утверждает он. На устройствах установлены приложения российских онлайн-кинотеатров («Кинопоиск», Wink и другие), телевизоры поддерживают и «Алису».

Консультант из «Технопарка» сообщил изданию, что продаваемые у них устройства в основном производятся в Индонезии, небольшая часть же собирается в Польше.

На сайте «Связного» указано, что телевизоры LG не поддерживают функцию Smart TV в России.

Обход санкций или нет

Как рассказал «Коммерсанту» партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев, адаптируя телевизоры для российского рынка, формально завод в Польше не нарушает санкций LG. Проблемы у польской стороны могут возникнуть в случае, если они начнут предоставлять россиянам услуги по поддержке ПО на устройствах, считает он. По его словам, это чревато штрафами и уголовными делами.

Функционирование Smart TV в определенном регионе зависит от политики производителя, пояснил изданию собеседник на рынке электроники. Ранее LG блокировала в России телевизоры, не предназначенные для нашего региона для того, чтобы пресечь нелегальный импорт продукции. Устройства, которые поставляются не для российского рынка, могут быть ограничены в своих функциях на территории России. По словам другого собеседника, производители электроники не делали отдельную прошивку для стран СНГ, за исключением России.

По мнению представителя «F+ tech-Марвел», если телевизоры не предназначены для российского рынка, то на них не будет российских приложений, а только иностранные Netflix и других.

В I квартале 2023 г. в Россию поступило около 33 тыс. телевизоров LG, приводит статистику собеседник издания на рынке производителей и импортеров. Из них 25 тыс. устройств были произведены в Индонезии, а 2,6 тыс. — собраны в Польше. Большая часть поступающих в страну телевизоров приходится на китайские бренды. Доля LG после ухода из России сократилась с 19,1% в январе 2022 г. до 4,2% в январе 2023 г.