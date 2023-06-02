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«Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО

«Софтлайн» приобрел компанию Bell Integrator, специализирующуюся на заказной разработке ПО. В результате сделки штат разработчиков «Софтлайн» увеличится до 3 тыс. человек, компания также получит компетенции для работы с финансовыми учреждениями, промышленным и розничном секторах.

«Софтлайн» купил Bell Integrator

Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил о приобретении компании Bell Integrator, работающей в сфере заказной разработки и являющейся одним из лидеров в данной сфере. Об этом говорится в сообщении «Софтлайн». Сумма сделки не сообщается.

Благодаря данной сделке, «Софтлайн» надеется усилить позиции в заказной разработке для финансовых учреждений, приобрести новые компетенции и экспертные знания для предоставления услуг крупнейшим компаниям в промышленном и розничном секторах, а также создать центр экспертизы для экспансии «в дружественные юрисдикции». После сделки штат разработчиков «Софтлайн» достигнет 3 тыс. человек.

Чем занимается Bell Integrator

Компания Bell Integrator основана в 2003 г., она имеет семь представительств в России и Белоруссии. Компания предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО.

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В результате покупки Bell Integrator штат «Софтлайн» увеличится до 3 тыс. разработчиков

Bell Integrator имеет большой опыт разработки и поддержки высоконагруженных промышленных систем. Компания предоставляет комплексные услуги: от проектирования и развертывания до поддержки в любой ИТ-среде. Также компания создала собственную облачную платформу Bell.One, обеспечивающую трансформацию бизнеса с помощью цифровых сервисов.

Юридическое лицо компании АО «Белл Интегратор» было зарегистрировано в 2013 г. Согласно данным базы «Контур.Фокус», учредителем компании выступил Андрей Коробицын, занимавший в то время пост гендиректора Bell Integrator. В 2022 г. выручка компании составила 1,52 млрд руб., прибыль от продаж – 25,8 млн руб., чистая прибыль – 10 млн руб.

Как «Софтлайн» скупал разработчиков ПО

Покупка Bell Integrator – не первая для «Софтлайн» сделка по приобретению разработчиков. Так, в 2020 г. был приобретен аутсорсинговый ИТ-бизнес Aplana Group (бывшая «АйТи). Сумма сделки составила $2,7 млн, в «Софтлайн» по итогам сделки перешло 180 ИТ-разработчиков. В 2019 г. «Софтлайн» приобрел базирующиеся в Удмуртии компании «Центр высоких технологий» (ЦВТ) и «Инженерная информатика», сумма сделки составила $900 тыс.

В 2022 г. была приобретена расположенная в Костроме группа компаний ММТР, специализирующася на разработке ПО с фокусом на автоматизацию бизнес-процессов и тестирование обеспечения качества. «Софтлайн» приобрел 70% в данной группе за $2,7 млн.

Разделение бизнеса «Софтлайн»

В конце 2021 г. «Софтлайн» провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. После начала специальной военной операции России на Украине «Софтлайн» осталась одной из немногих компаний с российскими корнями, чьи акции продолжили торговаться на западных фондовых площадках. Однако из-за разрыва связей между LSE и «Московской бирже» объем торгов акциями компании в Лондоне стал незначительным.

В результате летом 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса компании на российский и международный. Российское подразделение за символическую стоимость $1 отошло основателя и контролирующему владельцу компании Игорю Боровикову. Взамен остальные акционеры компании получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них ценную бумагу. В результате этого доля Боровикова в «Софтлайн» снизилась с 53% до 44%.

Международное подразделение «Софтлайн» было переименовано в Noventiq. Сейчас компания находится в процессе слияния со SPAC-структурой Corner Growth Acquisition, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.

Российское подразделение компании было преобразовано в АО «Софтлайн». В начале 2023 г. оно было продано фонду «Тетис Кэпитал». Игорь Боровиков покинул компанию. Компания рассматривает возможность стать публичной.

Мнение участников рынка

«Компании «Софтлайн» нужно компенсировать выручку, потерянную в ходе разделения компании на российскую и западную части, а также увеличить количество сервисов и ценностных предложений, которая компания может продемонстрировать потенциальным аукционерам и аналитикам, - полагает старший управляющий партнер iTentika Михаил Краснов. - Подобное слияние поможет компании заложить основу для дальнейшего роста выручки, поскольку российские компании в нише заказной разработки ПО испытывают сейчас повышенный спрос на их сервисы с учетом тренда на импортозамещение в российских ИТ».

Другой собеседник CNews на ИТ-рынке, пожелавший остаться неназванным, говорит, что владельцы Bell Integrator продали свой российский бизнес, так как хотят сконцентрироваться на проектах зарубежом.

Игорь Королев

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